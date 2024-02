Pronostic Marseille (OM) Montpellier 25/02/2024 : Marseille vainqueur et moins de 2,5 buts dans le match

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Marseille (OM) Montpellier, comptant pour la 23e journée de Ligue 1, ce dimanche

Pronostic Marseille Montpellier : paris, contexte et compos

Les meilleurs paris pour Marseille Montpellier

Marseille vainqueur – ⭐ à 1,69 en pariant sur Betsson, soit 59 % de chances de voir les phocéens s’imposer dimanche soir.

de voir les phocéens s’imposer dimanche soir. Moins de 2,5 buts – ⭐ à 1,92 en pariant sur Betsson, soit 52 % de chances de voir peu de buts au Vélodrome.

de voir peu de buts au Vélodrome. Pierre-Emerick Aubameyang buteur - ⭐ à 2,15 en pariant sur Betsson, soit 46 % de chances de voir l’attaquant gabonais trouver le chemin des filets.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

23e journée de Ligue 1 avec l’affiche du dimanche soir au Vélodrome : l’Olympique de Marseille affronte Montpellier pour une rencontre entre deux formations en difficulté cette saison. Les Marseillais peuvent profiter de cette rencontre pour se relancer et continuer à croire à des places européennes qui commencent à s’éloigner, et les joueurs de Der Zakarian chercheront à prendre de l’air sur la zone de relégation.

Les Olympiens sont à la peine en Ligue 1. Après les belles attentes placées en eux avant le début de saison, ils ont connu deux changements d’entraîneurs, avec l’arrivée de Jean-Louis Gasset cette semaine, et sont pour l’instant 9es avec 30 points, et un bilan de 7 victoires, 9 nuls et 6 défaites, pour 29 buts inscrits et 24 encaissés. Surtout, ils ne se sont plus imposés en championnat depuis le 17 décembre, et restent sur 2 défaites et 4 matches nuls en 6 rencontres. Mais l’arrivée réussie de Gasset avec une qualification obtenue face au Chakhtior en Ligue Europa pourrait donner des ailes aux Phocéens pour lancer une nouvelle dynamique face à un adversaire plus faible sur le papier.

Dans le ventre mou de Ligue 1 depuis quelques années, Montpellier ne déroge pas à la règle cette saison. Les hommes de Der Zakarian sont 14es de Ligue 1 avec 22 points et un bilan de 5 victoires, 8 nuls et 9 défaites, pour 24 buts inscrits et 27 encaissés. Ils ont remporté leur dernier match 3-0 face à Metz, mais restent sur 2 victoires lors des 13 dernières rencontres de championnat. À égalité de points avec le barragiste, Nantes, ils voudront aller chercher un résultat au Vélodrome pour espérer prendre de l’air et continuer la course au maintien.

Les compos probables pour Marseille Montpellier

La composition probable de l’Olympique de Marseille en 3-4-1-2 :

Lopez - Mbemba, Gigot, Meité - Clauss, Ounahi, Kondogbia, Merlin – Harit - Moumbagna, Aubameyang

La composition probable de Montpellier en 3-1-4-2 :

Lecomte - Sagnan, Kouyate, Omeragic – Chotard - Sylla, Savanier, Ferri, Hefti - Al-Tamari, Nordin

Marseille vs Montpellier Pari 1 : Marseille vainqueur @ 1,69 avec Betsson

Malgré de derniers matches difficiles, Marseille s’est rassuré en Ligue Europa en obtenant sa qualification 3 buts à 1 après avoir été mené au score, et l’arrivée d’un nouvel entraîneur pourrait provoquer un sursaut d’orgueil du côté de la Commanderie. Les Olympiens sont à 8 points des premières places européennes et leur efficacité à domicile pourrait les aider à se rapprocher au classement. Ils n’ont pas encore perdu cette saison au Vélodrome, et Montpellier n’a remporté aucune des 6 dernières rencontres disputées à Marseille, pour 4 victoires de l’OM et deux nuls. La soirée de dimanche pourrait avoir un air de déjà-vu et permettre de relancer les Phocéens cette saison.

Marseille vs Montpellier Pari 2 : Moins de 2,5 buts @ 1,92 avec Betsson

Les deux équipes ne sont pas des modèles offensifs cette saison, avec 1,64 but inscrit par rencontre à domicile pour l’Olympique de Marseille, et 1,1 pour Montpellier loin de la Mosson. L’OM encaisse peu à domicile, avec en moyenne 0,55 but encaissé par 90 minutes, et seulement une rencontre des 6 dernières des Olympiens en Ligue 1 a vu plus de 2,5 buts inscrits par les deux équipes. Dimanche soir au Vélodrome, il faut s’attendre à un match pauvre en buts : lors de leurs 6 dernières confrontations à Marseille, plus de 2,5 buts ont été inscrits à une seule reprise.

Marseille vs Montpellier Pari 3 : Pierre-Emerick Aubameyang buteur @ 2,15 avec Betsson

Pierre-Emerick Aubameyang semble préférer la Ligue Europa cette saison. Mais face à Montpellier, les enjeux sont tout aussi importants : suivre le rythme du train européen, prendre ses distances sur la deuxième partie de tableau, relancer l’OM vers une série victorieuse. Alors après avoir trouvé le chemin des filets et délivré une passe décisive jeudi face au Chakhtior, l’attaquant gabonais est susceptible de continuer sur sa lancée en allant tromper Benjamin Lecomte pour montrer à son nouvel entraîneur qu’il peut compter sur lui et mener les siens vers 3 points extrêmement importants.

