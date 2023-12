Pronostic Liverpool Manchester United : Liverpool gagne sans encaisser de buts

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Liverpool Manchester United, comptant pour la 17e journée de Premier League

Les meilleur paris pour Liverpool - Manchester United

Liverpool gagne et plus de 3,5 buts à 2,10 sur PMU Sport

Mi-temps / fin de match Liverpool / Liverpool à 1,65 sur PMU Sport

Liverpool gagne sans encaisser de but à 2,45 sur PMU Sport

Les cotes sont fournies par PMU au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

L’Angleterre a les yeux tournés sur Anfield ce week-end, pour le plus gros choc, le plus gros classique, le plus gros “derby” de son football. Liverpool, leader, reçoit son éternel rival Manchester United, en pleine crise. Nos experts football voient une victoire nette de Liverpool, qui va enfoncer le rival mancunien dans la crise et conforter la place de leader des Reds.

Invaincu en Premier League depuis le 30 septembre, lors du 1-2 controverse concédé à Tottenham, Liverpool a terminé 1er de son groupe de Ligue Europa jeudi malgré une défaite à l’Union Saint-Gilloise (1-2) avec l'équipe C alignée. Les Reds sont leaders de Premier League depuis une semaine, grâce à leur victoire poussive sur le terrain de Crystal Palace, où il aura fallu attendre le carton rouge de Jordan Ayew a la 75eme pour voir les Reds accélérer et renverser une rencontre qu’ils perdaient jusque-là. Les hommes de Klopp avaient aussi renversé la situation dans un scénario encore plus dantesque contre Fulham il y a deux semaines (4-3), avant de s’imposer à Sheffield United (2-0).

Vainqueur trois fois en trois matchs en novembre sans encaisser de but, avec Erik Ten Hag et Harry Maguire nommés entraîneur et joueur du mois, Manchester United vit maintenant un cauchemar. Les Red Devils ont battu Chelsea (2-1) la semaine dernière mais ont perdu à Newcastle (0-1), avant de signer une prestation abyssale contre Bournemouth à domicile (0-3) et d'être éliminés de toute compétition européenne cette semaine.

Pari 1. Liverpool gagne et plus de 3,5 buts à 2,10 avec PMU Sport

Liverpool avait réalisé sa plus grande victoire en compétition contre Manchester United lors du dernier choc à Anfield en mars dernier (7-0). Les Reds réalisent une bien meilleure saison cette année et leur rival connaît sa plus mauvaise période sous Erik Ten Hag. Malgré un Liverpool poussif dans le jeu, on peut attendre une nette victoire de Liverpool qui sera peu mis en danger et a toutes les cartes en mains pour s’offrir une soirée mémorable à Anfield et conforter sa place de leader.

Pari 2. Mi-temps / fin de match Liverpool / Liverpool à 1,65 avec PMU Sport

Manchester United a concédé un but dans chaque mi-temps le week-end dernier à domicile contre Bournemouth (0-3) et aurait dû concéder le 4-0 dans le temps additionnel, si le but de Dango Ouattara n’avait pas été annulé pour une main douteuse signalée par la VAR. On sait comme les Reds sont capables d’attaquer pied au plancher et de finir fort quand Anfield est en ébullition, et à les voir prendre l’avantage dans les deux mi-temps.

Pari 3. Liverpool gagne sans encaisser de but à 2,45 avec PMU Sport

Manchester United a perdu 1-0 et 3-0 contre le Bayern Munich et Bournemouth lors de ses deux dernières prestations, on les voit mal inquiéter cette équipe de Liverpool à Anfield. Face à un Bayern qui ne jouait plus rien en Ligue des Champions, Manchester United ne s’est pas montré dangereux et a cédé dès que les Munichois ont accéléré. Contre Bournemouth, leur prestation offensive a été abyssale, tant leurs sorties de balle étaient lentes. Bournemouth n’avait qu'à sortir sur le porteur du ballon pour le récupérer et se créer une occasion. On voit mal Manchester United trouver la solution face à un Liverpool qui voudra se mettre en mode super sayen à Anfield.

Les meilleures cotes sur PMU Sport en créant votre compte joueur sur l'opérateur avec le code promo SP*** :