Pronostic Mali Afrique du Sud 16/01/2024 : Les deux équipes marquent et victoire du Mali

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Mali Afrique du Sud, comptant pour le groupe E de la CAN 2024, ce mardi à 21h

Les meilleur paris pour Mali - Afrique du Sud

Victoire du Mali à 1,95 sur Betclic, soit 51% de chances que le Mali remporte le match.

que le Mali remporte le match. Les deux équipes marquent à 2,13 sur Betclic, soit 46% de chances que les sélections trouvent le chemin des filets.

que les sélections trouvent le chemin des filets. Plus de 3,5 buts à 4,30 sur Betclic, soit 23% de chances que la rencontre soit très riche en buts.

Les cotes sont fournies par Betclic au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Duel intéressant dans cette CAN entre le Mali, huitième de finaliste lors des deux dernières CAN, et l’Afrique du Sud, vainqueur en 1996 dans le tournoi qu’ils avaient organisé, mais non qualifié en 2022. Nos experts football voient un match nul (3,18) en ouverture de ce groupe E.

Avec Eric Chelle à sa tête, le Mali participe à sa 13e CAN, avec une finale en 1972 comme meilleure performance. Les Aigles représentent toujours une menace dans la compétition, mais ils ont été éliminés avant les quarts de finale lors de chacune des quatre dernières éditions. Le Mali possède l’un des milieux de terrain les plus compétitifs d’Afrique avec Yves Bissouma, impressionnant avec Tottenham cette saison, Mohamed Camara de Monaco, Amadou Haidara de Leipzig. Monstrueux avec Everton cette saison, Abdoulaye Doucouré s’est mis en retrait de la sélection l’an dernier, et ne viendra pas renforcer ce milieu déjà impressionnant. Les Aigles comptent sur des connaisseurs du championnat de France avec Hamari Traoré (Real Sociedad, ex-Rennes), Falaye Sacko et Kiki Kouyaté (Montpellier), Moussa Diarra (Toulouse), Mamadou Fofana (Amiens) en défense, Kamory Doumbia (Brest) au milieu, Sirine Doucoure (Lorient), Ibrahim Sissoko (St Etienne) et Lassine Sinayoko (Auxerre) en attaque.

Les Bafana Bafana sont guidés par le sélectionneur belge Hugo Broos, qui avait mené le Cameroun au sacre en 2017 avec le Cameroun. Des 27 joueurs Sud-africains, 24 évoluent dans le championnat local. Leur unité et leur connaissance des uns des autres pourrait être leur facteur moteur en Côte d'Ivoire. La forme actuelle des Bafana Bafana est inquiétante. Ils ont été tenus en échec 0-0 par leur voisin du Lesotho en préparation et n'ont gagné qu'un seul de leurs cinq dernières rencontres.

Quelques chiffres à retenir

Le Mali reste invaincu depuis 8 rencontres alors que l'Afrique du Sud n'a gagné qu'un de ses 5 derniers matchs. Le Mali avait remporté le dernier duel entre les deux sélection dans la compétition en quarts de finale de l'édition 2013.

Pari 1. Victoire du Mali à 1,95 avec Betclic

Le Mali est en pleine forme. Il a remporté quatre de ses cinq derniers matches internationaux, dont une victoire 6-2 sur la Guinée-Bissau en préparation de la CAN. Les Aigles ont marqué lors de chacun de leurs cinq derniers matchs, et marquent avec leurs défenseurs, leurs milieux comme leurs attaquants. Leur forme et leur XI de départ équilibré leur donne un vrai avantage pour rencontrer l’Afrique du Sud.

Pari 2. Les deux équipes marquent à 2,13 avec Betclic

L'attaque de l'Afrique du Sud n'a trouvé le chemin des filets qu'à trois reprises lors de ses cinq derniers matches. Mais leur attaquant Percy Tau est un bon finisseur et pourrait réveiller les forces de son équipe en compétition. Seule la Côte d’Ivoire a gagné sans encaisser de but lors de cette CAN jusqu’ici, et on voit l’Afrique du Sud s’en tirer avec au moins un but dans cette saison.

Pari 3. Plus de 3,5 buts à 4,30 avec Betclic

On voit une victoire malienne et au moins un but de l’Afrique du Sud, avec une rencontre riche en buts et en actions offensives. Le Mali a une force offensive importante mais l’Afrique du Sud va chercher à frapper fort tout le match, et on devrait voir des buts dans cette rencontre.

