Pronostic Manchester United (Man U) Bayern Munich : Match nul et Harry Kane double buteur

Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Man U Bayern, dernier match de groupe de Ligue des Champions

Assuré de terminer à la première place du groupe A de Ligue des Champions, le Bayern Munich se déplace à Old Trafford pour affronter Manchester United. Nos experts football voient un match nul entre ces deux géants européens.

Les meilleurs paris pour Man Utd - Bayern Munich

Harry Kane double buteur à 7,00 sur PMU Sport

Match nul à 3,90 sur PMU Sport

Marcus Rashford buteur à 3,00 sur PMU Sport

Les cotes sont fournies par PMU Sport au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Les meilleurs cotes avec les meilleurs sites de paris sportifs, c'est par ici !

Le parcours de Manchester United en Ligue des Champions ressemble cette saison à un long chemin de croix. Pourtant, s’ils parviennent à renverser l’ogre bavarois à domicile, ils peuvent encore espérer se qualifier pour la suite de la compétition avec sept points.

Pour cela, il leur faudra espérer un réveil défensif, puisqu’ils ont déjà encaissé 14 buts et cinq matchs, et un match nul entre Galatasaray et Copenhague. En cas de victoire face au Bayern, ils seront toutefois assurés au minimum de se qualifier pour la phase de groupes de la Ligue Europa.

Le Bayern Munich réalise un début de saison remarquable, mais les joueurs de Thomas Tuchel viennent de subir une lourde défaite 5-1 contre l’Eintracht Francfort en Bundesliga, juste après avoir perdu leurs premiers points en Ligue des Champions suite à un match nul 0-0 contre le FC Copenhague.

Sachant que le club bavarois est déjà assuré de la première place dans le groupe A, va-t-il prendre ce match à la légère, ou au contraire chercher à se rassurer quelques jours avant d’affronter Stuttgart dans un match au sommet entre le deuxième et le troisième du classement de Bundesliga ?

Pari 1. Harry Kane double buteur à 7,00 sur PMU Sport

L’attaquant anglais brille sous ses nouvelles couleurs. Meilleur buteur de Bundesliga avec 18 buts inscrits en 13 matchs, il a également inscrit 4 buts en Ligue des Champions depuis le début de la saison. De retour sur le sol anglais, il aura à cœur de continuer sur sa lancée en sein d’une attaque de feu.

Pari 2. Match nul à 3,90 sur PMU Sport

Manchester United concède très peu de matchs nuls (aucun en 16 matchs de Premier League et un en Ligue des Champions), mais dans ce match de tous les dangers, et sachant que le Bayern Munich se contenterait largement d’un match nul à l’extérieur pour clôturer cette phase de poules, un match nul avec plusieurs buts inscrits par chaque équipe est tout à fait envisageable.

La défense mancunienne a montré des signes de faiblesse, tandis que son attaque répond pour le moment aux attentes en Ligue des Champions (12 buts inscrits en 5 matchs).

Pari 3. Marcus Rashford buteur à 3,00 sur PMU Sport

Expulsé lors de la défaite face à Copenhague, l'attaquant anglais n’a pas pu tenir sa place face à Galatasaray. De retour dans le groupe après sa suspension, Rashford devrait être titulaire au sein de l’attaque mancunienne et cherchera à ouvrir son compteur en Ligue des Champions.

Avec seulement deux buts inscrits depuis le début de la saison toutes compétitions confondues, Marcus Rashford est en difficulté et doit à tout prix se racheter face au Bayern.

Pariez avec les meilleures cotes sur PMU Sport en réalisant votre inscription avec le code promo SP*** :