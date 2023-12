Pronostic Manchester City Sheffield United 30/12/2023 : City mène 1-0 à la mi-temps et Alvarez buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Manchester City Sheffield United, comptant pour la 20e journée de Premier League

Nos propositions de cotes pour la rencontre Manchester City – Sheffield United

Manchester City gagne 2-1, 3-1 ou 4-1 – à 3,70 en pariant sur PMU Sport, soit 27% de chances de voir s'imposer City en ayant encaissé un but.

de voir s'imposer City en ayant encaissé un but. Manchester City remporte 1-0 la première mi-temps – à 2,70 en pariant sur PMU Sport, soit 37% de chances de voir les Citizens mener au bout des 45 premières minutes.

de voir les Citizens mener au bout des 45 premières minutes. Julian Álvarez buteur - à 1,65 en pariant sur PMU Sport, soit 60% de chances que le jeune Argentin marque.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

20e journée de Premier League : Manchester City accueille Sheffield United à l’Etihad. Une rencontre qui semble particulièrement déséquilibrée, avec les hommes de Pep Guardiola qui voudront s’imposer pour continuer à suivre le rythme du Big Four, et les Blades qui chercheront leur 3e victoire de la saison dans la course au maintien.

Avec 5 titres lors des 6 dernières saisons, les Citizens sont des habitués des premières places. Mais après un début de saison réussi (9 victoires sur leurs 11 premiers matches), les coéquipiers d’Erling Haaland sont à la peine lors de leurs dernières sorties. 4es avec un match en retard et 37 points, ils ne présentent que deux victoires sur les 7 dernières rencontres, pour 4 nuls et une défaite. Une raison probable de cette baisse de régime peut se retrouver dans une défense fébrile, avec déjà 21 buts encaissés en 17 rencontres.

Du côté de Sheffield United, c’est la soupe à la grimace cette saison. Après leur montée en Premier League, les hommes de Chris Wilder, qui a remplacé Paul Heckingbotton au pied levé début décembre, n’ont plus quitté la zone de relégation depuis la 6e journée. Avec seulement 2 victoires, 3 matches nuls et 14 défaites en championnat, pour 15 buts inscrits et 47 encaissés, ils sont bons derniers avec seulement 9 points : le match de samedi ne s’annonce donc pas sous les meilleurs auspices pour les coéquipiers de Gustavo Hamer.

Pari n° 1 : Manchester City gagne 2-1, 3-1 ou 4-1 : 3,70 avec PMU Sport

La course au Big Four pour les Citizens. Manchester City est intraitable cette saison à l’Etihad. Ils sont toujours invaincus en 8 rencontres, avec une moyenne de 2,75 buts marqués par 90 minutes, pour un bilan de 6 victoires et 3 nuls. Mais leur assise défensive n’est pas au beau fixe en Premier League : avec 1,17 but encaissé par match, ils n’ont effectué qu’un seul clean sheet lors des 12 dernières rencontres. Quant aux coéquipiers de Cameron Harcher, ils inscrivent en moyenne 0,79 but, mais en encaissent 2,47 par 90 minutes. Alors voir les Skyblues s’imposer tout en encaissant au moins un but semble probable.

Pari n° 2 : Manchester City remporte 1-0 la première mi-temps : 2,70 avec PMU Sport

À domicile, les hommes de Pep Guardiola marquent en moyenne 1,75 but en première mi-temps cette saison, et en encaissent 0,25. Ils ont d’ailleurs remporté toutes les premières mi-temps disputées à l’Etihad, à l’inverse de Sheffield, qui n’en a remporté aucune à l’extérieur, pour 4 matches nuls et 5 défaites. En déplacement, les Blades n’ont tout simplement jamais marqué lors des 45 premières minutes, ce qui n’augure rien de bon samedi.

L’attaquant argentin pour enchaîner. Julian Álvarez est l’homme en forme de la ligne offensive des Citizens. Pep Guardiola a pu compter sur lui pour offrir à Manchester City son premier titre de champion du monde des clubs, avec un doublé inscrit face à Fluminense. En championnat, il a inscrit 5 buts, dont 3 à l’Etihad et un lors du dernier match contre Everton, et a délivré 6 passes décisives. Samedi, il pourrait profiter des espaces laissés par la ligne défensive de Sheffield pour marquer la rencontre de sa patte.

