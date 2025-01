Pronostic Monaco Rennes - Ligue 1 25/01/2025 : L'ASM gagne mais Kalimuendo marque !

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Monaco Rennes, pour la 19e journée de Ligue 1, ce samedi à 17h.

Pronostic Monaco Rennes : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Monaco Rennes

Victoire de Monaco ⭐ avec une cote de 1,70 sur Unibet, soit une probabilité de 59 % que le club à domicile l'emporte.

que le club à domicile l'emporte. Arnaud Kalimuendo buteur ⭐ avec une cote de 3,80 sur Unibet, indiquant une probabilité de 26 % que l'international espoir marque.

que l'international espoir marque. Les deux équipes marquent ⭐ avec une cote de 1,66 sur Unibet, soit une probabilité de 60 % que les deux clubs trouvent le chemin des filets.

Monaco est attendu pour battre Rennes sur un score de 3-2.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Monaco a renforcé ses chances de décrocher une place directe en huitièmes de finale de la Ligue des champions grâce à une victoire décisive en milieu de semaine contre Aston Villa. Revenu au championnat, Monaco lutte pour une place dans le top 3 de la Ligue 1. Avec seulement trois points d’écart entre Lille (3e) et Lyon (6e), Les Monégasques (4e) savent qu’ils ne peuvent se permettre de perdre des points à domicile.

L’équipe d’Adi Hütter n’a pas gagné lors de ses quatre derniers matchs de championnat, dont une surprenante défaite 2-1 face à Montpellier, dernier du classement, le week-end dernier. Le point positif est qu’un seul de ces matchs a eu lieu à domicile, au Stade Louis II. Monaco espère s’appuyer sur l’élan de sa victoire sans encaisser de but contre leurs rivaux de Premier League.

Rennes, de son côté, a connu une saison décevante qui a conduit au limogeage de Julien Stéphan. Il a été remplacé par Jorge Sampaoli, l’ancien entraîneur expérimenté de Marseille. Cependant, l’amélioration attendue sous Sampaoli ne s’est pas encore matérialisée : seulement trois victoires en neuf matchs et une élimination humiliante en Coupe de France contre Troyes, club de deuxième division.

Les effectifs probables pour Monaco Rennes

La composition probable de Monaco en 4-2-3-1 :

Gardien : Majecki

Défenseurs : Ouattara, Salisu, Kehrer, Teze

Milieux : Camara, Magassa ; Seghir, Minamino, Akliouche

Attaquant : Biereth

La composition probable de Rennes en 3-4-2-1 :

Gardien : Samba

Défenseurs : Hateboer, Wooh, Ostigard

Milieux : Truffert, Matusiwa, James, Faye ; Blas, Fofana

Attaquant : Kalimuendo

Les meilleurs paris à prendre pour ASM SRFC

Pronostic Monaco vs Rennes 1 : Victoire de Monaco @ 1,70 sur Unibet

Miser sur une deuxième victoire à domicile en une semaine semble être la meilleure façon de commencer nos pronostics pour Monaco vs Rennes. Bien qu’ils n’aient pas gagné leurs quatre derniers matchs de Ligue 1, leur bilan de huit victoires en 13 matchs à domicile cette saison reste impressionnant.

Les Monégasques se sont montrés très efficaces contre les adversaires plus faibles en championnat. Ils ont remporté cinq des six matchs à domicile cette saison contre des équipes actuellement en dehors du top 7, avec une seule défaite inattendue contre Angers.

Avec un Jorge Sampaoli peinant à redresser Rennes, ces derniers apparaissent vulnérables. Ses trois victoires à la tête du club ont été obtenues contre Angers et Saint-Étienne (deux promus), ainsi qu’un succès en coupe contre Bordeaux (club de quatrième division).

Les Rouge et Noirs ont perdu leurs quatre dernières rencontres officielles et n’ont récolté qu’un point en huit déplacements en Ligue 1. Le face-à-face appuie également cette sélection, avec Monaco ayant gagné quatre des cinq derniers matchs à domicile contre Rennes, et six des huit derniers toutes compétitions confondues.

Pronostic Monaco vs Rennes 2 : Arnaud Kalimuendo buteur @ 3,80 sur Unibet

Monaco occupe une position 10 places devant Rennes, avec un avantage de 14 points et ayant inscrit cinq buts de plus cette saison en Ligue 1. Cependant, les visiteurs auront sur le terrain les deux meilleurs buteurs des deux équipes.

Ludovic Blas, avec cinq buts en championnat cette saison, a retrouvé le chemin des filets le week-end dernier contre Brest après une disette de quatre matchs. Avec cinq passes décisives, il est aussi bien un créateur qu’un finisseur pour l’équipe. Mais l’attention se porte sur un autre joueur :

Arnaud Kalimuendo, auteur d’une série de deux matchs consécutifs avec un but récemment interrompue, a inscrit huit buts en Ligue 1 cette saison. Cela inclut son premier triplé en championnat lors de la victoire 5-0 contre Saint-Étienne en novembre.

L’attaquant de 23 ans est en passe de dépasser non seulement son total de dix buts avec Rennes la saison dernière, mais également son record en carrière de 12 buts avec Lens en 2021/22.

Pronostic Monaco vs Rennes 3 : Les deux équipes marquent @ 1,66 sur Unibet

Ce match promet d’être animé, et bien que Monaco soit logiquement favori, les visiteurs ne se laisseront pas faire. Comme mentionné plus tôt, Rennes peut compter sur les deux meilleurs buteurs sur le terrain, et seulement deux joueurs de Ligue 1 ont délivré plus de passes décisives que Ludovic Blas.

Le style de jeu de Jorge Sampaoli pourrait jouer un rôle clé. Bien que les résultats soient décevants, son équipe commence à adopter ses méthodes et son style de jeu intense. Les deux équipes ont marqué lors des trois derniers matchs de championnat de Rennes, dont un thriller à cinq buts lors de leur dernier déplacement.

De son côté, Monaco a également vu les deux équipes marquer lors de ses trois derniers matchs de Ligue 1, avec une défaite 4-2 contre le PSG lors de son dernier match à domicile. L’historique de cette confrontation est également éloquent : 16 des 19 dernières rencontres ont vu les deux équipes trouver le chemin des filets.

