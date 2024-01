Pronostic Namibie Mali 24/01/2024 : Le Mali gagne 1-0, 2-0 ou 3-0

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Namibie Mali, comptant pour le groupe E de la CAN 2024, ce mercredi à 18h

Nos propositions de cotes pour la rencontre Namibie - Mali :

Une des deux équipes ne marque pas. Cote à 1,44 sur Betclic

Mali ou nul et une des deux équipes ne marque pas. Cote à 1,71 sur Betclic

Le Mali gagne 1, 2 ou 3-0. Cote à 2,14 sur Betclic

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Nos experts en paris sportifs en ligne vous proposent les meilleures pronostics pour Namibie - Mali en comparant les cotes des bookmakers et en vous donnant des conseils pour parier sur le match prévu mercredi 24 janvier à 18 h 00.

Vainqueur surprise de la Tunisie dans les derniers instants de la dernière rencontre (0-1), la Namibie a soigné son entrée dans la compétition, mardi dernier, grâce à un but d’Hotto. Des Namibiens qui figurent donc à la troisième place de ce groupe, et peuvent espérer foncer en huitièmes de finale, malgré leur défaite contre l’Afrique du Sud 4-0.

Du côté du Mali, tout va pour le mieux. Vainqueur de l’Afrique du Sud lors du premier match, les Maliens ont accroché la Tunisie lors de leur deuxième rencontre, leur permettant de s’accrocher à une solide première place, et d’être quasiment qualifiés. Ils pourront notamment compter sur un très grand Lassina Sinayoko, buteur lors du premier match, et auteur d’un sublime but contre la Tunisie. Le joueur d’Auxerre, aligné avec Koita (Salzbourg) sera à surveiller.

Les compos probables pour Namibie Mali

La composition probable de la Namibie en 4-1-4-1 :

Kazapua - Nyambé, Amutenya, Haukongo, Hanamub - Petrus, Limbondi, Shitembi, Tjiueza, Hotto - Shalulile.

La composition probable du Mali en 4-3-1-2 :

Diarra - Sacko, Niakaté, Kiki, Traoré - Haidara, Samassekou, Coulibaly - Doumbia - Koita, Sinayoko.

Quelques chiffres à retenir

Le Mali est invaincu depuis 10 matchs et terminerait en tête de son groupe en cas de victoire. Pour rappel, la Namibie a perdu les deux dernières confrontations contre le Mali.

Une des deux équipes ne marque pas. Cote à 1,44 sur Betclic

Face à une défense expérimentée, et qui a fait ses preuves depuis le début de la compétition (Sacko, Niakaté, Kouyaté, Traoré), la Namibie qui n’a pas su trouver la faille contre l’Afrique du Sud, devrait avoir beaucoup de mal à marquer, malgré ce but dans les derniers instants contre la Tunisie.

Mali ou nul et une des deux équipes ne marque pas. Cote à 1,71 sur Betclic

Face à cette vaillante équipe de la Namibie, le Mali sera logiquement favori et voudra assurer sa première place lors de cette dernière rencontre des phases de poule. Avec une belle attaque, composée de Doumbia, Sinayoko et Koita (plus Sissoko en remplaçant), les Maliens seront en position de force contre la Namibie.

Le Mali gagne 1, 2 ou 3-0. Cote à 2,14 sur Betclic

Après sa défaite contre l’Afrique du Sud, la Namibie devrait être obligée d’attaquer pour s’imposer contre le Mali, pour espérer voir les huitièmes de finale. Ce qui devrait permettre aux coéquipiers de Bissouma, le milieu malien, d’avoir des opportunités en contre, et piéger les Namibiens.

