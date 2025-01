Pronostic Nice Marseille - Ligue 1 26/01/2025 : L'OM gagne avec Greenwood qui marque !

Nice vs Marseille

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Nice Marseille, pour la 19e journée de Ligue 1, ce dimanche à 20h45.

Pronostic Nice Marseille : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Nice Marseille

Victoire de Marseille ⭐ avec une cote de 2,32 sur Unibet, correspondant à une probabilité de 43 % que le club visiteur l’emporte.

que le club visiteur l’emporte. Mason Greenwood buteur ⭐ avec une cote de 2,62 sur Unibet, indiquant une probabilité de 38 % que l’attaquant anglais marque.

que l’attaquant anglais marque. Les deux équipes marquent ⭐ avec une cote de 1,60 sur Unibet, représentant une probabilité de 63 % que les deux clubs trouvent le chemin des filets.

Marseille devrait s'imposer face à Nice sur un score de 1-2.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le derby azuréen entre Nice et Marseille promet une rencontre électrique, d’autant plus que les souvenirs de leur confrontation en 2021 restent vifs. Ce match avait été interrompu lorsque des supporters avaient envahi le terrain, provoquant des affrontements entre joueurs. Cette altercation avait conduit à des sanctions de la Ligue Professionnelle de Football, incluant des retraits de points et des suspensions.

Actuellement, Nice occupe la cinquième place, à sept points de Marseille, deuxième du classement. Cette situation renforce la tension de l’événement, d’autant plus que des contestations arbitrales ont déjà été exprimées des deux côtés.

Le week-end dernier, Nice a concédé sa première défaite depuis la trêve hivernale, laissant filer une avance pour finalement perdre 2-1 contre Lille. Ce résultat a permis aux Lillois de leur ravir une place dans le top trois, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions.

De son côté, Marseille a perdu du terrain face au PSG, leader du championnat, après un décevant match nul 1-1 contre Strasbourg. Mason Greenwood avait marqué sur penalty pour sauver un point. Avec neuf points de retard sur Paris, le titre semble désormais hors de portée pour les Phocéens, qui se concentrent sur la défense de leur position de dauphin en Ligue 1.

Les effectifs probables pour Nice Marseille

La composition probable de Nice en 4-2-3-1 :

Gardien : Bulka

Défenseurs : El Abdi, Ndayishimiye, Dante, Clauss

Milieux : Boudaoui, Rosario ; Guessand, Bouanani, Cho

Attaquant : Laborde

La composition probable de Marseille en 3-4-2-1 :

Gardien : Rulli

Défenseurs : Balerdi, Cornelius, Brassier

Milieux : Garcia, Hojbjerg, Nadir, Henrique

Attaquants : Greenwood, Rabiot ; Maupay

Les meilleurs paris à prendre Nice OM

Pronostic Nice vs Marseille 1 : Victoire de Marseille @ 2,32 sur Unibet

Cette rencontre s’annonce palpitante, opposant deux équipes en forme dans le cadre d’une rivalité locale intense.

Nice affiche un excellent bilan à domicile cette saison et se montre capable de prendre des points face à n’importe quel adversaire à l’Allianz Riviera. Les trois autres membres du top cinq ont déjà visité ce stade : PSG et Lille ont fait match nul, tandis que Monaco s’est incliné 2-1.

Seuls Brest (19) et le PSG (25) ont remporté plus de points à domicile que Nice (18). En dehors du PSG, Nice est la seule équipe de Ligue 1 encore invaincue à domicile cette saison. Cependant, si une équipe peut briser cet invincibilité, c’est bien Marseille, qui représente un choix intéressant à une cote attrayante.

Avec huit victoires en neuf déplacements, le bilan à l’extérieur des Phocéens est tout simplement le meilleur du championnat. De plus, Marseille a écrasé St-Étienne (4-0) en Coupe de France, confirmant sa solidité en déplacement.

Pronostic Nice vs Marseille 2 : Mason Greenwood buteur @ 2,62 sur Unibet

Cette semaine, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Mason Greenwood aurait choisi de représenter la Jamaïque plutôt que d’attendre un nouvel appel de l’équipe d’Angleterre. À seulement 23 ans, Greenwood a relancé sa carrière en Espagne, lors d’un prêt à Getafe la saison dernière, où ses huit buts ont convaincu Marseille de finaliser un transfert depuis Manchester United.

L’attaquant excelle sous ses nouvelles couleurs, avec 12 buts en 18 matchs de Ligue 1, établissant ainsi son record personnel (dépassant les 10 buts marqués avec United en 2019/20). Il domine actuellement le classement des buteurs en Ligue 1 et a trouvé le chemin des filets lors de ses deux dernières apparitions.

En tant que tireur de penalty désigné, Greenwood a déjà montré son sang-froid, comme en témoigne son égalisation face à Strasbourg. Si Marseille obtient un autre penalty, il sera très probablement de nouveau au rendez-vous.

Pronostic Nice vs Marseille 3 : Les deux équipes marquent @ 1,60 sur Unibet

Le pronostic le plus convaincant pour ce Nice vs Marseille est que les deux équipes marqueront. Avec une probabilité estimée à 63 %, ce scénario semble inévitable dans ce choc.

En plus de Greenwood, des joueurs comme Guessand (8 buts), Henrique (6 buts) et Laborde (6 buts) figurent parmi les 10 meilleurs buteurs de Ligue 1 cette saison. Marseille (40 buts) et Nice (36 buts) suivent le PSG (48 buts) comme les meilleures attaques de l’élite française.

Cependant, Nice présente une faiblesse défensive, ayant encaissé plus de buts que toute autre équipe du top 8. Marseille affiche également le troisième total de buts encaissés parmi les huit premiers.

Nice a connu 14 matchs sur 18 cette saison où les deux équipes ont marqué (78 %), notamment sept des huit matchs à domicile, un record en Ligue 1. Marseille suit de près avec des buts des deux côtés dans 13 de ses 18 matchs.

