Pronostic Marseille Nantes 10/03/2024 : L'OM vainqueur et plus de 2,5 buts dans le match

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Marseille Nantes, comptant pour la 25e journée de Ligue 1, ce dimanche à 20h45.

Pronostic Marseille Nantes : paris, contexte et compos

Les meilleurs paris pour Marseille Nantes

Marseille vainqueur – ⭐ à 1,48 en pariant sur Betsson, soit 68 % de chances de voir les Phocéens s’imposer.

de voir les Phocéens s’imposer. Plus de 2,5 buts – ⭐ à 1,78 en pariant sur Betsson, soit 56 % de chances de voir des buts dimanche soir.

de voir des buts dimanche soir. Marseille inscrit plus de 2,5 buts - ⭐ à 2,75 en pariant sur Betsson, soit 36 % de chances de voir les Marseillais inscrire au moins 3 buts dans cette rencontre.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

L’Olympique de Marseille accueille le FC Nantes au Stade Vélodrome pour cette 25e journée d’une Ligue 1 qui rentre dans le sprint final, avec seulement 10 matches restants. Les deux équipes sont sur une dynamique différente, et visent des enjeux opposés : se rapprocher des places européennes d’un côté, prendre de l’air sur la zone de relégation de l’autre.

L’OM revit depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset. Les Olympiens n’ont connu que la victoire depuis le changement d’entraîneur, avec à chaque fois un minimum de 3 buts inscrits, pour un total de 16 buts marqués et 3 encaissés en 4 rencontres depuis la prise de pouvoir de l’entraîneur français. Les Marseillais sont 7es avec 36 points, à 4 points de la première place européenne, et présentent un bilan de 9 victoires, 9 nuls et 6 défaites pour 38 buts inscrits et 26 encaissés. Ils restent sur 5 victoires lors des 5 dernières rencontres toutes compétitions confondues, et la démonstration en Ligue Europa face à Villarreal pourrait leur donner des idées dimanche.

Le FC Nantes vit une dynamique différente. Depuis une élimination fin janvier face à Laval en Coupe de France, les Nantais n’ont connu la victoire qu’à deux reprises en 6 rencontres, pour un nul et 3 défaites. Ils sont 14es avec 2 points d’avance sur la place de barragiste, et ont remporté 7 rencontres pour 4 nuls et 13 défaites cette saison, avec 23 buts marqués et 36 encaissés. Ils restent sur une défaite face à Metz, équipe moins bien classée, et pourraient se casser les dents sur une équipe marseillaise qui marche sur l’eau lors des derniers matches.

Les compos probables pour Marseille Nantes

La composition probable de Marseille en 4-3-3 :

López - Clauss, Mbemba , Balerdi, Merlin - Kondogbia, Ounahi, Harit - Sarr, Ndiaye, Aubameyang.

La composition probable de Nantes en 5-3-2 :

Lafont – Coco, Castelletto, Pallois, Zeze, Cozza - Mollet, Douglas, Chirivella – Simon, Mohamed.

Marseille vs Nantes Pari 1 : Marseille vainqueur @ 1,48 avec Betsson

Même si la saison marseillaise a connu des hauts et des bas, avec un passage à vide de mi-décembre à mi-février, l’arrivée de Jean-Louis Gasset en tant qu’entraîneur semble être la vraie bonne idée du côté de la Commanderie. Les Phocéens restent sur 4 victoires en 4 rencontres toutes compétitions confondues, avec au moins 4 buts inscrits lors des 3 dernières rencontres. Ils ont atomisé Villarreal jeudi en Ligue Europa 4-0, et restent sur 3 victoires lors des 3 derniers matches au Vélodrome face à Nantes. Les hommes de Jocelyn Gourvennec restent sur deux victoires en déplacement, mais ils se sont inclinés deux buts à 0 contre Metz le week-end dernier, et la marche pourrait être trop haute au Vélodrome.

Marseille vs Nantes Pari 2 : Plus de 2,5 buts @ 1,78 avec Betsson

Il y a eu plus de 2,5 buts inscrits entre les deux équipes lors de 5 des 6 dernières rencontres de l’Olympique de Marseille toutes compétitions confondues. Et face à Nantes au Vélodrome, ce sont tout simplement les 5 dernières rencontres qui présentent cette caractéristique. Marseille marque en moyenne 1,83 but par 90 minutes à domicile, et face à une équipe de Nantes qui a inscrit 23 buts en 24 matches cette saison, il faut s’attendre à voir des buts dimanche soir.

Marseille vs Nantes Pari 3 : Marseille inscrit plus de 2,5 buts @ 2,75 avec Betsson

Avec 38 buts inscrits en 24 rencontres de Ligue 1 cette saison, l’Olympique de Marseille est la 3e meilleure attaque du championnat. Mais ce sont surtout les 16 buts inscrits lors des 4 dernières rencontres qui impressionnent côté phocéen. Avec un Pierre-Emerick Aubameyang qui marche sur l’eau lors des derniers matches, avec 6 buts inscrits en 4 rencontres, et une défense nantaise qui encaisse en moyenne 1,5 but par rencontre, il faut s’attendre à voir Marseille dérouler avec au moins 3 buts inscrits au Vélodrome.

