Pronostic Manchester City Burnley 31/01/2024 : Les Citizens vainqueurs avec un clean sheet

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Manchester City Burnley, comptant pour la 22e journée de Premier League.

Pronostic Manchester City Burnley : paris, contexte et compos

Les meilleurs paris pour Manchester City Burnley

Manchester City vainqueur à la mi-temps et à la fin du match – à 1,30 en pariant sur Betclic, soit 76 % de chances que les Citizens s’imposent lors des deux mi-temps.

que les Citizens s’imposent lors des deux mi-temps. Burnley ne marque pas – à 1,50 en pariant sur Betclic, soit 66 % de chances de voir les Skyblues conserver leur cage inviolée.

de voir les Skyblues conserver leur cage inviolée. Julián Álvarez buteur - à 1,73 en pariant sur Betclic, soit 57 % de chances de voir l’attaquant argentin trouver le chemin des filets.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

22e journée de Premier League, avec une rencontre entre deux équipes aux opposés du classement : Manchester City accueille Burnley à l’Etihad Stadium, dans un match qui pourrait rapidement s’avérer être à sens unique, entre des Citizens qui trustent les premières places, et Burnley qui végète dans la zone de relégation depuis le début de la saison.

Après un début de saison presque parfait, les joueurs de Pep Guardiola ont connu un passage à vide en fin d’année 2023, avec une série de 4 matches sans victoire en Premier League. Depuis, ils ont enchaîné trois victoires, et sont deuxièmes avec 43 points (5 points de retard sur Liverpool avec un match en moins). Ils présentent un bilan de 13 victoires, 4 nuls et 3 défaites pour 48 buts inscrits et 23 encaissés.

Promu la saison dernière, Burnley se doit d’obtenir des résultats sous peine de retrouver la deuxième division au terme du championnat. Les Clarets sont en difficulté, avec seulement 3 victoires, pour 3 nuls et 15 défaites, avec 21 buts inscrits pour 42 encaissés. Ils restent sur un match nul face à Luton Town lors de la dernière rencontre, et il paraît peu probable de les voir créer l’exploit contre les Citizens.

Les compos probables pour Manchester City Burnley

La composition probable de Manchester City en 4-2-3-1 :

Ederson - Gvardiol, Dias, Ake, Walker - Rodri, Kovacic - Silva, De Bruyne, Doku – Alvarez

La composition probable de Burnley en 4-4-2 :

Trafford - Al-Dakhil, Ekdal, O’Shea, Vitinho - Odobert, Brownhill, Cullen, Gudmundsson - Foster, Amdouni

Manchester City vs Burnley Pari 1 : Manchester City vainqueur à la mi-temps et à la fin du match @ 1,32 avec Betsson

Invaincus à domicile cette saison, les Citizens marquent en moyenne 1,67 but en première mi-temps à l’Etihad, et 2,67 buts par 90 minutes. À l’inverse, Burnley marque en moyenne 0,5 but lors des 45 premières minutes à l’extérieur. De plus, les hommes de Pep Guardiola ont remporté leurs 12 derniers matches contre Burnley toutes compétitions confondues, tout en étant devant au score à la mi-temps et à la fin du match. Enfin, chez eux, ils ont ouvert le score lors de 8 des 9 rencontres qu’ils ont disputées en Premier League. De quoi s’attendre à un match à sens unique mercredi soir.

Manchester City vs Burnley Pari 2 : Burnley ne marque pas @ 1,48 avec Betsson

Malgré une assise défensive pas forcément souveraine cette saison, Manchester City a conservé sa cage inviolée lors des 8 derniers matches disputés face à Burnley. Aussi, les joueurs de Vincent Kompany n’ont pas réussi à trouver le chemin des filets à 8 reprises cette saison, et face à des Citizens qui ont effectué 3 clean sheets lors de leurs 4 dernières rencontres, il est probable qu’Ederson passe une soirée tranquille à l’Etihad.

Manchester City vs Burnley Pari 3 : Julián Álvarez buteur @ 1,75 avec Betsson

Erling Haaland devrait faire son retour mercredi soir, mais Pep Guardiola pourrait seulement le faire entrer en jeu pour terminer la rencontre et ne pas risquer une rechute de son attaquant vedette. Et qui de mieux que Julián Álvarez pour pallier l’absence du géant norvégien ? Déjà auteur de 6 buts et 7 passes décisives en 20 rencontres cette saison en championnat, l’attaquant argentin montre qu’il a parfaitement sa place dans le onze des Citizens. Avec 2 buts lors des 3 dernières rencontres, il pourrait profiter de la fébrilité défensive des coéquipiers de Dara O’Shea, qui encaissent en moyenne 2 buts par rencontre, pour aller tromper Trafford.

