Pronostic Nice Montpellier 08/03/2024 : Les deux équipes marquent et Arnaud Nordin buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Nice Montpellier, comptant pour la 25e journée de Ligue 1, ce vendredi à 21h.

Pronostic Nice Montpellier : paris, contexte et compositions

Les meilleurs pronostics pour Nice Montpellier

Plus de 2,5 buts ⭐ avec des cotes de 2,00 sur Betsson, suggérant une chance de 50% pour trois buts ou plus.

pour trois buts ou plus. Arnaud Nordin buteur ⭐ avec des cotes de 5,50 sur Betsson, indiquant une chance de 18,2% pour l'attaquant français de marquer.

pour l'attaquant français de marquer. Les deux équipes marquent ⭐ avec des cotes de 1,90 sur Betsson, représentant une chance de 52,6% pour les deux clubs de trouver le chemin des filets.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Nice reçoit Montpellier vendredi soir alors qu'ils s'efforcent de relancer leurs aspirations en Ligue des champions après une récente baisse de régime.

Après trois défaites et un match nul contre Clermont ces dernières semaines, Nice est tombé à la 5e place de la Ligue 1. La situation aurait pu être bien pire si Shamar Nicholson de Clermont n'avait pas manqué un penalty, aboutissant à un match nul 0-0. Les hôtes ont remporté confortablement le match aller 4-1. Cependant, avec beaucoup en jeu, cela pourrait ne pas être aussi facile cette fois-ci.

Montpellier est dans la zone de relégation et se bat pour sa survie. Une victoire et un match nul, entrecoupés d'une défaite contre Marseille, offrent de l'espoir, et ils seront désespérés de profiter de la forme actuelle de Nice.

Les compos probables pour Nice Montpellier

La composition probable de Nice :

Bulka; Bard, Dante, Todibo, Lotomba, Thuram, Rosario, Boudaoui, Boga, Moffi, Guessand.

La composition probable de Montpellier :

Lecomte; Sylla, Sagnan, Kouyate, Tchato, Chotard, Ferri, Nordin, Al-Tamari, Savanier, Adams.

Nice vs Montpellier Pronostic 1 : Plus de 2,5 Buts @ 1,70 avec Betsson

Les deux équipes voient ce match comme la parfaite occasion de marquer des buts, mais pour des raisons différentes. Nice a inscrit quatre buts à Montpellier plus tôt dans la saison. Bien qu'ils n'aient pas été très efficaces ces derniers temps, affronter une équipe qui sera désireuse d'attaquer davantage pourrait jouer en leur faveur.

Leur récente défaite 3-2 à domicile contre Monaco a montré leurs forces et leurs faiblesses tout au long d'un match. Défensivement, ils ont été en dessous de la norme ces derniers temps. Un clean sheet en cinq matchs n'est pas suffisant pour une équipe aspirant à se qualifier pour la Ligue des champions l'année prochaine.

Les hôtes ont toujours l'une des meilleures formes à domicile cette saison, avec 25 points sécurisés, à seulement deux points du PSG. Ils peuvent transformer leur stade en forteresse lorsqu'ils se montrent à la hauteur.

Montpellier marque des buts ces derniers temps, mais ils en encaissent aussi. Leurs sept derniers matchs ont produit trois buts ou plus, donc attendez-vous à beaucoup de buts dans ce match une fois de plus.

Nice vs Montpellier Pronostic 2 : Arnaud Nordin buteur @ 5,50 avec Betsson

Montpellier se bat pour rester en Ligue 1 la saison prochaine. Ils ont retrouvé leur combativité ces dernières semaines et ont marqué lors de chacun de leurs cinq derniers matchs. Ils ne semblent pas compter sur un seul joueur pour marquer. Cet avantage est particulièrement visible lorsqu'ils affrontent l'une des meilleures défenses de la ligue cette saison.

Avec Nice ne se concentrant pas sur un joueur en particulier à marquer ou à surveiller de près, cela pourrait ouvrir la porte à Arnaud Nordin pour ajouter à son total. Le joueur de 25 ans a marqué deux buts lors du dernier match contre Strasbourg, ainsi que contre Lyon il y a quelques semaines. S'il peut canaliser sa nouvelle confiance retrouvée, il offre une belle cote pour trouver le chemin des filets vendredi soir.

Nice vs Montpellier Pronostic 3 : Les deux équipes marquent @ 2,00 avec Betsson

Les deux équipes débordent de vie en ce moment, mais elles ne se montrent pas sereines défensivement. Bien que Montpellier ait remporté deux de ses cinq derniers matchs à l'extérieur, les deux équipes marquent a été validé dans trois d'entre eux.

Nice traverse une période difficile en ce moment. Affronter une équipe luttant contre la relégation sera un défi. Lors de trois de leurs cinq derniers affrontements directs, les deux équipes ont trouvé le fond des filets. Avec autant en jeu pour les deux équipes, nous nous attendons à ce que les deux défenses soient percées à l'Allianz Riviera. Si le score inverse avait été de 4-1 en faveur de Nice, ce pronostic aurait également été gagnant.

