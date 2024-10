Pronostic Nice PSG - Ligue 1 06/10/2024 : Les Parisiens gagnent et Barcola marque

Nice vs Paris Saint-Germain

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Nice PSG, comptant pour la 7e journée de Ligue 1, ce dimanche à 20h45.

Pronostic PSG Nice : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour PSG Nice

Victoire du PSG ⭐ avec une cote de @1.69 sur Vbet, correspondant à une probabilité de 59 % de victoire pour le club parisien.

Bradley Barcola buteur ⭐ avec une cote de @2.88 sur Vbet, indiquant une probabilité de 35 % que l'ailier marque.

Les deux équipes marquent ⭐ avec une cote de @1.70 sur Vbet, représentant une probabilité de 59 % que les deux équipes trouvent le chemin des filets.

Le PSG devrait s'imposer 3-1 contre Nice ce week-end.

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le PSG se rend dans le sud de la France pour affronter Nice ce dimanche, un match qui s'annonce passionnant.

Nice avait bien commencé la saison dernière, se battant pour la première place au classement pendant plusieurs mois. Leur première défaite n'est arrivée qu'en décembre, mais une série de mauvais résultats à partir de janvier a conduit au licenciement de Francesco Farioli cet été.

Il a été remplacé par Franck Haise, qui a connu un parcours réussi de quatre ans à Lens. Cependant, Haise n'a pas encore trouvé le bon rythme avec son équipe actuelle. Nice a fait un match nul 0-0 à l’extérieur contre Lens le week-end dernier.

Le PSG a perdu Kylian Mbappé au profit du Real Madrid cet été. L’attaquant avait marqué 27 buts lors de la victoire du PSG en Ligue 1 la saison dernière, où ils ont terminé avec huit points d’avance sur Monaco. Beaucoup se sont interrogés sur la performance des Parisiens sans leur star, mais les premiers signes sont prometteurs.

Luis Enrique dirige un projet passionnant dans la capitale française. Il dispose d'une grande richesse de jeunes talents et les choses évoluent bien. Cette équipe parisienne, avide de possession, est capable de battre n'importe qui.

Ils devraient continuer à dominer en championnat, mais il sera intéressant de voir s'ils peuvent enfin remporter la Ligue des champions.

Les effectifs probables pour Nice PSG

La composition probable de Nice :

Bulka ; Ndayishimiye, Bombito, Abdelmonem ; Mendy, Rosario, Boudaoui, Abdi ; Bouanani, Boga, Guessand.

La composition probable du PSG :

Safonov ; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Beraldo ; Zire-Emery, Neves, Ruiz ; Kang-In Lee, Asensio, Barcola.

Les meilleurs paris à prendre pour Nice PSG

Pronostic Nice vs PSG 1 : Victoire du PSG @1.69 sur Vbet

Le PSG n’a perdu que deux points cette saison, ce qui les place en tête du championnat, devant Monaco grâce à la différence de buts. L’équipe de Luis Enrique n’a pas encore connu la défaite dans un match compétitif cette saison.

De son côté, Nice a du mal à trouver de la constance. Ils n’ont remporté que deux de leurs sept matchs compétitifs.

Les Parisiens ont remporté les deux confrontations contre Nice la saison dernière et ont gagné six de leurs sept dernières visites sur ce terrain. Durant cette période, ils ont concédé en moyenne seulement 0,57 but par match lors de cette impressionnante série à Nice.

Pronostic Nice vs PSG 2 : Bradley Barcola buteur @2.88 sur Vbet

Bradley Barcola est l'un des joueurs qui a su combler le vide laissé par Kylian Mbappé. L'ailier a inscrit trois buts lors de ses trois dernières apparitions en Ligue 1 pour le PSG.

Le jeune ailier français a marqué six buts en autant de matchs en Ligue 1. Il a réalisé un doublé lors de la victoire 3-1 contre Rennes le week-end dernier et semble promis à un bel avenir.

Barcola a un xG hors pénalty de 0,47 par 90 minutes au cours des 12 derniers mois, ce qui le place dans le top 7 % des ailiers des cinq grands championnats européens. Ne manquez pas de suivre le début de saison impressionnant de Bradley.

Pronostic Nice vs PSG 3 : Les deux équipes marquent @1.70 sur Vbet

L'équipe de Franck Haise a marqué lors de ses trois matchs à domicile en compétitions officielles jusqu'à présent, incluant une victoire éclatante 8-0 contre Saint-Étienne. Les deux équipes ont marqué dans leurs deux autres matchs à l’Allianz Riviera.

Malgré la domination domestique du PSG sous Enrique, garder des clean sheets s'avère difficile. Ils n’ont réussi qu’une seule fois à ne pas encaisser de but lors de leurs six matchs de championnat cette saison.

Les deux équipes ont marqué lors de quatre des cinq dernières confrontations entre le PSG et Nice. Ces matchs ont vu une moyenne de 3,4 buts, 1,2 pour Nice et 2,2 pour les champions en titre de France.

