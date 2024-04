Pronostic Lorient PSG 24/04/2024 : Les Parisiens vainqueurs et Kylian Mbappé buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Lorient PSG, match en retard comptant pour la 29e journée de Ligue 1.

Pronostic Lorient PSG : paris, contexte et compos

Notre expert en paris sportifs vous présente ses pronostics pour Lorient PSG avant leur affrontement en Ligue 1 le 24 avril.

Les meilleurs paris pour Lorient PSG

Victoire du PSG ⭐ avec des cotes de 1.40 sur Betsson, soit une chance de 71% que le club parisien gagne.

que le club parisien gagne. Kylian Mbappé buteur ⭐ avec des cotes de 1.80 sur Betsson, soit une chance de 55% que l'attaquant français marque.

que l'attaquant français marque. Victoire du PSG et plus de 2.5 buts dans le match ⭐ avec des cotes de 1.90 sur Betsson, donnant une chance de 52% pour une victoire parisienne à l'extérieur et au moins trois buts dans le match.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Lorient accueille le PSG. Alors que les visiteurs parisiens sont impatients de fêter un autre titre de Ligue 1, les hôtes bretons tentent désespérément d'éviter la relégation en Ligue 2.

Lorient a été extrêmement décevant durant cette saison 2023/24. Ils abordent ce match avec seulement 13 points gagnés à domicile, tout en concédant 24 buts dans le processus.

Entre-temps, le PSG sera en confiance, ayant éliminé Barcelone de la Ligue des Champions avec une victoire de 4-1 en Espagne pour accéder aux demi-finales de la compétition. Avec le meilleur bilan à l'extérieur du championnat, les leaders incontestés sont attendus pour enregistrer une victoire routinière.

Les compos probables pour Lorient PSG

La composition probable de Lorient :

Mvogo; Le Bris, Toure, Adjel, Mendy, Katseris, Louza, Bakayoko, Ponceau, Bamba, Kari.

La composition probable du PSG :

Donnarumma; Mendes, Hernandez, Marquinhos, Hakimi, Ruiz, Vitinha, Zaire-Emery, Barcola, Mbappé, Dembélé.

Pronostic 1 : Victoire du PSG @ 1.40 avec Betsson

Le PSG est largement en tête de la Ligue 1, ayant gagné un impressionnant total de 63 points en 28 matchs. Ils ont marqué 65 buts et n'en ont concédé que 24 tout au long de la saison. Leur forme récente a baissé en raison de leur concentration sur la Ligue des Champions. Cependant, ils ont progressé jusqu'aux demi-finales, donc leur attention renouvelée sur le football domestique devrait les voir remporter un autre titre de Ligue 1. Avec la meilleure forme à l'extérieur du championnat, le PSG ne devrait pas avoir de problèmes contre une équipe en zone de relégation. Lorient a pu tenir le PSG lors de leur précédente confrontation directe, mais l'équipe étoilée des visiteurs peut facilement remporter les trois points en tant que favoris.

Pronostic 2 : Kylian Mbappé buteur @ 1.80 avec Betsson

Kylian Mbappé a marqué 24 buts en Ligue 1 au moment de la rédaction et espère remporter un autre soulier d'or. Il a inscrit un doublé contre Barcelone lors du récent quart de finale retour de la Ligue des Champions. L'international français a marqué lors d'une victoire 1-0 contre Rennes la dernière fois qu'il a joué 90 minutes en Ligue 1. Il est sûr de dire qu'il a été en forme phénoménale toute la saison. Ils ont dominé la précédente tête-à-tête sans sécuriser les points. Ainsi, le PSG et Mbappé seront désireux de corriger les erreurs de cette performance et de sortir victorieux avec une victoire convaincante. Lorient a du mal à gagner des points et à garder sa cage inviolée, et Mbappé peut obtenir l'avantage.

Pronostic 3 : PSG vainqueur et plus de 2.5 buts dans le match @ 1.90 avec Betsson

Le PSG a livré de gros résultats à la fois en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Le PSG a non seulement marqué six buts contre Barcelone sur les deux matchs, mais a également récemment voyagé à Montpellier et marqué six autres buts. Dans une veine riche de forme, les visiteurs peuvent continuer à accumuler les buts contre Lorient. Ils ont concédé au moins deux buts lors de quatre de leurs cinq derniers matchs au moment de la rédaction. Avec la pire forme de Ligue 1 au cours des cinq derniers matchs, la dernière équipe que Lorient voudrait affronter est le PSG. Par conséquent, nous penchons vers des paris sur les buts en faveur des visiteurs.

