Pronostic Mali Burkina Faso 30/01/2024 : Le Mali vainqueur et plus de 2,5 buts

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Mali Burkina Faso, comptant pour les 8e de finale de la CAN 2024, ce mardi à 18h

Pronostic Mali Burkina Faso : paris, contexte et compos

Les meilleurs paris pour Mali Burkina Faso

Mali vainqueur – à 2,20 en pariant sur Betclic, soit 45 % de chances que les Aigles l’emportent.

que les Aigles l’emportent. Plus de 2,5 buts – à 2,90 en pariant sur Betclic, soit 34 % de chances de voir des buts mardi soir.

de voir des buts mardi soir. Les deux équipes marquent - à 2,39 en pariant sur Betclic, soit 41 % de chances de voir les deux formations trouver le chemin des filets.

Toutes les cotes sont fournies par Betclic, exactes au moment de la publication et sujettes à modification.

Pariez sur Betclic pour avoir les meilleures cotes en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo BCGOAL :

+

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Avant-dernier huitième de finale de cette CAN 2024, avec une rencontre opposant le Mali au Burkina Faso. Une confrontation entre une équipe demi-finaliste lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, le Burkina Faso, et des Maliens ayant quitté la dernière compétition à ce stade. Les hommes d’Éric Chelle semblent cependant être légèrement mieux armés pour affronter cette rencontre.

Qualifiés à la première place de leur groupe, après une victoire contre l’Afrique du Sud et deux matches nuls face à la Tunisie et à la Namibie, les Aigles ont inscrit 3 buts en 3 rencontres, pour seulement 1 but encaissé. Ils sont invaincus depuis maintenant 10 rencontres, et ont remporté 7 matches lors de cette série, pour seulement 7 buts encaissés, une assise défensive qui pourrait leur permettre de se hisser jusqu’aux quarts de finale de la compétition.

Les Étalons eux ne sont pas passés loin de prendre la porte lors de la phase de groupes. Avec 4 points au compteur (1 victoire sur la plus petite des marges contre la Mauritanie, 1 match nul contre l’Algérie et une défaite contre l’Angola), les hommes d’Hubert Velud n’ont pas paru particulièrement souverains dans la compétition et pourraient rencontrer des difficultés face à une équipe malienne qui semble plus en forme.

Les compos probables pour Mali Burkina Faso

La composition probable du Mali en 4-3-1-2 :

Diarra - Traore, Kouyate, Niakate, Sacko - Dieng, Bissouma, Haidara – Doumbia - Sinayoko, Koita

La composition probable du Burkina Faso en 4-2-3-1 :

Koffi - Yago, Tapsoba, Dayo, Nagalo - Ouedraogo, Toure - Tapsoba, Sangare, Traore - Ouattara

Mali vs Burkina Faso Pari 1 : Mali vainqueur @ 2,20 avec Betclic

Invaincu depuis le 28 mars 2023, le Mali s’avance en tant que favori dans cette rencontre. Ils ont remporté leur match d’ouverture de cette CAN avant de buter sur la Tunisie et la Namibie. À l’inverse, le Burkina Faso n’a pas réellement convaincu, avec une défaite contre l’Angola lors du dernier match. De plus, le Mali n’a perdu aucune des 5 dernières rencontres contre les Étalons, pour un bilan de 4 victoires et un nul. Mardi soir, les Maliens devraient réussir à s’imposer avec l’espoir de devenir la surprise de cette compétition.

Mali vs Burkina Faso Pari 2 : Plus de 2,5 buts @ 2,90 avec Betclic

3 des 6 dernières rencontres du Mali toutes compétitions confondues ont vu plus de 2,5 buts inscrits par les deux équipes. Dans l’historique des confrontations face au Burkina Faso, les Aigles ont inscrit 18 buts et n’en ont encaissé que 6. À l’inverse, les hommes d’Hubert Velud ont déjà encaissé 4 buts dans la compétition, tout en trouvant le chemin des filets à 3 reprises en 3 rencontres. De quoi s’attendre à des buts dans ce huitième de finale.

Mali vs Burkina Faso Pari 3 : Les deux équipes marquent @ 2,39 avec Betclic

Les deux équipes ont trouvé le chemin des filets lors de 3 des 5 derniers matches toutes compétitions confondues du Burkina Faso, et avec un joueur comme Bertrand Traoré ayant déjà inscrit deux buts lors de cette CAN. À l’inverse, les deux équipes ont marqué lors de 5 des 7 dernières rencontres du Mali, et dans un match entre deux équipes à la recherche d’un premier titre en coupe d’Afrique des Nations, difficile de voir un clean sheet d’un côté ou de l’autre.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre guide complet !