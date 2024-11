Pronostic Liverpool Real Madrid - Ligue des Champions 27/11/2024 : Les Reds gagnent avec Mo Salah buteur !

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Liverpool Real, comptant pour la 5e journée de Ligue des Champions, ce mercredi à 21h.

Pronostic Liverpool vs Real Madrid : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Liverpool Real Madrid

Victoire de Liverpool ⭐ avec des cotes de @1,84 sur Unibet, soit une probabilité de 50 % que les Reds l'emportent à Anfield.

que les Reds l'emportent à Anfield. Mohamed Salah buteur ⭐ avec des cotes de @2,22 sur Unibet, correspondant à une probabilité de 42 % que l'attaquant égyptien marque.

que l'attaquant égyptien marque. Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts dans le match ⭐ avec des cotes de @1,60 sur Unibet, soit une probabilité de 57 % que les deux clubs trouvent le chemin des filets et marquant au moins 3 buts ou plus.

Liverpool devrait battre le Real Madrid 3-1 à Anfield.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le Real Madrid, champion d’Europe en titre, se déplace à Anfield pour affronter Liverpool cette semaine.

Arne Slot a conduit Liverpool au sommet de la Premier League, faisant des Reds les favoris pour remporter leur deuxième titre national sous l’ère Klopp. Ce dernier avait marqué l’histoire en remportant le championnat en 2019/20, et Slot semble prêt à réitérer cet exploit dès sa première saison.

Liverpool a également démarré fort en Ligue des champions, où l’équipe a remporté ses quatre premiers matchs de la phase de groupes, affichant un parfait 100 % de réussite.

Pour le Real Madrid, Carlo Ancelotti connaît un début de saison compliqué. L’arrivée de Kylian Mbappé a perturbé l’équilibre de l’attaque madrilène, bien que son talent brut reste indéniable. Actuellement 18ᵉ, les Merengues ont perdu deux de leurs quatre matchs en Ligue des champions.

Les effectifs probables pour Liverpool Real Madrid

La composition probable de Liverpool :

Kelleher ; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson ; Gravenberch, Jones, Szoboszlai ; Salah, Díaz, Núñez.

La composition probable du Real Madrid :

Courtois ; Valverde, Asencio, Rüdiger, Garcia ; Güler, Camavinga, Bellingham ; Vinicius, Mbappé.

Les meilleurs paris à prendre pour Liverpool Real

Pronostic Liverpool vs Real Madrid 1 : Victoire de Liverpool @1,84 sur Unibet

Le premier de nos pronostics pour Liverpool vs Real Madrid est une victoire des Reds.

Liverpool n’a perdu qu’un seul de ses 18 matchs officiels cette saison. L’équipe affiche une moyenne impressionnante de 0,67 but encaissé par match. À Anfield, les Reds ont été presque invincibles, ne concédant que sept défaites en 95 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison 2021-2022.

Le Real Madrid, en revanche, reste sur une défaite 1-0 contre Lille en Ligue des champions, suivie d’un autre revers à domicile face au Milan AC, une équipe déjà dominée par Liverpool cette saison.

Pronostic Liverpool vs Real Madrid 2 : Mohamed Salah buteur @2,22 sur Unibet

Mohamed Salah a poursuivi son excellente saison en inscrivant deux buts lors de la victoire 3-2 contre Southampton ce week-end. Nous misons sur un autre but du Pharaon dans ce choc contre le Real Madrid.

Sous la direction de Slot, Salah semble destiné à battre ses records précédents. Avec 10 buts et six passes décisives en Premier League et une performance solide en Ligue des champions (un but et quatre passes), l’attaquant égyptien est dans une forme éblouissante.

Sur ses trois derniers matchs, Salah a marqué quatre fois, confirmant son statut de buteur clé pour les Reds.

Pronostic Liverpool vs Real Madrid 3 : Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts dans le match @1,60 sur Unibet

Liverpool possède une excellente défense cette saison, mais contenir des joueurs comme Vinicius et Mbappé sera un véritable défi.

Le Real Madrid, auteur de 2,17 buts par match en moyenne cette saison, reste une menace constante. Les Madrilènes n’ont échoué à marquer que lors de deux de leurs 18 matchs officiels.

De leur côté, Liverpool a montré quelques failles défensives récemment, concédant deux buts contre Southampton. Ces lacunes pourraient offrir des opportunités aux Merengues pour contribuer à un match riche en buts.

