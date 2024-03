Pronostic Marseille (OM) Villarreal - Ligue Europa 07/03/2024 : Marseille vainqueur et Aubameyang buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Marseille (OM) Villarreal, comptant pour les 8e de finale aller de Ligue Europa.

Pronostics Marseille - Villarreal : paris, contexte et compos

Sur une belle série de trois victoires consécutives, l’OM reçoit Villarreal en match aller des 8e de finale. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronostics pour le 8e de finale aller Marseille - Villarreal.

Les meilleur paris pour Marseille - Villarreal

Victoire de l’OM ⭐ à 1,90 sur Betsson soit 52 % de chances que les Marseillais l'emportent chez eux.

que les Marseillais l'emportent chez eux. Pierre-Emerick Aubameyang buteur ⭐ à 2,18 sur Betsson soit 45 % de chances que l'attaquant gabonais marque.

que l'attaquant gabonais marque. Au moins une des deux équipes ne marque pas ⭐ à 2,05 sur Betsson, soit 48 % de chances que l'un des deux onze sur le terrain ne trouve pas le chemin des filets.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Être nommé entraîneur de l’OM alors que le club était au plus mal et deux jours avant un match de coupe d’Europe crucial n’était pas un cadeau pour Jean-Louis Gasset, mais le bilan après trois matchs est convaincant : trois victoires, 12 buts marqués et la qualification pour les 8e de finale de Ligue Europa en poche. Pour ce match, Jean-Louis Gasset devra se passer des services de Samuel Gigot, blessé à l’épaule. Il devrait à nouveau miser sur un système à 4 défenseurs, et se passer de Valentin Rongier, Bilal Nadir, Amir Murillo et Ruben Blanco.

Du côté du Sous-marin jaune, la situation est comparable, puisque Marcelino, ancien de l’OM et arrivé en cours de saison, est parvenu à redonner confiance à ses hommes, même s’ils ne pointent qu’à la 12e place du classement de Liga. Villarreal reste sur deux belles victoires face à Grenade (5-1) et la Real Sociedad (3-1) et compte surfer sur cette dynamique pour continuer son parcours en Ligue Europa.

Les compos probables pour Marseille Villarreal

La composition probable de l’OM :

Lopez – Clauss, Mbemba, Balerdi, Merlin – Veretout, Kondogbia, Harit – Sarr, Aubameyang, Ndiaye.

La composition probable de Villarreal :

Jorgensen – Mosquera, Cuenca, Bailly, Moreno – Akhomach, Parejo, Comesana, Baena – Sorloth, Moreno.

Pari 1. Victoire de l’OM à 1,90 avec Betsson

À domicile et sur une belle dynamique offensive, les Marseillais n’ont pas le choix : ils doivent remporter ce match aller pour se donner les meilleures chances de qualification pour la suite de la compétition. Face à une équipe qu’ils n’ont jamais croisée en coupe d’Europe, la balle est dans leur camp et ils partiront favoris.

Pari 2. Pierre-Emerick Aubameyang buteur à 2,18 avec Betsson

Avec 7 buts en 7 matchs de Ligue Europa, l'attaquant international du Gabon réalise une superbe campagne. Après avoir réussi un triplé crucial en match de poule face à l’Ajax, il a marqué lors des deux rencontres face au Chakhtar Donetsk, mettant son équipe sur la bonne voie pour la qualification.

Pari 3. Au moins une des deux équipes ne marque pas à 2,05 avec Betsson

La cote de ce pari nous semble intéressante, puisqu’il permet de couvrir une victoire à sens unique de l’une des deux équipes ainsi qu’un match nul 0-0. Avec une défense qui commence enfin à donner des signes de fiabilité, il ne serait pas surprenant de voir la formation phocéenne s’imposer sans encaisser de but lors de ce match aller crucial.

