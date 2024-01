Pronostic Maroc Afrique du Sud 30/01/2024 : Le Maroc vainqueur et Ziyech buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Maroc Afrique du Sud, comptant pour les 8e de finale de la CAN 2024, ce mardi

Pronostic Maroc Afrique du Sud : paris, contexte et compos

Les meilleurs paris pour Maroc Afrique du Sud

Maroc vainqueur – à 1,52 en pariant sur Betclic, soit 65 % de chances que les Lions de l’Atlas l’emportent.

que les Lions de l’Atlas l’emportent. Clean sheet pour le Maroc – à 1,65 en pariant sur Betclic, soit 60 % de chances que Yassine Bounou garde sa cage inviolée.

que Yassine Bounou garde sa cage inviolée. Hakim Ziyech buteur - à 3,78 en pariant sur Betclic, soit 26 % de chances de voir l’attaquant trouver le chemin des filets.

Toutes les cotes sont fournies par Betclic, exactes au moment de la publication et sujettes à modification.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Place au dernier huitième de finale de cette Coupe d’Afrique des Nations, avec une rencontre opposant le Maroc, grand favori à la victoire finale, à l’Afrique du Sud, qui a remporté le tournoi en 1996 et qui n’a plus atteint les quarts depuis 2013. Avec un collectif plus fourni et expérimenté, le Maroc semble partir favori dans cette rencontre.

Demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde et favoris à la victoire dans cette CAN, les Marocains se sont qualifiés à la première place de leur groupe. Après une première rencontre parfaitement maîtrisée face à la Tanzanie et remporté 3 buts à 0, les hommes de Walid Regragui ont ensuite fait match nul 1-1 face à la RD Congo, et se sont imposés 1-0 face à la Zambie. Ils ont fait bonne impression, et sont clairement des prétendants au titre dans la compétition.

L’Afrique du Sud a de son côté vécu un début de tournoi compliqué avec une défaite 2 buts à 0 face au Mali malgré une belle prestation des joueurs de Hugo Broos. Mais les Bafana Bafana se sont repris en s’imposant 4-0 contre la Namibie, et en faisant ensuite match nul avec la Tunisie 0-0 pour se qualifier à la deuxième place du groupe E. Face aux Lions de l’Atlas, la marche pourrait cependant s’avérer trop haute pour atteindre les quarts de finale.

Les compos probables pour Maroc Afrique du Sud

La composition probable du Maroc en 4-1-4-1 :

Bounou - Hakimi, Aguerd, Saiss, Chibi – Amrabat - Ziyech, Ounahi, Amallah, Boufal - En-Nesyri

La composition probable de l’Afrique du Sud en 4-2-3-1 :

Williams - Mudau, Xulu, Mvala, Modiba - Mokoena, Sithole - Zwane, Tau, Morena – Makgopa

Maroc vs Afrique du Sud Pari 1 : Maroc vainqueur @ 1,52 avec Betclic

Le Maroc n’a plus perdu depuis maintenant 8 rencontres, avec une dernière défaite contre son adversaire du jour, l’Afrique du Sud. Ils ont inscrit 15 buts lors de cette série, et leurs prestations depuis le début de la compétition ont montré qu’il fallait compter sur eux pour le tournoi. La forme des Bafana Bafana est différente, avec 2 défaites et 2 nuls lors des 5 dernières rencontres, pour seulement 4 buts inscrits (tous lors du match contre la Namibie). Les coéquipiers d’Hakimi ont montré qu’ils savaient gérer les matches à enjeux lors de la dernière Coupe du Monde, et ils devraient s’imposer mardi soir.

Maroc vs Afrique du Sud Pari 2 : Clean sheet pour le Maroc @ 1,65 avec Betclic

L’Afrique du Sud n’a trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise lors des 5 dernières rencontres, à l’inverse du Maroc qui a déjà inscrit 5 buts dans cette compétition, et qui n’a encaissé que 2 buts en 6 rencontres toutes compétitions confondues. Les coéquipiers de Makgopa pourraient rencontrer des difficultés face aux buts adverses face à une équipe du Maroc bien en place, et Yassine Bounou est susceptible de garder sa cage inviolée.

Maroc vs Afrique du Sud Pari 3 : Hakim Ziyech buteur @ 3,78 avec Betclic

La ligne offensive du Maroc ne manque pas de qualité. Et avec du danger venant de tous les côtés, Hakim Ziyech pourrait profiter de cette opportunité pour aller inscrire un second but dans la compétition et guider les siens vers les quarts de finale. Avec une passe décisive face à la RD Congo, et le but de la victoire lors du dernier match contre la Zambie, l’attaquant de Galatasaray pourrait profiter des largesses défensives pour trouver le chemin des filets mardi.

