Pronostic Milan AC Naples - Serie A 29/10/2024 : Le Napoli l'emporte et remboursé si match nul

Milan AC vs SSC Naples

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Milan AC Naples, comptant pour la 9e journée de Serie A, ce mardi à 20h45.

Pronostic Milan AC Napoli : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Milan Napoli

Naples (remboursé si match nul) ⭐ avec une cote de @1.51 sur Unibet, équivalant à une probabilité de 66,2 % que le Napoli ne perdra pas.

que le Napoli ne perdra pas. Naples pour marquer plus de 1,5 buts dans le match ⭐ avec une cote de @2.29 sur Unibet, soit une probabilité de 43,6 % que les Napolitains marqueront au moins 2 buts ou plus dans le match.

que les Napolitains marqueront au moins 2 buts ou plus dans le match. Khvicha Kvaratskhelia buteur⭐ avec une cote de @3.90 sur Unibet, équivalant à une probabilité de 25,6 % que l'attaquant géorgien marque.

Nous anticipons une victoire de Naples sur Milan avec un score de 2-1 mardi.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Bénéficiez jusqu'à 110€ de bonus offerts sur Unibet lors de votre inscription. Profitez des meilleurs cotes sur Unibet en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo UNIGOAL :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Milan accueille Naples en Serie A mardi soir, avec huit points d'écart entre les deux équipes.

Les hôtes ont connu un début de saison lent, ce qui est un facteur à prendre en compte dans nos pronostics pour Milan vs Napoli. Quatre victoires en cinq matchs représentent une sorte de tournant, mais les Rossoneri ont encore beaucoup à prouver.

Matteo Gabbia est le dernier joueur à rejoindre l'infirmerie, aux côtés de Tammy Abraham, Alessandro Florenzi et Ismael Bennacer. L'équipe a récemment bénéficié de quelques jours de repos supplémentaires puisque leur match contre Bologne du week-end a été reporté en raison d'inondations.

Naples est confortablement en tête de la Serie A, Antonio Conte démontrant à nouveau son talent pour bâtir des équipes de championnat. Ils poursuivent une cinquième victoire consécutive et ont déjà établi une avance de quatre points.

Une victoire 1-0 contre Lecce lors du dernier match n'était pas leur performance la plus impressionnante, mais cela illustre encore leur capacité à obtenir des victoires serrées.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs !

Les effectifs probables pour Milan Napoli

La composition probable de Milan :

Maignan ; Royal, Pavlovic, Tomori, Hernandez ; Loftus-Cheek, Fofana, Reijnders ; Pulisic, Morata, Leao.

La composition probable de Naples :

Meret ; Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola ; Anguissa, Gilmour, McTominay ; Kvaratskhelia, Lukaku, Neres.

Les meilleurs paris à prendre pour Milan Napoli

Milan vs Napoli Pari 1 : Naples (remboursé si match nul) @1.51 sur Unibet

La seule défaite de Naples cette saison a été leur match d'ouverture. Depuis, ils ont remporté sept matchs et fait un nul. Ils ont gardé leur cage inviolée trois fois à l'extérieur, avec un nul contre la Juventus et des victoires à Cagliari et Empoli.

Milan compte seulement cinq victoires sur 11 matchs toutes compétitions confondues. Ils ont été défaits par la Fiorentina, le Bayer Leverkusen et Liverpool au cours des six dernières semaines.

Opter pour un pari remboursé si nul sur une victoire de Naples offre une valeur nettement meilleure par rapport au pari sur Naples pour éviter la défaite, coté autour de 1.60. Compte tenu de leur performance au cours des deux derniers mois, nous ne voyons pas Naples perdre ce match.

⭐ Gagnez 166€ en pariant que Naples ne perde pas avec le bonus de bienvenue de 110€ !

Milan vs Napoli Pari 2 : Naples pour marquer plus de 1,5 buts dans le match @2.29 sur Unibet

L'Udinese et Lecce sont les seules équipes à ne pas avoir marqué contre Milan lors de leurs sept derniers matchs. Ils ont concédé plusieurs buts à Torino, Parme, la Lazio, Liverpool et la Fiorentina cette saison.

Les victoires 1-0 de Naples lors de leurs deux derniers matchs ont été des exceptions, car ils avaient marqué plusieurs buts dans six de leurs sept matchs précédents, y compris des victoires décisives contre Bologne et Côme.

Il y a clairement de la valeur à miser sur Naples pour marquer plus de 1,5 buts mardi soir. La défense de Milan a concédé de nombreuses occasions cette saison, avec neuf buts encaissés en huit sorties en championnat.

⭐ Gagnez 251€ en pariant que le Napoli marque au moins 2 buts ou plus dans le match avec le bonus de bienvenue de 110€ !

Milan vs Napoli Pari 3 : Khvicha Kvaratskhelia buteur @3.90 sur Unibet

Khvicha Kvaratskhelia est le meilleur buteur de Naples, avec quatre buts en Serie A. Il est également le leader de l’équipe en buts attendus et a tiré 13 fois de plus que tout autre joueur de Naples. Ayant débuté sur le banc ce week-end, le Géorgien sera bien reposé pour ce choc à San Siro.

Kvaratskhelia brille souvent lors des matchs à enjeux élevés. Il a marqué contre Bologne plus tôt cette saison, et a inscrit des buts contre la Juventus et l’Atalanta la saison dernière. Il est à l’aise pour performer devant des grandes foules.

Étant donné que nous misons sur une victoire de Naples, Kvaratskhelia à ce prix est un excellent pari. La quantité de tirs de Romelu Lukaku a diminué, le Belge n’ayant tiré que cinq fois lors de ses quatre derniers départs en Serie A, donc nous éviterions de parier sur lui à 3.00.

Dans nos pronostics pour Milan vs Napoli, nous prévoyons que Naples profitera des failles défensives de Milan pour s’imposer, avec Khvicha Kvaratskhelia prêt à avoir un impact significatif.

⭐ Gagnez 429€ en pariant sur Khvicha Kvaratskhelia buteur avec le bonus de bienvenue de 110€ !

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !