Pronostic Nigeria Afrique du Sud CAN 2024 07/02/2024 : Les Bafana Bafana se qualifient aux tirs aux buts

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Nigeria Afrique du Sud, comptant pour les demi-finales de la CAN 2024.

Première demi-finale dans cette Coupe d’Afrique des Nations 2024, entre le Nigeria et l’Afrique du Sud. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronostics pour Nigeria - Afrique du Sud.

Les meilleur paris pour Nigeria - Afrique du Sud :

Moins de 1,5 but à 2,18 soit 66% de chances que le match soit peu prolifique en buts.

que le match soit peu prolifique en buts. L’Afrique du Sud se qualifie à 3,80 avec Betclic soit 26% de chances que les Bafana Bafana rejoignent la finale du tournoi.

que les Bafana Bafana rejoignent la finale du tournoi. L’Afrique du Sud aux tirs aux buts à 9,50 soit 10% de chances que la sélection sud-africaine élimine le Nigeria aux tirs aux buts.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

La CAN arrive au stade des demi-finales, pour le dernier carré de cette compétition folle. Chaque journée de groupe et chaque tour à élimination directe a réservé des surprises et des folies. On s’attend donc à de grosses émotions avec deux équipes qui n’avaient terminé que deuxièmes de leurs groupes.

Deuxième du groupe A derrière la Guinée Équatoriale, le Nigeria n’a encaissé qu’un seul but dans la compétition, en ouverture contre la Guinée Equatoriale justement (1-1). Les Super Eagles ont ensuite avancé lentement mais sûrement contre la Côte d’Ivoire (1-0) et la Guinée-Bissau (0-0), avant de sortir le Cameroun (2-0) puis Angola (1-0). Résultat, le Nigeria est presque le favori de ce dernier carré, pour peut-être décrocher une quatrième CAN après 1980, 1994 et 2013. Le gros point noir viendra de l’absence de Victor Osimhen, l’avant-centre star qui n’a pas fait le deplacemnt pour la demi-finale, blessé.

L’Afrique du Sud est aussi une surprise. Battus d'entrée par le Mali (0-2), les Bafana Bafana se sont repris contre la Namibie (4-0) et ont fini par un nul contre la Tunisie, terminant à quatre points dans le groupe E. La grande surprise est venue en demi-finale avec la victoire 2-0 contre le Maroc. Et plus surprenant encore, en tout cas plus impressionnant, cette victoire aux tirs au but contre le Cap Vert, avec un nouveau 0-0 et quatre arrêts du gardien et capitaine Ronwen Williams lors de la séance. Une preuve encore que cet exercice ne relève pas de la loterie, et que ce n’est pas avec la chance que l’Afrique du Sud s’est hissée dans le dernier carré.

Les compos probables pour Nigeria - Afrique du Sud :

Nigeria : Nwabali – Ajayi, Troost-Ekong, Basey, Sanusi, Aina – Onyeka, Iwobi – Lookman, Simon – Moffi

Afrique du Sud : Williams – Mudau, Kekana, Mvala, Modiba – Sithole, Mokoena, Morena, Zwane, Tau – Makgopa

Pari 1. Moins de 1,5 but à 2,18 avec Betclic

On l’a dit, le Nigeria n’a encaissé qu’un but sur cette CAN, et l’Afrique du Sud deux. Ces trois buts concédés sont survenus lors de la première journée, c'est dire la solidité défensive des deux équipes dans la compétition. Avec sa défense à trois pleine de qualité (Ajayi, Troost-Ekong, Bassey), son double pivot expérimental mais plus qu’efficace Iwobi - Onyeka et ses pistons tout aussi forts, Aina et Sanusi, le Nigeria a un bloc très dur à manœuvrer pour l’adversaire. L’Afrique du Sud également, avec Williams qui a signé des parades superbes contre le Cap Vert en dehors des tirs au but, et son équipe issue quasi-exclusivement du championnat local. Si un vainqueur se dessine avant les tirs au but, on ne voit pas plus d’un but dans ce match.

Pari 2. L’Afrique du Sud se qualifie à 3,80 avec Betclic

On va de surprises en surprises dans cette CAN, et on ne voit pas cette demi-finale échapper à la règle. Le Nigeria est favori mais l’Afrique du Sud semble porté par cet esprit qui accompagne les sélections les plus soudées sur ces compétitions internationales. Les Bafana Bafana ont déjà fait le dos rond avant de s’imposer contre le Maroc (5 tirs contre 13) et contre le Cap Vert (16 tirs à 26), ils ont les ingrédients pour rééditer cela contre le Nigeria.

Pari 3. L’Afrique du Sud aux tirs aux buts à 9,50 avec Betclic

Dans les pronostics précédents, on entend que l’Afrique du Sud pourrait s’imposer sur le score de 1-0, de préférence en prolongations. Mais le Nigeria est tout aussi difficile à battre sur cette période, que les Bafana Bafana. Entre ces équipes qui ont encaissé trois buts à elles deux sur cette CAN, on voit un 0-0 jusqu’au bout et l’Afrique du Sud s’en sortir dans une séance de tirs au but qu’ils ont déjà dominé grâce à Ronwen Williams au tour précédent.

