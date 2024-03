Pronostic Manchester United Everton - Premier League - 09/03/2024 : Les Red Devils vainqueurs et Marcus Rashford buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Manchester United Everton, comptant pour la 28e journée de Premier League.

Pronostics Manchester United - Everton : paris, contexte et compos

Manchester United reçoit Everton dans le cadre de la 28eme journée de Premier League. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronostics pour Manchester United - Everton, avec une victoire de Manchester United (1,80 sur Betsson).

Les meilleur paris pour Manchester United - Everton

Victoire de Manchester United ⭐ à 1,80 soit 55% de chances que les Red Devils l'emportent.

que les Red Devils l'emportent. McTominay buteur ⭐ à 4,00 soit 25% de chances que le milieu écossais marque.

que le milieu écossais marque. Rashford buteur ⭐ à 2,50 soit 40% de chances que l'attaquant anglais marque.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Créez votre compte joueur sur Betsson pour jouez sur les meilleures cotes avec le code promo VERIF*** :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Manchester United traîne à la 6eme place de Premier League. Un classement que les Red Devils ont décroché sept fois depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013 (plus une 7eme place en 2014), et que le nouveau copropriétaire ne voudra plus connaître. De son côté, Everton profite de sa peine de -10 points réduite à -6 points, et est remplacé à la 16eme place.

Manchester United continue de souffler le chaud et le froid avec Erik Ten Hag cette saison. Défaits à domicile par Fulham fin février (1-2), ils ont enchaîné une deuxième défaite en Premier League dans le derby contre City (1-3), malgré une ouverture du score canon de Marcus Rashford et une prestation défensive solide. Les Red Devils sont grandement handicapés en l’absence de leur buteur Rasmus Hojlund, et auront à faire à une équipe regroupée défensivement.

Everton va mieux après la réduction de son retrait de point, mais les Toffees n’ont plus gagné en championnat depuis mi-décembre (11 matchs), notamment avec la blessure de leur meilleur joueur Abdoulaye Doucouré. Mais sur le terrain de Manchester United, ils auront un atout à jouer avec leur solidité défensive et leur rapidité en transitions.

Les compos probables pour Manchester United Everton

Manchester United : Onana - Dalot, Varane, Maguire, Lindelof - Casemiro, Mainoo - Garnacho, McTominay, Rashford - Bruno Fernandes

Everton : Pickford - Godfrey, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko - Harrison, Onana, Garner, McNeil - Doucouré - Beto

Pari 1. Victoire de Manchester United à 1,80 avec Betsson

Manchester United n’est pas en forme, mais le plan de jeu contre Manchester City a été intéressant, bien que résolument défensif. Face à Everton qui est la 4eme meilleure défense de Premier League malgré sa 16eme place (37 buts), il sera difficile d’aller battre Jordan Pickford. Mais les Red Devils ont signé une grosse prestation défensive aussi contre City, et sauront être efficaces en transition avec Rashford et Garnacho pour faire la différence.

Pari 2. Scott McTominay buteur à 4,00 avec Betsson

Avec Bruno Fernandes ou McTominay au poste de numéro 9 pour faire le pressing et recevoir les ballons dans l’axe pour peser sur la défense de City, Erik Ten Hag a trouvé une solution pour pallier à l'absence de Rasmus Hojlund, qui avait marqué 7 buts sur ses 6 derniers matchs de Premier League. Scott McTominay a marqué lui aussi 7 buts en championnat. S’il est reconduit dans un poste axial et haut contre Everton, on le voit marquer, pourquoi pas dans le jeu aérien.

Pari 3. Marcus Rashford buteur à 2,50 avec Betsson

Ce système contre City a permis à Marcus Rashford de rester sur l’aile gauche contre City, ou l’Anglais est définitivement plus à l'aise, et est venu décocher une frappe sublime pour le 1-0. Si Erik Ten Hag utilise le même dispositif contre Everton, on voit l’Anglais s’exprimer librement dans son jardin d’Old Trafford, et profiter du travail de Bruno Fernandes et McTominay pour marquer de nouveau.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif détaillé !