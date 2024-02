Pronostic Mali Côte d'Ivoire 03/02/2024 : Les Ivoiriens qualifiés mais Sinayoko buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Mali Côte d'Ivoire, comptant pour les quarts de finale de la CAN 2024, ce samedi

Pronostic Mali Côte d’Ivoire : paris, contexte et compos

Les meilleurs paris pour Mali Côte d’Ivoire

Côte d’Ivoire qualifiée – à 1,53 en pariant sur Betclic, soit 65 % de chances de voir les Éléphants rejoindre les demi-finales.

de voir les Éléphants rejoindre les demi-finales. Mali ouvre le score – à 2,34 en pariant sur Betclic, soit 43 % de chances de voir les hommes d’Éric Chelle marquer les premiers.

de voir les hommes d’Éric Chelle marquer les premiers. Lassine Sinayoko buteur - à 3,85 en pariant sur Betclic, soit 26 % de chances de voir l’attaquant malien trouver le chemin des filets.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Troisième quart de finale de cette Coupe d’Afrique des Nations, avec une véritable affiche entre le Mali et le pays hôte, la Côte d’Ivoire, pour une place en demi-finale. Une confrontation entre deux équipes qui peuvent rêver d’un titre le 11 février, et qui font maintenant partie des principaux prétendants à la victoire finale suite aux éliminations des favoris.

Après une phase de groupes globalement maîtrisée, conclue par une victoire contre l’Afrique du Sud et deux matches nuls contre la Namibie et la Tunisie, le Mali s’est imposé de manière assez logique contre le Burkina Faso en huitièmes de finale sur le score de 2 buts à 1. Les Aigles n’ont pour le moment affronté aucun cador de la compétition et ce quart de finale sera un véritable test pour les coéquipiers d’Harami Traoré, eux qui n’ont jamais remporté la CAN dans leur histoire.

Miraculés de la phase de groupes, qualifiés en tant que derniers des meilleurs troisièmes, la Côte d’Ivoire est toujours vivante. Après une phase de poules terminée sur deux défaites contre le Nigeria et la Guinée Équatoriale et une victoire face à la Guinée-Bissau, le pays hôte a créé la surprise en éliminant le tenant du titre, le Sénégal, au terme de la séance de tirs au but. Avec un tableau ouvert, les Éléphants peuvent rêver d’une victoire finale, mais il faudra éliminer l’obstacle malien pour y croire encore.

Les compos probables pour Mali Côte d’Ivoire

La composition probable du Mali en 4-3-1-2 :

Diarra – H.Traoré, Kouyate, Niakate, Sacko - Dieng, Bissouma, A.Traoré – Doumbia - Sinayoko, Koita

La composition probable de la Côte d’Ivoire en 4-3-3 :

Y. Fofana - Aurier, Diomande, Ndicka, Konan - S. Fofana, Sangare, Kessié - Kouame, Haller, Boga

H2 – Mali vs Côte d’Ivoire Pari 1 : Côte d’Ivoire qualifiée @ 1,53 avec Betclic

Malgré une phase de poules conclue de la pire des manières, la Côte d’Ivoire a montré qu’il ne fallait pas l’avouer vaincue. Le match contre le Sénégal a prouvé que les coéquipiers de Franck Kessié avaient les ressources pour jouer des matches compliqués, et devant leur public, ils peuvent espérer continuer l’aventure. Avant la CAN, ils restaient sur trois victoires consécutives, et pourraient retrouver cette forme, tout comme leur attaquant vedette, Sébastien Haller, de retour de blessure. À l’inverse, le Mali n’a pas encore affronté de favoris, et s’est incliné lors des 2 des 3 dernières rencontres disputées face à la Côte d’Ivoire : les Aigles pourraient donc faire les frais de la nouvelle lancée des Ivoiriens.

Mali vs Côte d’Ivoire Pari 2 : Mali ouvre le score @ 2,34 avec Betclic

Le Mali a ouvert le score lors de 3 rencontres des 4 disputées dans cette CAN 2024 (match nul 0-0 contre la Namibie), et ils voudront commencer cette rencontre de la meilleure des manières. À l’inverse, les Éléphants ont subi l’ouverture du score au cours des 3 dernières rencontres, tout en montrant leur capacité à réagir lors du huitième de finale. À Bouaké, il est probable de voir un scénario similaire, avec une équipe malienne qui a inscrit 5 buts en 4 rencontres dans la compétition.

Mali vs Côte d’Ivoire Pari 3 : Lassine Sinayoko buteur @ 3,85 avec Betclic

Le Mali va pouvoir profiter des largesses défensives d’une Côte d’Ivoire qui a déjà encaissé 6 buts en 4 rencontres. Et qui de mieux que le meilleur buteur des Aigles pour aller tromper Yahia Fofana ? Lassine Sinayoko est le principal danger offensif des hommes d’Éric Chelle et a déjà inscrit 3 buts dans la compétition, lors de chaque rencontre où son équipe a trouvé le chemin des filets adverses : il pourrait réitérer cette performance contre le pays hôte samedi.

