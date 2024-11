Pronostic Liverpool Aston Villa - Premier League 09/11/2024 : Les Reds l'emportent dans un match avec au moins un but en première mi-temps

Liverpool vs Aston Villa

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Liverpool Aston Villa, comptant pour la 11e journée de Premier League, ce samedi.

Pronostic Liverpool Aston Villa : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Liverpool Aston Villa

Liverpool gagne et plus de 1,5 but en première mi-temps ⭐ avec une cote de @3,42 sur Unibet, représentant une probabilité de 29 % que l'équipe d'Arne Slot batte Aston Villa avec au moins deux buts marqués avant la pause.

que l'équipe d'Arne Slot batte Aston Villa avec au moins deux buts marqués avant la pause. Mohamed Salah buteur ⭐ avec une cote de @1,93 sur Unibet, indiquant une probabilité de 51 % que l'Égyptien marque.

que l'Égyptien marque. Les deux équipes marquent ⭐ avec une cote de @1,49 sur Unibet, représentant une probabilité de 67 % que Liverpool et Aston Villa trouvent le chemin des filets.

Liverpool devrait continuer sur sa lancée en battant Aston Villa 2-1.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Bénéficiez jusqu'à 110€ de bonus offerts sur Unibet lors de votre inscription. Profitez des meilleurs cotes sur Unibet en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo UNIGOAL :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Liverpool jouera à domicile dans un test difficile face à Aston Villa en Premier League, samedi soir.

Jurgen Klopp a décroché la Coupe de la Ligue lors de sa dernière saison à la tête de Liverpool, laissant à Arne Slot une équipe capable de jouer sur tous les fronts. Mohamed Salah et ses coéquipiers affichent une excellente forme, ravivant l'espoir des fans pour davantage de succès.

Les Reds sont en tête de la Premier League avant la 11ᵉ journée, avec une avance de deux points sur Manchester City, qui reste favori pour le titre. Liverpool est la seule équipe de tête à avoir remporté ses trois points le week-end dernier, alors qu'Arsenal et City ont tous deux perdu.

Aston Villa est sur une trajectoire ascendante depuis le remplacement de Steven Gerrard par Unai Emery. L’ancien entraîneur d'Arsenal a mené le club à une qualification très attendue pour la Ligue des champions en terminant 4ᵉ la saison passée, sa première saison complète à la tête de l’équipe.

Les Villans ont également bien débuté cette saison. Ils sont 6ᵉ en Premier League, à égalité de points avec Chelsea, actuellement 4ᵉ. Unai Emery a construit une profondeur d'équipe suffisante pour rivaliser sur le plan national et européen, donc il est peu probable qu'Aston Villa perde en performance.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs !

Les effectifs probables pour Liverpool Aston Villa

La composition probable de Liverpool :

Kelleher ; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Tsimikas ; Gravenberch, MacAllister, Szoboszlai ; Salah, Gakpo, Nunez.

La composition probable d’Aston Villa :

Martinez ; Carlos, Konsa, Torres, Digne ; Onana, Tielemans, Duran, McGinn, Ramsey, Watkins.

Les meilleurs paris à prendre pour Liverpool Aston Villa

Pronostic Liverpool vs Aston Villa 1 : Liverpool gagne et plus de 1,5 but en première mi-temps @3,42 sur Vbet

Le bilan à domicile de Liverpool en Premier League est impressionnant. Notre premier pronostic pour Liverpool vs Aston Villa est donc une victoire pour l’équipe d’Arne Slot avec deux buts en première mi-temps.

Les Reds n’ont perdu que trois de leurs 43 matchs de championnat à Anfield depuis le début de la saison 2022/23, avec 32 victoires et une moyenne de 2,42 buts par match. Un but a été marqué en première période lors de huit des 10 matchs de Premier League cette saison.

Aston Villa reste sans victoire en trois matchs domestiques, ayant perdu 4-1 contre Tottenham après avoir mené. Les Villans n'ont pas remporté leurs huit derniers face-à-face contre Liverpool.

⭐ Gagnez 376€ en pariant que deux buts soient marqué en première mi-temps et que les Reds gagnent avec le bonus de bienvenue de 110€ !

Pronostic Liverpool vs Aston Villa 2 : Mohamed Salah buteur @1,93 sur Unibet

Mohamed Salah est l’élément central de l’attaque de Liverpool. Il a directement contribué à 63 % des buts de l’équipe en championnat cette saison, avec sept buts et cinq passes décisives, ce qui rend son but prometteur dans nos pronostics pour Liverpool vs Aston Villa.

Salah affiche un xG non-penalty de 0,51 par 90 minutes jouées au cours de l’année écoulée. Cela le place dans le top 1 % des milieux offensifs et ailiers dans les cinq grands championnats européens.

L’Égyptien a inscrit le but de la victoire de Liverpool contre Brighton la semaine dernière. Salah a trouvé le filet lors de quatre de ses cinq dernières apparitions en Premier League et a marqué lorsque les Reds ont battu Aston Villa la saison dernière.

⭐ Gagnez 212€ en pariant sur Mohamed Salah buteur avec le bonus de bienvenue de 110€ !

Pronostic Liverpool vs Aston Villa 3 : Les deux équipes marquent @1,49 sur Unibet

Le dernier de nos pronostics pour Liverpool vs Aston Villa est pour les deux équipes de marquer dans le match.

Liverpool possède la meilleure défense de la Premier League jusqu’à présent, concédant seulement 0,6 but par match, soit 0,48 de moins que la saison passée. Cependant, ils ont encaissé lors de quatre de leurs cinq derniers matchs de championnat et lors de leurs deux derniers à Anfield.

Marquer en déplacement n’a pas été un problème pour Aston Villa cette saison. Ils ont marqué dans chacun de leurs sept matchs compétitifs hors de Villa Park avec une moyenne de 2,14 buts par match.

⭐ Gagnez 163€ en pariant que les deux équipes marquent avec le bonus de bienvenue de 110€ !

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !