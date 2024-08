Pronostic Marseille (OM) Reims - Ligue 1 25/08/2024 : L'OM gagne et Mason Greenwood buteur

Marseille vs Reims

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Marseille (OM) Reims, comptant pour la la 2e journée de Ligue 1, ce dimanche à 20h45.

Pronostic Marseille Reims : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour OM Reims

Victoire de Marseille ⭐ avec des cotes de @1.50 sur Vbet, ce qui équivaut à une probabilité de 67% de victoire pour l'équipe de De Zerbi.

de victoire pour l'équipe de De Zerbi. Mason Greenwood buteur ⭐ avec des cotes de @2.30 sur Vbet, indiquant une probabilité de 43% que la recrue estivale trouve le chemin des filets.

que la recrue estivale trouve le chemin des filets. Les deux équipes marquent ⭐ avec des cotes de @1.69 sur Vbet, représentant une probabilité de 59% pour que les deux clubs trouvent le chemin des filets.

Marseille a l'avantage offensif pour battre Reims 3-1.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Marseille sera en action au Stade Vélodrome samedi soir pour affronter Reims.

Un OM ambitieux

Les Olympiens ont terminé à la 8ème place la saison dernière, mais une refonte estivale signifie que les bookmakers les considèrent comme les principaux challengers du PSG pour le titre de Ligue 1 cette saison. Un changement d'entraîneur excitant, couplé à un mercato animé, crée un sentiment croissant d'optimisme autour du club. Leur plus grande recrue, Mason Greenwood, a démarré en force le week-end dernier.

Roberto De Zerbi n'aurait pas pu rêver d'un meilleur début en tant qu'entraîneur de Marseille. Son équipe a écrasé Brest, troisième du classement de la saison dernière, avec une victoire 5-1. Bien que la saison soit encore longue, les premiers signes sont prometteurs.

Reims a terminé juste derrière ses adversaires de dimanche la saison dernière. Will Still a quitté le club d'un commun accord avant la fin de la saison après une série de mauvais résultats. Luke Elsner a ensuite été choisi pour prendre les rênes du club cet été.

Contrairement à De Zerbi, Elsner n'a pas connu un bon début. Son équipe de Reims a été réduite à 10 hommes à la 15e minute de leur match d'ouverture contre Lille. Les visiteurs se sont imposés 2-0, marquant le premier but du match à la 30e minute du temps additionnel de la première mi-temps après une longue interruption due à une blessure.

Reims en quête de ses premiers points

Le choix de Roberto De Zerbi à la tête de l'Olympique de Marseille s'est avéré payant dès les premières minutes. L'Italien a apporté un nouveau souffle à l'équipe, qui a livré une prestation convaincante lors de son premier match de championnat. La large victoire face à Brest (1-5) a montré les intentions de jeu de De Zerbi : un football offensif et spectaculaire. Les recrues, à l'image de Mason Greenwood et Luis Henrique, ont rapidement trouvé leur place au sein de l'équipe.

Le Stade de Reims, quant à lui, vit une période de transition. Le départ de Will Still, qui avait insufflé un nouvel élan au club, a laissé un grand vide. Le club champenois a également perdu plusieurs cadres de son effectif, ce qui a nécessité un important recrutement. Le nouvel entraîneur, Luka Elsner, a un défi de taille : reconstruire une équipe compétitive et maintenir le club en Ligue 1. La défaite inaugurale face à Lille, en infériorité numérique dès la 15ème minute, n'a pas facilité la tâche des Rémois.

Le match entre Marseille et Reims s'annonce donc comme un choc entre deux équipes aux projets différents. D'un côté, l'OM, ambitieux et porté par un nouvel entraîneur, cherchera à enchaîner les victoires et à se rapprocher des places européennes. De l'autre, Reims, en reconstruction, devra se montrer solide défensivement pour espérer ramener des points du Vélodrome.

Les effectifs probables pour Marseille Reims

La composition probable de Marseille :

Rulli ; Murillo, Balerdi, Cornelius, Lirola ; Hojbjerg, Koné, Harit ; Greenwood, Henrique, Wahi.

La composition probable de Reims :

Diouf ; Akieme, Agbadou, Okumu, Koné ; Munetsi, Fofana, Edoa ; Nakamura, Ito, Diakité.

Les meilleurs paris à prendre pour OM Reims

Notre pronostic sécurité : Marseille vs Reims Pari 1 - Victoire de Marseille @1.50 sur Vbet

Le premier de nos pronostics pour Marseille vs Reims est une victoire des locaux. Depuis l'arrivée de De Zerbi, Marseille n'a perdu qu'un seul de ses six matchs, y compris les matchs amicaux de pré-saison.

Marseille n'a pas perdu à domicile contre Reims depuis 2019. Lors de cette rencontre la saison dernière, les Olympiens ont enregistré une victoire 2-1 et semblent bien mieux équipés pour cette confrontation.

Reims a eu des difficultés à l'extérieur la saison dernière. Ils n'ont remporté que cinq de leurs 17 matchs à l'extérieur en Ligue 1 et ont concédé en moyenne 1,71 but par match.

Notre pronostic buteur : Marseille vs Reims Pari 2 - Mason Greenwood Buteur @ 2.30 sur Vbet

Mason Greenwood a eu l'opportunité de relancer sa carrière à Getafe la saison dernière, et ses performances lui ont valu un transfert à Marseille. L'ancien attaquant de Manchester United a montré qu'il avait le sens du but contre Brest.

Greenwood a marqué deux fois et a été impliqué dans la construction des trois autres buts inscrits par son équipe lors de ses débuts compétitifs avec son nouveau club. L'attaquant a accumulé un xG de 0,81 sur ses deux tirs au but et semble être une bonne option pour marquer ici.

Mason a en moyenne 3,27 tirs par 90 minutes jouées au cours de l'année écoulée, mais il devrait avoir beaucoup plus d'opportunités de marquer avec cette équipe de Marseille tournée vers l'avant.

Notre pronostic clé : Marseille vs Reims Pari 3 - Les deux équipes marquent @ 1.69 sur Vbet

Les buts sont définitivement à l'ordre du jour dans les matchs de Marseille cette saison, donc nous soutenons les deux équipes à marquer dans celui-ci. Ce pari s'est concrétisé lors des quatre derniers face-à-face entre ces équipes au Stade Vélodrome.

Il y a eu des occasions des deux côtés lors de la victoire de Marseille sur Brest le week-end dernier. Ils ont terminé le match avec un xG de 2,38, après avoir créé quatre grandes occasions. Leurs adversaires ont créé deux grandes occasions et ont eu un xG de 1,32.

Il pourrait falloir un certain temps pour que les joueurs s'adaptent au style de Roberto De Zerbi, alors attendez-vous à des faiblesses en défense dans les semaines à venir.

Vers la fin de la saison dernière, les deux équipes ont marqué lors des six derniers matchs à l'extérieur de Reims en Ligue 1. Ces matchs ont vu une moyenne de 3,33 buts.

