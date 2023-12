Pronostic Livepool Arsenal: Match nul et Salah buteur

Que demander de mieux pour Noël ? Liverpool et Arsenal s’affrontent à Anfield pour un choc entre le deuxième et le leader de Premier League.

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Liverpool Arsenal, comptant pour la 17e journe de Premier League

Nos propositions de cotes pour la rencontre Arsenal Liverpool

Match nul à 3,45

Score exact 2-2 à 9,50

Salah buteur à 2,60

Toutes les cotes sont fournies par PMU Sport, exactes au moment de la publication et sujettes à modification.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre article détaillé !

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Mikel Arteta l’avait dit, Anfield est le stade qui lui fait le plus peur. Et les Gunners n’ont pas gagné à Anfield depuis 2012. Liverpool reste imprenable à domicile, même quand il est peu inspiré comme sur ces dernières sorties en Premier League contre Fulham (4-3 après avoir été menée jusqu'à la 83eme minute) et Manchester United (0-0). Les Reds se sont rassurés en Coupe mercredi contre West Ham (5-1), montrant à quel point ils savent se mettre en jambe face au Kop.

Arsenal compte cinq victoires sur ses six derniers matchs, mais reste sur une défaite à l'extérieur contre Aston Villa (1-0). Une courte déroute dans laquelle ils se sont procurés de nombreuses occasions, mais ont été moins décisifs que leur adversaire. Leur forme actuelle coïncide avec le retour de leur capitaine et élément central du système offensif d’Arteta, Martin Odegaard. Liverpool sera privé de MacAllister parmi ses joueurs majeurs, Arsenal devra faire sans Thomas Partey, Tomiyasu, Fabio Vieira et Jurrien Timber.

Les compos probables pour Arsenal Liverpool

La compo probable de Liverpool en 4-3-3:

Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Gomez; Endo, Gravenberch, Szoboszlai ; Salah, Gakpo, Diaz.

La compo probable d'Arsenal en 4-3-3:

Raya ; Zinchenko, Gabriel, Saliba, White ; Havertz, Rice, Odegaard ; Martinelli, Jesus, Saka.



les chiffres à retenir

Liverpool est invaincu en 10 matches de Premier League à domicile contre Arsenal, avec sept victoires et trois nuls.

Pari 1. Match nul à 3,45 avec PMU

Liverpool et Arsenal ont l’habitude de se neutraliser depuis l'ascension des Gunners sous Mikel Arteta. Les deux équipes s’imposent depuis l’an dernier comme le rival principal de Manchester City, et leur choc au sommet devrait proposer une rencontre serrée, que l’on espère plus ouverte que le dernier Liverpool-Manchester United (0-0). Les deux équipes voudront conforter leur position, et les coups rendus pourraient les voir repartir d’Anfield dos à dos.

Pari 2. Score exact 2-2 à 9,50 avec PMU

Arsenal n’est pas une équipe qui refuse le jeu, même à l'extérieur. Même sous la pression d’Anfield. Il va y avoir des actions et des transitions offensives déroutantes des deux côtés. Arsenal voudra être un protagoniste actif dans cette rencontre, mais doit apprendre de ses erreurs de l’an passé. Menant 2-0 à Anfield, les Gunners et Arteta avaient cédé à la pression d’Anfield, faisant rentrer le défenseur Kiwior à la place de Martin Odegaard. Arsenal avait alors reculé et cède sous la pression, jusqu'à concéder le nul (2-2) et perdre deux points décisifs dans sa course au titre face à City. Les Gunners doivent apprendre à finir ce match comme ils l’avaient commencé l’an dernier, et à être dominants sur 90 minutes comme ils savent de mieux en mieux le faire cette saison. Les deux attaques seront donc de sortie, avec un Arsenal protagoniste et un Liverpool qui tentera d'être le plus meurtrier possible.

Pari 3. Salah buteur à 2,60 avec PMU

Mohamed Salah est resté muet contre Manchester United, avant de marquer contre West Ham en League Cup cette semaine. L’Egyptien peut porter les Reds au sommet dans les grands rendez-vous, et peut adorer affronter une équipe comme Arsenal qui aime jouer haut et jouer la possession. Il a de grandes chances d'être l’un des buteurs en cas de 2 partout.