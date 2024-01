Pronostic Newcastle - Manchester City 13/01/2024 : Manchester City gagne 2-1 ou 3-1 ou 4-1

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Newcastle - Manchester City, comptant pour la 20e journée de Premier League

Les meilleurs paris pour Newcastle - Manchester City

Les cotes sont fournies par PMU au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Les

les meilleurs sites de paris sportifs

avec notre guide complet !

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Newcastle et Manchester City n’ont pas été les équipes fortes de cette première partie de saison, ni de la deuxième moitié de l'année 2024. Newcastle a vécu un mois de décembre cauchemardesque (élimination de toute compétition européenne, défaites 0-3 contre Everton, 1-4 contre Tottenham, 0-1 contre Luton, 1-3 contre Nottingham Forest, 2-4 contre Liverpool en Premier League) et Manchester City a enchaîné des nuls frustrants après avoir mené (Chelsea 4-4, Liverpool 1-1, Tottenham 3-3, Crystal Palace 2-2), en plus d’une défaite sur le terrain du rival Aston Villa. Mais plusieurs éléments laissent penser à un retour en forme des Sky Blues.

Pari 1. Manchester City gagne 2-1 ou 3-1 ou 4-1 à 3,60 avec PMU Sport

Manchester City a toutes les cartes en main pour partir du bon pied en 2024. Malgré l’absence d’Erling Haaland depuis un mois, Pep Guardiola bénéficie du retour de Kevin De Bruyne, dans un milieu de terrain qui avait besoin de son capitaine et de son leader. Blessé lors de la première journée contre Burnley, le Belge est revenu sur le terrain en rentrant contre Huddersfield en FA Cup, et a offert une passe décisive à Doku pour le 5-0, score final. Le Belge pourrait débuter contre Newcastle pour son retour en Premier League, et mener les Citizens lors de cette deuxième partie de saison. Newcastle et Manchester City font partie des rares équipes qui ne seront impactées ni par la CAN ni par la Coupe d’Asie, on peut s’attendre à une domination des Sky Blues.

Pari 2. Alvarez marque à 2,30 avec PMU Sport

L’Argentin est l’un des footballeurs les plus en forme de la planète. Avec la victoire de Manchester City en Coupe du monde des clubs le mois dernier, Julian Alvarez a presque “fini le jeu”. A 23 ans, il lui manque une victoire en Coupe de la ligue pour compléter le tableau des trophées. Surtout, Alvarez s’est imposé comme une solution idéale à la blessure de De Bruyne sur la première partie de saison. Place derrière Erling Haaland et au milieu des ailiers de Guardiola, l’Argentin a signé 13 buts et 10 passes décisives TTC, devenant un élément central de Manchester City. Depuis la blessure d’Haaland, il a retrouvé le poste de numéro 9 et a marqué un but lors de chaque match qu’il a débuté, contre Everton, Sheffield et Huddersfield en Cup, signant même un doublé lors du sacre de City en finale de Coupe du monde des clubs contre Fluminense. Avec De Bruyne derrière lui contre Newcastle, on peut le voir surfer sur la vague.

Pari 3. Les deux équipes marquent : OUI à 1,50 avec PMU Sport

Avec seulement 5 clean sheets en PL, Manchester City n’est plus la “best defence in Europe” de l’an dernier. A St James Park, on les voit bien céder contre Newcastle