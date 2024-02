Pronostic Milan AC Rennes Ligue Europa 15/02/2024 : Match nul et Olivier Giroud buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Milan AC Rennes, comptant pour les 16e de finale aller de Ligue Europa, ce jeudi.

Pronostics AC Milan - Rennes : paris, contexte et compos

L’AC Milan et le Stade rennais se retrouvent à San Siro pour les barrages de la Ligue Europa. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronostics pour AC Milan - Rennes, avec un match nul surprenant (3,98) à San Siro.

Les meilleur paris pour AC Milan - Rennes

Match nul à ⭐ 4,02 soit 24% de chances que les deux équipes se neutralisent lors de ce match aller.

que les deux équipes se neutralisent lors de ce match aller. Les deux équipes marquent à ⭐ 1,78 soit 56% de chances que les clubs trouvent le chemin des filets.

que les clubs trouvent le chemin des filets. Olivier Giroud buteur à ⭐ 2,34 soit 42% de chances que l'international français marque.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

L’AC Milan reçoit le Stade rennais dans le cadre des barrages de la Ligue Europa. Troisième du groupe F de Ligue des champions derrière Dortmund et le PSG, Milan veut se rattraper après avoir atteint les demi-finales de la Ligue des Champions 2023. Deuxième du Groupe F de Ligue Europa, Rennes veut se reprendre après être sorti à ce tour de barrages contre le Shakhtar Donetsk l’an dernier.

Le Milan reste sur quatre matchs sans défaite, dont un 1-0 face au champion italien Naples le week-end dernier, avec un but du Français Théo Hernandez. Troisième de Serie A a un point de la Juve et à huit de leur voisin l’Inter, les Milanais misent sur l’Europe pour réussir leur saison. Ils peuvent utiliser leur ultime victoire en phase de groupe à Newcastle (2-1) comme rebond pour continuer leur série.

Rennes reste sur neuf matchs sans défaite toutes compétitions confondues, leur dernière défaite remontant à la dernière journée de Ligue Europa, contre Villarreal a domicile (2-3). Les Bretons revivent avec Julien Stephan de retour comme entraîneur. Vainqueur de la Coupe de France en 2019 et auteur de l’épopée des Rouge et Noir en C3 la même année, Rennes a les éléments pour réaliser des surprises en 2024.

Les compos probables pour Milan AC Rennes :

AC Milan : Maignan - Florenzi, Kjaer, Gabbia, Hernandez - Bennacer, Loftus-Cheek, Adli - Pulisic, Giroud, Leao.

Rennes : Mandanda - G. Doué, Omari, Theate, Truffert - Bourigeaud, Santamaria, Matusiwa, D. Doué - Kalimuendo, Terrier.

Pari 1. Match nul à 4,02 avec Betsson

On voit une surprise dans ce barrage aller entre Milan et Rennes, avec un match nul à San Siro. Invaincu en 2024, Rennes a retrouvé les forces qui ont fait son succès ces dernières années, et sait serrer les dents pour sécuriser des résultats quand il faut. A domicile, Milan a déjà été accroché par Bologne en janvier (2-2) et est tombé contre Udinese en novembre (0-1). On voit une surprise et un nul des Bretons.

Pari 2. Les deux équipes marquent à 1,78 avec Betsson

Le Milan n’a pas fini de match sans marquer depuis la défaite contre Udinese à domicile en novembre (0-1). Rennes présente la troisième meilleure attaque de Ligue 1. Pour la reprise européenne, on voit les deux équipes trouver le chemin des filets à San Siro.

Pari 3. Olivier Giroud buteur à 2,34 avec Betsson

Olivier Giroud a marqué 12 buts TTC cette saison, dont un en Ligue des champions. Meilleur buteur de la Ligue Europa 2019 avec Chelsea, le Français sera l’un des hommes clés du Milan dans cette nouvelle campagne internationale. On le voit marquer dans cette rencontre face à Rennes.

