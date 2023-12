Pronostic Milan AC Sassuolo 30/12/2023 : Milan remporte les deux mi-temps et Giroud buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Milan AC Sassuolo, comptant pour la 18e journée de Serie A, ce samedi

Nos propositions de cotes pour la rencontre AC Milan – Sassuolo :

Milan gagne les deux mi-temps. Cote à 1,95 sur PMU Sport, soit 51% de chances que les Milanais dominent de la tête et des épaules le match.

que les Milanais dominent de la tête et des épaules le match. Olivier Giroud buteur. Cote à 2.15 sur PMU Sport, soit 46% de chances que le Français marque.

que le Français marque. Milan AC gagne et les deux équipes marquent. Cote à 2.45 sur PMU Sport, soit 40% de chances que la rencontre soit prolifique en buts.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Qualifiés de justesse pour l’Europa League après avoir battu Newcastle 1-2 sur sa pelouse, les Rossoneris ont bien enchaîné en championnat. Vainqueurs 3-0 de Monza, les Milanais ont ensuite accroché Salernitana (2-2) grâce à un but de Luka Jovic dans les derniers instants. Avec une 3e place à la clef, Milan devra gagner pour espérer garder cette place synonyme de qualification en Ligue des Champions. Il faudra notamment surveiller Pulisic, qui renaît sous ses nouvelles couleurs ou l’inévitable Olivier Giroud, auteur de 8 buts et 5 passes décisives en Série A cette saison.

Du côté de Sassuolo, ça ne va pas fort ces temps-ci. Malgré une attaque très prolifique, via Berardi (9 buts) et Pinamonti (6 buts), les Italiens possèdent la 2e moins bonne défense de Série A, avec 32 buts encaissés.

Pari n°1 : Milan gagne les deux mi-temps. Cote à 1,95 sur PMU Sport

Avec deux défaites seulement lors des huit derniers matches de Série A, le Milan AC remonte peu à peu au classement. Actuellement 3e, les joueurs de Pioli montrent une véritable force offensive, et ont marqué à cinq reprises en première mi-temps sur leurs dix derniers buts. Face à la 2e pire défense de Série A, les Rossoneris auront l’avantage.

Pari n°2 : Olivier Giroud buteur. Cote à 2.15 sur PMU Sport

On n’arrête plus Olivier Giroud cette saison. Auteur de 8 buts et 5 passes décisives en Série A cette saison, le Français est dans une forme étincelante. Passeur décisif face à Salernitana, le buteur de 37 ans devrait être aligné pour ce match entre deux grandes formations d’Italie. Face à une défense à la peine, nul doute que l’ancien des Gunners sera à son avantage.

Pari n°3 : Milan AC gagne et les deux équipes marquent. Cote à 2.45 sur PMU Sport

Avec 6 victoires et deux défaites en 8 journées à domicile, le Milan AC sera favori lors de la réception de Sassuolo, qui est à la peine à l’extérieur (huit points pris cette saison). Et qui a surtout encaissé 17 buts en huit journées soit plus de 2 buts par match en moyenne.

Face aux coéquipiers d’Olivier Giroud qui ont marqué à 14 reprises à domicile (en 8 journées), il devrait y avoir des buts, samedi, à San Siro.

