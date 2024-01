Pronostic Manchester United - Tottenham 14/01/2024 : match nul et Timo Werner buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Manchester United Tottenham, comptant pour la 20e journée de Premier League

Manchester United (8e) reçoit Tottenham (5e) pour la reprise de la Premier League. Les deux équipes ont connu les montagnes russes en décembre mais ont été victorieux en coupe.

Les meilleur paris pour Manchester United - Tottenham

Match nul à 3,80 - une probabilité d'environ 26,32 %.

Timo Werner buteur à 3,20, une probabilité d'environ 31,25 %

Score exact 1-1 à 6,50, la probabilité implicite est d'environ 15,38 %.

Toutes les cotes sont fournies par PMU Sport, exactes au moment de la publication et sujettes à modification.



Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Nos experts football voient un match nul (3,80) pour le retour aux affaires des deux équipes en championnat.

Manchester United et Tottenham sont deux équipes fascinantes à suivre cette saison en Angleterre. Manchester United pour son inconsistance sur le terrain comme pour ses rebondissements en dehors (la première fortune britannique Jim Ratcliffe a annoncé racheter 25% des parts du club le 24 décembre), et Tottenham pour son jeu divertissant, malgré l’inconstance de ses résultats.

Les Red Devils croyaient avoir fait quelque chose de renversant en battant le grand Aston Villa lors du Boxing Day (3-2) après avoir été mené 2-0 a la mi-temps, mais ont montré que ce n'était qu’un sursaut d'orgueil en tombant de nouveau à Forest (2-1) le 30 décembre. Tottenham reste sur 5 victoires sur ses 6 derniers matchs en Premier League, et devraient récupérer Micky Van de Ven pour ce match.

Pari 1. Match nul à

3,80 avec PMU Sport



Une victoire des Spurs mettrait une pression plus grande que jamais à Erik Ten Hag, l'entraîneur de Manchester United déjà deuxième de la sack race des bookmakers anglais en PL. Bien que le Neerlandais semble rester dans les plans de Jim Ratcliffe et du nouveau board de Manchester United. Mais son équipe semble dans une position inconfortable pour recevoir Tottenham. Les Spurs n’ont perdu qu’un match à l'extérieur cette saison et ont remporté le match aller 2-0. Ils donneront tout sur les transitions offensives, mais seront aussi en danger lors des temps forts de United à Old Trafford.

Pari 2. Timo Werner buteur à 3,20 avec PMU Sport

Ce match sera la première rencontre ou Timo Werner sera éligible pour débuter sous les couleurs de Tottenham. Prêté par Leipzig, l’attaquant allemand retourne en Angleterre, où il avait déjà remporté une Premier League avec Chelsea. Il vient suppléer l’absence d’Heung-min Son parti pour la Coupe d’Asie, et amener de la compétition à Richarlison et Johnson qui ne décollent pas cette saison. S’il ne compte que 2 buts TTC cette saison, on peut miser sur l’effet de la nouveauté pour refroidir Old Trafford sur une transition offensive des Spurs.

Pari 3. Score exact 1-1 à 6,50 avec PMU Sport

On aurait pu miser sur - de 2,5 buts, alors autant miser un score exact de 1-1, puisqu’on a prédit un but de Timo Werner. Manchester United sait être fort à Old Trafford, et cet horaire de 17h30 un dimanche leur sera favorable pour répondre aux transitions offensives des Spurs.