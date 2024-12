Pronostic Majorque Barcelone - Liga 03/12/2024 : Nul à la pause et Raphinha buteur !

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Majorque Barcelone, comptant pour la 19e journée de Liga, ce dimanche à 19h.

Pronostic Majorque Barcelone : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Majorque Barcelone

Les deux équipes marquent ⭐ avec une cote de @1,70 sur Unibet, correspondant à une probabilité de 55,6 % que les deux clubs trouvent le chemin des filets.

que les deux clubs trouvent le chemin des filets. Match nul à la mi-temps ⭐ avec une cote de @2,38 sur Unibet, indiquant une probabilité de 42,1 % que les deux équipes se neutralisent à la pause.

que les deux équipes se neutralisent à la pause. Raphinha buteur ⭐ avec une cote de @2,82 sur Unibet, représentant une probabilité de 35,7 % que l'attaquant brésilien marque.

Barcelone est pronostiqué pour battre Mallorca 2-1 mardi soir.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Mallorca et Barcelone s’affrontent au stade Son Moix mardi soir pour leur rencontre de Liga.

Les hôtes occupent la sixième place après une victoire ce week-end contre Valence. Le club des Baléares a enchaîné deux victoires consécutives en championnat, la première contre Las Palmas.

Bien que Mallorca ne soit pas une équipe prolifique, sa force repose principalement sur sa solide défense. Ils ont récolté 12 points en huit matchs à domicile, malgré seulement six buts marqués.

Barcelone, de son côté, aborde ce match après avoir pris seulement un point sur neuf possibles en Liga, suite à une défaite à domicile contre Las Palmas.

L’équipe de Hansi Flick doit composer avec plusieurs absences, dont celles d’Andreas Christensen et Ansu Fati, mais son noyau reste disponible, et Lamine Yamal est revenu comme remplaçant ce week-end après une absence.

Malgré leur récente mauvaise passe, Barcelone reste la meilleure équipe à l’extérieur en Liga cette saison. Cependant, la forme du moment est un facteur clé à prendre en compte pour ce pronostic Mallorca vs Barcelone.

Les effectifs probables pour Majorque Barcelone

Le onze probable de Majorque :

Greif ; Morey, Valjent, Raillo, Mojica ; Morlanes, Costa ; Navarro, Rodriguez, Darder ; Larin.

Le onze probable de Barcelone :

Peña ; Koundé, Cubarsí, Martinez, Balde ; Pedri, de Jong ; Raphinha, Olmo, Yamal ; Lewandowski.

Les meilleurs paris à prendre pour Majorque Barcelone

Pronostic Majorque vs Barcelone 1 : Les deux équipes marquent @1,70 sur Unibet

Barcelone n’a gardé sa cage inviolée que quatre fois en Liga cette saison et a encaissé lors de ses quatre derniers matchs de championnat.

De son côté, Mallorca a également encaissé lors de ses quatre derniers matchs, mais n’a échoué à marquer qu’une seule fois depuis le 27 août. Bien que Mallorca ne soit pas une équipe offensive, les failles défensives de Barcelone devraient leur offrir des opportunités.

Même avec une défense solide, il semble peu probable que Mallorca garde sa cage inviolée ici. Avec une défense de Barcelone perméable ces derniers temps, les hôtes devraient pouvoir trouver le chemin des filets.

Pronostic Mallorca vs Barcelone 2 : Match nul à la mi-temps @2,38 sur Unibet

Mallorca a fait match nul à la mi-temps lors de 10 de ses 15 matchs de Liga cette saison. En tout, seulement neuf buts ont été inscrits en première mi-temps lors de leurs matchs de championnat.

En revanche, seulement quatre matchs de Barcelone ont été à égalité à la mi-temps, mais il est notable que cinq buts de plus ont été marqués lors des deuxièmes mi-temps que lors des premières. Barcelone n’a marqué qu’un seul but lors de ses trois derniers débuts de match en Liga, un départ lent étant devenu une habitude pour l’équipe de Flick.

La défense solide de Mallorca devrait frustrer Barcelone dans les 45 premières minutes. Bien que la qualité supérieure des Catalans finira par faire la différence, les hôtes leur donneront du fil à retordre.

Pronostic Mallorca vs Barcelone 3 : Raphinha buteur @2,82 sur Vbet

Pour clore notre série de pronostics Mallorca vs Barcelone, nous misons sur un but de Raphinha pour le deuxième match consécutif. L’ailier brésilien a marqué 14 buts cette saison et a tenté cinq tirs lors de la défaite contre Las Palmas ce week-end.

Seuls Lamine Yamal, Robert Lewandowski et Kylian Mbappé ont en moyenne plus de tirs par match que lui en Liga. Bien que Lewandowski et Mbappé aient plus de buts attendus que Raphinha, ce dernier reste extrêmement productif en Liga et en Ligue des champions.

Avec une efficacité impressionnante, Raphinha semble être un bon pari pour trouver le filet mardi soir.

