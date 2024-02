Pronostic Manchester City Chelsea 17/02/2024 : Match nul ou Chelsea vainqueur et Foden buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Manchester City Chelsea, comptant pour la 25e journée de Premier League.

Pronostics Manchester City - Chelsea : paris et formes des équipes

Plus que jamais dans la course au titre, Manchester City reçoit Chelsea, 10e du classement. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Manchester City - Chelsea.

Les meilleur paris pour Manchester City - Chelsea

Match nul ou Chelsea FC ⭐ à 2,58 sur Betsson soit 38 % de chances que Chelsea prenne un ou plusieurs points.

que Chelsea prenne un ou plusieurs points. Les deux équipes marquent ⭐ à 1,65 sur Betsson soit 58 % de chances que les onze trouvent le chemin des filets.

que les onze trouvent le chemin des filets. Phil Foden buteur ⭐ à 2,92 sur Betsson soit 34 % de chances que l’Anglais marque.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Sur une série de 11 victoires toutes compétitions confondues, les Citizens ne sont pourtant pas en tête du championnat, puisque Liverpool conserve toujours deux points d’avance. Arsenal étant à égalité de points avec City, la lutte pour le titre promet d’être serrée jusqu'au bout entre ces trois équipes.

Pour continuer à y croire, les hommes de Pep Guardiola ne doivent pas laisser de points en route, mais ils devront affronter ce week-end une équipe de Chelsea qui pourrait leur poser des problèmes. Pep Guardiola peut compter sur la majeure partie de son armada. Seul Jack Grealish, touché aux adducteurs, devrait être absent plusieurs semaines, tandis qu’Erling Haaland et Kevin De Bruyne sont de retour en très grande forme, comme on a pu le constater en Ligue des Champions.

L'infirmerie se vide petit à petit du côté des Londoniens, mais elle reste tout de même bien occupée, avec les absences de Badiashile, Cucurella, Fofana, James, Lavia, Sanchez et Ugochukwu.

Les compositions probables pour Manchester City Chelsea

Man City : Ederson - Walker, Dias, Stones, Aké - Rodri, De Bruyne, Silva - Foden, Haaland, Doku

Chelsea : Petrovic - Gusto, Disasi, Silva, Chilwell - Caicedo, Fernandez, Gallagher - Palmer Nkunku, Jackson

Pari 1. Match nul ou Chelsea à 2,58 avec Betsson

Le match aller entre ces deux équipes avait offert un superbe spectacle se terminant sur un match nul 4-4 arraché à la 95e minute par un but de Cole Palmer. Les Londoniens tenteront de profiter de la fatigue probable d’une équipe mancunienne qui joue sur tous les fronts pour essayer de décrocher un match nul, voire même de créer la surprise en s’imposant. Cette cote nous semble intéressante, tant Chelsea est capable du meilleur comme du pire cette saison.

Pari 2. Les deux équipes marquent à 1,65 avec Betsson

Manchester City possède l’une des plus belles attaques du continent, avec 56 buts inscrits en 23 matchs de Premier League. Chelsea est loin d’être ridicule avec 41 buts inscrits et on peut donc s’attendre à voir les deux formations trouver le chemin des filets au moins une fois.

Pari 3. Phil Foden buteur à 2,92 avec Betsson

Le jeune international anglais vit une saison pleine et a déjà inscrit 8 buts en Premier League depuis le début de la saison. Deux semaines après son triplé face à Brentford, il aura à cœur de mettre son équipe sur la bonne voie face à une équipe de Chelsea irrégulière en championnat.

