Pronostic Marseille Strasbourg - Ligue 1 19/01/2025 : L'OM l'emporte avec Greenwood qui marque !

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Marseille Strasbourg, pour la 18e journée de Ligue 1, ce dimanche à 20h45.

Pronostic Marseille Strasbourg : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Marseille Strasbourg

Victoire de Marseille ⭐ cote de 1,55 sur Unibet, correspondant à une probabilité de 60 % pour une victoire des locaux.

pour une victoire des locaux. Mason Greenwood buteur ⭐ cote de 2,15 sur Unibet, indiquant une probabilité de 47 % pour que l’attaquant trouve le chemin des filets.

pour que l’attaquant trouve le chemin des filets. Les deux équipes marquent ⭐ cote de 1,70 sur Unibet, représentant une probabilité de 59 % que les deux clubs marquent au moins un but.

Marseille devrait battre Strasbourg 3-1 ce dimanche.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Marseille accueille Strasbourg au Stade Vélodrome alors qu’ils poursuivent leur quête d’une place en Ligue des champions.

Les Olympiens ont terminé à une 8e place décevante lors de la campagne 2023/24, ce qui les a poussés à prendre des mesures drastiques cet été pour viser plus haut cette saison. Roberto De Zerbi a été recruté après un passage réussi à Brighton, et l’équipe a été largement remaniée avec plusieurs recrues de haut niveau.

Ces changements radicaux ont eu un impact significatif. Marseille est 2e à mi-saison, ce qui signifie qu’ils sont bien placés pour retrouver la compétition reine en Europe. L’objectif à long terme est de contester la domination nationale du PSG, et les raisons d’optimisme abondent au Stade Vélodrome.

Strasbourg, de son côté, n’ambitionne pas l’Europe comme ses adversaires, mais le Racing est satisfait de son début de saison. Liam Rosenior, arrivé cet été après avoir entraîné Hull City, a su s’adapter à son nouveau rôle en France.

Le Racing a remporté ses trois derniers matchs de championnat et occupe actuellement la 9e place, soit quatre places de mieux que leur classement final de la saison passée.

Les effectifs probables pour Marseille Strasbourg

La composition probable de Marseille en 4-3-3 :

Gardien : Rulli

Défenseurs : Murillo, Balerdi, Cornelius

Milieux : Henrique, Højbjerg, Rongier, Merlin

Attaquants : Greenwood, Rabiot, Maupay

La composition probable de Strasbourg en 4-4-2 :

Gardien : Petrovic

Défenseurs : Doué, Sarr, Doukouré, Moreira

Milieux : Bakwa, Diarra, Santos, Nanasi

Attaquants : Lamerchal, Emegha

Les meilleurs paris à prendre pour OM Strasbourg

Pronostic Marseille vs Strasbourg 1 : Victoire de Marseille @ 1,55 sur Unibet

Malgré la forme actuelle du Racing, nous soutenons les locaux pour remporter ce match comme premier pronostic Marseille vs Strasbourg.

L’équipe de Roberto De Zerbi est invaincue en championnat depuis le 8 novembre. Depuis, les Olympiens ont disputé six matchs, en remportant cinq. Pendant cette période, ils ont marqué une moyenne de 2,5 buts par match et encaissé seulement 0,83 but. Sous la direction de l’ancien entraîneur de Brighton, l’équipe exploite pleinement son potentiel et continue de s’améliorer chaque semaine.

De plus, Strasbourg a eu des difficultés à l’extérieur cette saison. Le Racing n’a remporté que deux de ses neuf matchs de championnat à l’extérieur, encaissant en moyenne 2,22 buts par match sur cette période.

Pronostic Marseille vs Strasbourg 2 : Mason Greenwood buteur @ 2,15 sur Unibet

Mason Greenwood est l’attaquant vedette des Olympiens cette saison, et il continue de briller devant le but. Nous misons donc sur lui pour marquer, comme deuxième pronostic Marseille vs Strasbourg.

Doté d’une grande vitesse et d’une capacité à frapper avec les deux pieds, Greenwood est un cauchemar pour les défenseurs adverses. Il a marqué lors du dernier match de championnat de Marseille contre Rennes, devenant ainsi co-meilleur buteur du championnat avec 11 buts. Contre les Rouge et Noirs, Greenwood a été particulièrement menaçant, réalisant trois tirs et atteignant un xG (buts attendus) de 0,68.

De plus, Greenwood excelle dans le domaine des tirs. Au cours de la dernière année, il a effectué en moyenne 3,49 tirs par 90 minutes, menant à une moyenne de 0,35 but hors penalty par 90 minutes.

Pronostic Marseille vs Strasbourg 3 : Les deux équipes marquent @ 1,70 sur Unibet

Le dernier de nos pronostics Marseille vs Strasbourg est que les deux équipes marquent lors du match.

L’équipe de De Zerbi a eu du mal à garder des cages inviolées lors de ses récents matchs à domicile en Ligue 1. Ils n’ont réussi à préserver leur but que dans un seul de leurs huit derniers matchs de championnat au Stade Vélodrome. Ces rencontres ont produit une moyenne de 3,25 buts par match, avec les deux équipes marquant dans six d’entre elles.

Strasbourg a été efficace offensivement lors de ses déplacements. Le Racing n’a échoué à marquer que dans un seul de ses neuf matchs de championnat à l’extérieur cette saison. Durant ces rencontres, ils ont marqué une moyenne de 1,78 but et en ont concédé 2,22.

Avec Marseille et Strasbourg pleins de confiance, ce match promet des buts. L’attaque est clairement la meilleure défense pour les locaux, et Strasbourg possède les atouts offensifs pour causer des problèmes.

