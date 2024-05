Pronostic Liverpool Tottenham - Premier League - 05/05/2024 : Les Reds vainqueurs et les deux équipes marquent

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Liverpool Tottenham, comptant pour la 35e journée de Premier League.

Pronostic Liverpool Tottenham : paris, contexte et compos

Notre expert en paris sportifs vous présente ses pronostics pour le match Liverpool Tottenham en Premier League le 5 mai.

Les meilleurs paris pour Liverpool Tottenham

Victoire de Liverpool ⭐ avec une cote de 1.48 sur Betsson, soit 64% de chances que l'équipe de Klopp gagne.

que l'équipe de Klopp gagne. Les deux équipes marquent et plus de 3.5 buts ⭐ avec une cote de 1.84 sur Betsson, soit 54% de chances que nous voyions au moins quatre buts avec les deux équipes contribuant.

que nous voyions au moins quatre buts avec les deux équipes contribuant. Victoire de Liverpool et les deux équipes marquent ⭐ avec une cote de 2.22 sur Betsson, donnant 45% de chances que l'équipe locale gagne et que les deux clubs trouvent le chemin des filets.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Créez votre compte joueur sur Betsson pour jouez sur les meilleures cotes avec le code promo VERIF*** :

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Liverpool accueille Tottenham alors qu'ils visent à confirmer leur place dans la Ligue des Champions de la saison prochaine.

La période de Jurgen Klopp à Liverpool touche à sa fin. Ils étaient en course pour gagner quatre trophées cette saison, mais ces rêves se sont estompés ces dernières semaines. Ils ont maintenant besoin d'un petit miracle pour remporter la Premier League, mais souhaitent finir la saison en beauté.

Liverpool a été tenu en échec par West Ham lors de son dernier match. Ils n'ont remporté que deux victoires lors de leurs sept derniers matchs toutes compétitions confondues, mais ils ont un solide bilan contre Spurs à Anfield.

Ange Postecoglou sera satisfait de sa première saison dans le nord de Londres. Cependant, Tottenham est maintenant sur la défensive dans la course à une place en Ligue des Champions, donc ce match est très important pour eux.

Après avoir été menés de trois buts, les Spurs ont réussi à revenir contre Arsenal le week-end dernier. Cependant, ils ont fini par perdre 3-2. Ils affrontent un autre rival londonien, Chelsea, donc la fatigue pourrait être un problème dimanche.

Les compos probables pour Liverpool Tottenham

Le XI probable de Liverpool :

Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Qaunsah, Robertson; McAllister, Endo, Szoboslai; Salah, Nunez, Diaz.

Le XI probable de Tottenham :

Vicario; Porro, Romero, Van De Ven, Davies; Bentacnur, Hojberg, Maddison; Johnson, Kulusevski, Son.

Pronostic 1 : Victoire de Liverpool @ 1.70 avec Betsson

Liverpool a l'avantage sur Tottenham dans les affrontements récents. Ils ont gagné cinq des six dernières confrontations entre les deux côtés, nous pronostiquons donc une victoire pour l'équipe de Marco Rose. Ils ont battu Dortmund 3-2 au Signal Iduna Park plus tôt dans la saison et arrivent sur une série de huit matchs sans défaite. Dortmund a joué contre Stuttgart, un autre de leurs rivaux pour la Ligue des Champions il y a quelques semaines et a succombé à une défaite. L'équipe d'Edin Terzic a également la demi-finale contre le PSG à penser juste après ce match, donc nous pourrions voir quelques changements dans l'alignement ici.

Pronostic 2 : Les deux équipes marquent et plus de 3.5 buts @ 1.84 avec Betsson

Ce match semble prêt pour les buts, donc GG et plus de 3.5 buts dans le match à des cotes de 2.03 avec Bet9ja semble être un bon pari. Il y avait une abondance de buts la dernière fois que ces côtés se sont affrontés tête à tête. Il y avait 44 tirs dans le match et cinq buts. RB Leipzig marque en moyenne 2.33 buts par match à domicile en Bundesliga cette saison. Borussia Dortmund a en moyenne 2.07 buts par match de championnat à l'extérieur. Ils ont marqué deux buts lors de leurs quatre derniers matchs à l'extérieur et devraient contribuer à un match très divertissant samedi.