Pronostic Lyon Monaco - Ligue 1 24/08/2024 : Les Gones vainqueurs et Mikautadze buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Lyon Monaco, comptant pour la 2e journée de Ligue 1, ce samedi à 17h.

Pronostic Lyon Monaco : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Lyon Monaco : probabilités et cotes

Victoire de Lyon ⭐ avec des cotes de @2.36 sur Vbet, ce qui équivaut à une probabilité de 42% de victoire pour l'équipe à domicile.

de victoire pour l'équipe à domicile. Georges Mikautadze buteur ⭐ avec des cotes de @2.51 sur Vbet, indiquant une probabilité de 40% que l'attaquant géorgien marque.

que l'attaquant géorgien marque. Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts dans le match ⭐ avec des cotes de @1.70 sur Vbet, représentant une probabilité de 59% que les deux clubs trouvent le chemin des filets avec au moins 3 buts ou plus dans le match.

Lyon peut rebondir et battre Monaco 3-2.

Les cotes sont fournies par Vbet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Vbet en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo VBETGOAL :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Lyon reçoit Monaco ce week-end et est légèrement favori malgré leur lourde défaite lors du week-end d'ouverture de la saison de Ligue 1.

La saison dernière à Lyon a été à peine croyable. Le club a eu trois entraîneurs différents et semblait être en réel danger de relégation après quelques mois de compétition. Cependant, Pierre Sage s'est avéré être l'homme de la situation. Il a conduit l'équipe à une 6e place et espère bâtir là-dessus.

Le club a été actif lors du mercato. Ils ont recruté des joueurs comme Moussa Niakhate, Ernest Nuamah, Orel Mangala, Georges Mikautadze et Saïd Benrahma pour des sommes relativement importantes, donc des résultats sont attendus. Lyon figure parmi les meilleures recrues en Europe.

Monaco a été la dernière équipe à battre le PSG pour le titre et ils les ont suivis de près la saison dernière. L'équipe d'Adolf Hütter a terminé à neuf points des Parisiens et sait qu'il n'y a pas de place pour l'erreur lorsqu'on rivalise avec l'équipe de Luis Enrique.

Les Rouge et Blanc ont également dépensé raisonnablement cet été dans le but de réduire l'écart avec le PSG. Ils ont recruté le jeune George Ilenikhena comme attaquant. De plus, Thilo Kehrer et Christian Mawissa ont été recrutés pour renforcer leur défense.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs et pour parier sur la Ligue 1 en particulier !

Les effectifs probables pour Lyon Monaco

La composition probable de Lyon :

Perri ; Mata, Caleta-Car, Niakhate, Vinicius ; Caqueret, Matic, Mangala ; Nuamah, Benrahma, Mikautadze.

La composition probable de Monaco :

Kohn ; Vanderson, Kehrer, Salisu, Jakobs ; Minamino, Camara, Magassa, Ilenikhena ; Embolo, Balogun.

Lyon vs Monaco Pari 1 : Victoire de Lyon @ 2.36 sur Vbet

Lyon a réalisé le doublé contre Monaco la saison dernière, et nous les voyons remporter une autre victoire difficile contre leurs rivaux ici.

L'OL a eu un mauvais bilan à domicile lors des premiers mois de Pierre Sage, mais tout a changé au début du mois de décembre. Depuis, ils n'ont perdu que deux de leurs 10 matchs à domicile en Ligue 1, marquant en moyenne 1,8 but par match. De plus, la défaite 3-0 du week-end dernier semble accablante, mais l'équipe de Sage a également créé de nombreuses occasions.

Monaco n'a perdu que trois matchs à l'extérieur la saison dernière. Le plus récent d'entre eux était contre Lyon. Ils ont perdu six de leurs sept derniers matchs sur ce terrain et ont concédé en moyenne 2,57 buts dans ces matchs.

⭐ Gagnez 236€ en pariant sur une victoire lyonnaise avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Lyon vs Monaco Pari 2 : Georges Mikautadze Buteur @ 2.51 sur Vbet

Lyon a travaillé dur pour détourner le transfert de Georges Mikautadze vers Monaco, et ils ont obtenu leur homme. Cependant, ses débuts en compétition ne se sont pas déroulés comme prévu. Il a raté plusieurs occasions, ne parvenant pas à trouver le filet malgré un xG de 0,94 en fin de match.

Mikautadze a prouvé son talent de buteur lors des Championnats d'Europe. Il a marqué trois buts, faisant de lui le co-meilleur buteur du tournoi.

Il a passé la saison dernière en prêt à Metz, où il a marqué neuf buts lors de ses 10 derniers matchs de Ligue 1. Lyon l'a ensuite acheté à l'Ajax et il sera désireux de montrer ce qu'il peut faire dans son nouveau club.

⭐ Gagnez 251€ en pariant sur Georges Mikautadze buteur avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Lyon vs Monaco Pari 3 : Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts dans le match @ 1.70 sur Vbet

Les buts sont très probablement à l'ordre du jour ici, donc le dernier de nos pronostics pour Lyon vs Monaco est que les deux équipes marquent et qu'il y ait plus de 2,5 buts. Lyon a gagné 3-2 lors de cette rencontre la saison dernière. Les deux équipes ont combiné un xG collectif de 4,29, alors espérons voir le même niveau de jeu offensif à nouveau.

Sous Sage, les matchs de Ligue 1 de Lyon au Groupama Stadium ont vu une moyenne de 3,1 buts. Les deux équipes ont marqué lors des quatre derniers matchs.

Monaco n'a pas réussi à marquer lors de seulement deux de ses 17 matchs à l'extérieur la saison dernière. Ces matchs ont vu une moyenne de 3,88 buts.

⭐ Gagnez 170€ en pariant que les deux équipes marquent au moins 3 buts ou plus dans le match avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !