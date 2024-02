Pronostic Monaco PSG 01/03/2024 : Victoire des Monégasques et Wissam Ben Yedder buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Monaco PSG, comptant pour la 24e journée de Ligue 1, ce vendredi à 21h.

Pronostic Monaco - PSG : paris, contexte et compos

Toujours largement en tête de la Ligue 1, le PSG se déplace chez le 3e, Monaco. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronostics pour l’affiche au sommet Monaco - PSG.

Les meilleur paris pour Monaco - PSG

Victoire de l’AS Monaco ⭐ à 3,15 sur Betsson soit 31 % de chances que l'ASM terrasse le leader parisien.

que l'ASM terrasse le leader parisien. Wissam Ben Yedder buteur ⭐ à 2,47 sur Betsson soit 40 % de chances que l'international français marque.

que l'international français marque. Plus de 2,5 buts à 1,49 ⭐ sur Betsson, soit 67 % de chances que le match soit prolifique en buts.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Betsson en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo VERIF*** :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le Paris SG vit une saison de Ligue 1 relativement tranquille, malgré un match nul concédé lors de la dernière journée face à Rennes. Ce match nul 1-1 a d’ailleurs bien failli être une défaite, puisque Rennes a mené de la 33e minute à la 97e, jusqu’à une égalisation miracle de Gonçalo Ramos sur pénalty. Avec 11 points d’avance sur Brest, les Parisiens sont bien partis pour aller chercher le 12e titre de leur histoire, mais l’AS Monaco pourrait revenir à 10 points en cas de victoire et essayer de mettre la pression sur le club de la capitale. Pour cette rencontre, le staff médical parisien a décidé de laisser Marquinhos au repos, probablement en vue de la rencontre cruciale de Ligue des Champions face à la Real Sociedad.

Du côté de l’AS Monaco, la victoire à Lens a quelque peu compensé la défaite à domicile face à Toulouse, et les Monégasques sont toujours sur le podium, en partie grâce aux mauvais résultats de Nice, 4e au classement, mais qui reste sur 4 matchs sans victoire. Les hommes d’Adi Hütter sont très irréguliers cette saison, mais une victoire face au PSG pourrait leur permettre de creuser l’écart sur leurs poursuivants et de se rapprocher la qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

Les compos probables pour Monaco PSG

Paris SG : Donnarumma - Soler ou Hakimi, Danilo, Beraldo, Hernandez - Zaïre-Emery, Ugarte, Ruiz ou Lee - Dembélé, Mbappé, Kolo Muani ou Barcola.

Monaco : Majecki - Kehrer, Maripan, Salisu - Singo, Magassa, Fofana, Ouattara - Minamino, Golovine - Ben Yedder.

Pari 1. Victoire de l’AS Monaco à 3,15 avec Betsson

Le PSG semble favori pour cette rencontre, mais plusieurs éléments plaident en faveur d’une victoire des Monégasques. Tout d’abord, les Parisiens semblent démotivés en championnat depuis plusieurs semaines, et ils sont passés très près de la défaite face à Rennes lors de la dernière journée. Ensuite, à quelques jours de leur 8e de finale de Ligue des Champions, ils chercheront probablement à se préserver et à éviter toute blessure. Enfin, dans une saison marquée par leurs résultats irréguliers, les Monégasques semblent tout de même plus à l’aise face à des adversaires qui jouent haut (comme Nice ou Paris) que face à des blocs regroupés (comme Toulouse).

Pari 2. Wissam Ben Yedder buteur à 2,47 avec Betsson

Après un très bon début de saison (quatre buts en trois matchs), l’international a connu un coup de mou de trois mois entre septembre et novembre, mais il retrouve le chemin des filets depuis la mi-décembre (cinq buts en quatre matchs de Ligue 1). Face au PSG, il cherchera à asseoir sa place de titulaire et à mettre son équipe sur la voie d’une qualification pour la Ligue des Champions.

Pari 3. Plus de 2,5 buts à 1,49 avec Betsson

Dans ce match entre les deux meilleures attaques de Ligue 1, on peut s’attendre à voir des buts et du spectacle. Avec 98 buts inscrits à elles deux, ces équipes ont tendance à se projeter rapidement vers l’avant et à se montrer efficaces devant le but.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !