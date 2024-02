Pronostic Marseille (OM) Shakhtar Donetsk - Ligue Europa 22/02/2024 : Marseille gagne sur le score exact de 2-1

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Marseille (OM) Shakhtar Donetsk, comptant pour les 16e de finale de Ligue Europa.

Pronostics Marseille - Shakhtar Donetsk : paris, contexte et compos

L’OM reçoit le Shakhtar au Vélodrome, pour le retour de son barrage de Ligue Europa. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronostics pour Marseille - Shakhtar, avec une victoire olympienne (1,72 sur Betsson).

Les meilleur paris pour Marseille - Shakhtar

Victoire de Marseille ⭐ à 1,72 soit 58% de chances que l'OM l'emporte dans ce match retour.

que l'OM l'emporte dans ce match retour. Mi-temps/fin de match : Nul/Marseille ⭐ à 4,20 soit 23% de chances que les Marseillais fassent la différence en seconde période.

que les Marseillais fassent la différence en seconde période. Marseille gagne 2-1 ⭐ à 6,50 soit 15% de chances que l'OM gagne sur ce score exact.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Betsson en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo VERIF*** :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Marseille défend sa place en Europe à la maison, après avoir concédé un nul frustrant à Hambourg, contre le Shakhtar Donetsk (2-2). Ce match est la dernière chance d'éviter une saison cauchemar à l'OM, neuvième de Ligue 1 avec huit points de retard sur la zone Europe, et qui vient d’embaucher son troisième entraîneur de la saison en la personne de Jean-Louis Gasset, qui avait démissionné de son poste de sélectionneur de la Côte d’Ivoire après avoir terminé que troisième de groupe avec les Eléphants lors de la CAN, que la sélection a gagnée par la suite.

L’OM est dans l'œil du cyclone, tandis que son président Pablo Longoria était remis en cause dans les médias récemment. L’OM n’a plus gagné en championnat depuis le 17 décembre contre Clermont (2-1) et a subi sa deuxième défaite de 2024 sur le terrain de Brest dimanche (0-1), malgré une rencontre disputée à 11 contre 10 à partir de l'heure de jeu. Les Olympiens n’ont pas le temps de se remettre la tête à l’endroit pour sauver leur saison avec leur nouveau coach, et doivent gagner pour éviter la crise totale.

De son côté, le Shakhtar n’a pas joué depuis la rencontre aller, mais est prêt à s’offrir le deuxième scalp d’une équipe française en barrage de Ligue Europa, après avoir éliminé Rennes l’an dernier. Les Ukrainiens ne sont pourtant que quatrièmes de leur championnat, et ont subi deux défaites au mois de février.

Les compos probables pour Marseille Shakhtar

Marseille : Lopez – Merlin, Gigot, Mbemba, Clauss – Kondogbia, Ounahi, Harit – Ndiaye, Moumbagna, Aubameyang

Shakhtar Donetsk : Risnyk – Azarovi, Rakitskyi, Matvienko, Konoplya – Stepanenko, Bondar, Sudakov – Zubkov, Sikan, Eguinaldo

Pari 1. Victoire de Marseille à 1,72 avec Betsson

Il faut presque s’en remettre a la prière pour voir cela, mais il est permis de croire en la victoire marseillaise pour voir les huitièmes de finale européen. Oui, Jean-Louis Gasset a raté sa CAN avec la Cote d’Ivoire. Oui, il y a une crise en interne autour de Jonathan Clauss et sa direction. Mais après que Pablo Longoria qui est remonté sur le devant de la scène en conférence de presse pour taper du poing sur la table, on croise les doigts pour voir l’OM arracher sa première victoire de l'année et franchir un tour européen qui fera le plus grand bien sur la Canebière. Marseille a ouvert le score deux fois et on les croit capables de faire preuve d’un plus grand sérieux pour conserver un éventuel avantage au score ce soir.

Pari 2. Mi-temps/fin de match : Nul/Marseille à 4,20 avec Betsson

La rencontre sera compliquée pour l’OM, dans un Vélodrome qui accueillera son nouvel entraîneur mais qui affichera sûrement une certaine austérité à ses joueurs. En cas de victoire, on voit Marseille s’en sortir dans la douleur avec au moins un nul à la mi-temps.

Pari 3. Marseille gagne 2-1 à 6,50 avec Betsson

Le calcul est simple, on voit l’OM signer le même match poussif qu'à l'aller, mais réussir à se mobiliser pour tenir la victoire jusqu’au bout. Le Vélodrome saura s’embraser s’il faut tenir le score, et on voit les Olympiens s’en sortir avec le plus petit écart sur ce score.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !