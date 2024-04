Pronostic Monaco Lille 24/04/2024 : L'ASM vainqueur et plus de 2,5 buts dans le match

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Monaco Lille, match en retard comptant pour la 29e journée de Ligue 1.

Pronostic Monaco Lille : paris, contexte et compos

Notre expert en paris sportifs vous présente ses pronostics pour Monaco Lille avant leur affrontement en Ligue 1 le 24 avril.

Les meilleurs paris pour Monaco Lille

Victoire de Monaco ⭐ avec des cotes de 2.20 sur Betsson, soit 45 % de chances que le club gagne.

que le club gagne. Victoire de Monaco et plus de 2.5 buts dans le match ⭐ avec des cotes de 3.05 sur Betsson, soit 32 % de chances que le club marque.

que le club marque. Monaco gagne 2-1 ⭐ avec des cotes de 9.50 sur Betsson, donnant 10 % de chances pour que le score exact soit gagnant.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Betsson en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo VERIF*** :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Monaco accueille Lille lors de la prochaine journée de Ligue 1, en retard de la 29e journée, les hôtes cherchant à maintenir la pression sur le PSG en première position. Pendant ce temps, les visiteurs nordistes veulent garder vivantes leurs espoirs de Ligue des Champions.

Monaco est en excellente forme, ayant remporté quatre de leurs cinq derniers matchs. Ils ont marqué 11 buts et n'ont pas connu la défaite depuis février.

Lille, en revanche, vient d'être éliminé de la Ligue Europa Conférence par Aston Villa. Ils ont perdu cinq de leurs dix derniers matchs à l'extérieur. Les hôtes seront confiants de pouvoir continuer leur série invaincue et se rapprocher du PSG.

Les compos probables pour Monaco Lille

La composition probable de Monaco :

Majecki; Vanderson, Ouattara, Salisu, Ouattara; Akliouche, Fofana, Zakaria, Diatta; Minamino, Ben Yedder.

La composition probable de Lille :

Chevalier; Santos, Diakite, Yoro, Ismaily; André, Bentaleb; Yazici, Haraldsson, Gudmundsson; David.

Pronostic 1 : Victoire de Monaco @ 2.20 avec Betsson

Monaco aborde ce match en tant que favoris, ce qui n'est pas surprenant étant donné leur récente série de résultats. Ayant sécurisé 13 points lors de leurs cinq derniers matchs, Monaco a actuellement la meilleure forme de la Ligue 1. Leur série invaincue a propulsé les hôtes à la deuxième place alors qu'ils cherchent à réduire l'écart avec le PSG. Bien que leur forme à domicile ne soit pas la meilleure de la ligue, Lille a du mal à l'extérieur avec le 13e meilleur bilan à l'extérieur. Monaco a une excellente occasion de remettre la pression sur le PSG et d'intensifier la course au titre. Avec leur public derrière eux, les cotes actuelles sont trop bonnes pour être ignorées.

Pronostic 2 : Monaco gagne et plus de 2.5 buts dans le match @ 3.05 avec Betsson

Bien que Monaco soit connu pour marquer abondamment, ils ne sont pas réputés pour garder de nombreux clean sheets. Nous devrions donc assister à un match divertissant entre le 2e et le 4e. Les hôtes ont marqué 55 buts en 29 matchs, seuls le PSG en ayant marqué plus. Cependant, malgré leur deuxième place, ils ont également encaissé 38 buts, ce qui est actuellement le 8e total le plus élevé de la Ligue 1. Lille a marqué deux buts contre Monaco lors du match aller. Avec 17 buts, leur meilleur buteur Jonathan David sera une menace constante. Cependant, les hôtes ont leur propre attaquant capable de marquer, en Ben Yedder, et ils peuvent l'emporter à domicile dans un match riche en buts.

Pronostic 3 : Monaco gagne 2-1 @ 9.50 avec Betsson

Lille a remporté la tête-à-tête précédente 2-0, mais la forme récente de Monaco ne peut être ignorée. Ils ont tendance à concéder des buts, donc parier sur un score exact de 2-1 semble très attrayant. Monaco a marqué au moins deux buts dans 20 matchs cette saison, tout en ne gardant que 10 clean sheets. Pour une équipe qui concourt pour le titre, elle doit être meilleure défensivement pour réussir. Le fait qu'ils aient gardé trois clean sheets lors de leurs cinq derniers matchs offre de l'espoir, même si le principal attaquant de Lille, David, sera une énorme menace. Les hôtes peuvent marquer deux fois encore, mais attendez-vous à ce qu'ils concèdent un 39e but en Ligue 1.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !