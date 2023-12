Pronostic Nice Lens : Match nul et moins de 2,5 buts durant le match

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Nice Lens, comptant pour la 17e journée de Ligue 1, ce mercredi

Nos propositions de cotes pour la rencontre Nice - Lens

Match nul – à 3,20 en pariant sur PMU Sport, soit 31% de chances que les deux équipes se neutralisent.

que les deux équipes se neutralisent. Moins de 2,5 buts – à 1,50 en pariant sur PMU Sport, soit 50% de chances qu'il ait peu de buts durant la rencontre.

qu'il ait peu de buts durant la rencontre. Lens ne marque pas en 1re mi-temps - à 1,32 en pariant sur PMU Sport, soit 75% de chances que les Sang et Or soient muets en première période.

Toutes les cotes sont fournies par PMU Sport, exactes au moment de la publication et sujettes à modification.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif détaillé !

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Rencontre du haut de classement pour cette 17e journée de Ligue 1. L’OGC Nice, 2e, reçoit le RC Lens, 7e, à l’Allianz Riviera, pour un match qui pourrait permettre aux Sang et Or de se rapprocher de leur adversaire du jour, 6 points séparant les deux équipes avant cette confrontation. Pour les Niçois, l’enjeu est d’obtenir les 3 points pour continuer à suivre le rythme du Paris Saint-Germain.

Surprenants seconds de Ligue 1, les hommes de Francesco Farioli sont toujours invaincus à domicile cette saison. Cette efficacité, ils la doivent sans doute à leur assise défensive, avec 9 buts encaissés, dont seulement 2 à l’Allianz Riviera. En Ligue 1, ils n’ont perdu que deux rencontres au total, pour 5 matches nuls. Mercredi soir, ils voudront reprendre leur match en avant suite à leur défaite en déplacement face au Havre ce week-end.

Malgré de premiers matches particulièrement compliqués, les Lensois ont retrouvé leur forme de la saison dernière. Ils n’ont plus perdu depuis le 16 septembre face à Metz, et restent sur deux victoires toutes compétitions confondues, dont une de prestige et synonyme de printemps européen face au FC Séville en Ligue des champions. Cependant, leur forme à l’extérieur pourrait leur jouer des tours : en déplacement, ils n’ont remporté que 2 de leurs 8 confrontations en championnat.

Les compos probables pour Nice Lens

La composition probable de Nice en 4-3-3 :

Bulka - Lotomba, Todibo, Dante, Bard - Rosario, Ndayishimiye, Boudaoui - Guessand, Laborde, Boga.

La composition probable de Lens en 3-4-2-1 :

Samba - Danso, Khusanov, Haidara - Aguilar, El Aynaoui, Abdul Samed, Frankowski, Fulgini, Thomasson - Saïd.

Quelques chiffres à retenir

Les Sang et Or n'ont plus perdu depuis 11 journées de Ligue 1. Nice a perdu 2 de ses 3 derniers matchs de championnat.

Pas de vainqueur à l’Allianz Riviera. L’OGC Nice est certes invaincu à domicile, mais compte déjà 3 matches nuls cette saison. Contre Lens, les Aiglons sont invaincus à domicile toutes compétitions confondues sur les 6 dernières rencontres, et les deux formations se sont séparées sur un score nul et vierge à 3 reprises. Quant aux Lensois, ils présentent une moyenne de 1,13 point lorsqu’ils jouent à l’extérieur, avec 3 nuls. Alors voir les deux équipes se partager les points mercredi semble probable.

Pas de festival de buts. Respectivement 5e et 12e attaques de Ligue 1, Nice et Lens ne brillent pas forcément par leurs lignes offensives cette saison. À domicile, les coéquipiers de Gaëtan Laborde marquent en moyenne 1,13 but par 90 minutes, exactement le nombre de buts encaissés par Lens à l’extérieur, qui trouve le chemin des filets toutes les 102 minutes en déplacement. Défensivement, les aiglons pourront s’appuyer sur une moyenne de 0,25 but encaissé par match chez eux. Au total cette saison, les deux équipes marquent 1,63 but par rencontre : difficile d’imaginer une issue différente pour ce match.

Pari n° 3 : Lens ne marque pas en 1re mi-temps : 1,32 avec PMU Sport

Un début de match tranquille pour Marcin Bulka. Cette saison, les deux buts encaissés à domicile par les Aiglons l’ont été en deuxième mi-temps. Ils présentent d’ailleurs 6 clean sheets sur 90 minutes en 8 rencontres et ont été l’équipe ayant ouvert le score à 6 reprises là aussi à l’Allianz Riviera. À l’inverse, lors des 7 dernières rencontres à l’extérieur, la formation de Wesley Saïd n’a trouvé le chemin des filets en première mi-temps qu’à deux reprises, ce qui laisse présager 45 premières minutes plus compliquées pour les Sang et Or.

Inscrivez-vous sur PMU Sport avec le code promo SP*** pour bénéficier des meilleures cotes :