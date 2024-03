Pronostic Lille Sturm Graz - Ligue Europa Conference 14/03/2024 : Le LOSC gagne 3-0 et David double buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Lille Sturm Graz, comptant pour les 8e de finale retour de Ligue Europa Conference.

Pronostics Lille - Sturm Graz : paris, contexte et compos

Lille reçoit les Autrichiens de Sturm Graz pour leur huitième de finale de Ligue Europa Conference retour. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronostics pour Lille - Sturm Graz, avec une victoire du LOSC (1,40 sur Betsson).

Les meilleur paris pour Lille - Sturm Graz

Lille gagne 3-0 ⭐ à 8,00 sur Betsson soit 12% de chances que le LOSC l'emporte largement à domicile lors de ce match retour.

que le LOSC l'emporte largement à domicile lors de ce match retour. Jonathan David double buteur ⭐ à 5,20 sur Betsson soit 19% de chances que l'attaquant canadien claque un doublé pour sceller la qualification en quarts.

que l'attaquant canadien claque un doublé pour sceller la qualification en quarts. Lille mène après 10 minutes ⭐ à 4,60 sur Betsson soit 21% de chances que les Lillois plante le décor dès le début du match.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Lille a l’occasion de rejoindre le PSG en quarts de finale de Coupe d’Europe, en même temps que l’OM ce jeudi soir. Les Nordistes ont été victorieux 3-0 au match aller à l'extérieur, grâce à un doublé de Jonathan David et un but d’Edon Zhegrova.

Lille avance tranquillement en cette année 2024, mais peine à confirmer. Défaits par Lyon en Coupe de France (1-2) puis par Paris (1-3) et Toulouse (1-3) en Ligue 1, les Dogues s'étaient relancés à Reims (1-0) avant l’aller en Autriche. Mais ils ont été accrochés par Rennes à domicile ce week-end (2-2). Le LOSC réalise donc l’essentiel cette saison, et a l’occasion de se hisser en quarts sur la scène européenne pour la première fois de son histoire.

Sturm Graz a été aussi accroché ce week-end sur le terrain de Hartberg (1-1), concédant deux points sur le leader du championnat autrichien, le RB Salzbourg. En 15 matchs, les Blackies comptent 8 victoires, 5 nuls et 2 défaites en 2024. Un potentiel exploit semble tout de même hors de portée à l'extérieur, après avoir concédé trois buts de retard à domicile.

Les compos probables pour Lille Sturm Graz

Lille : Chevalier - Santos, Diakite, Yoro, Gudmundsson - Bouaddi, Cabella, André - Haraldsson, Zhegrova, David.

Sturm Graz : Jaros - Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Schnegg - Gorenc-Stankovic, Lavalee, Boving, Horvat, Kiteisvilli - Biereth.

Pari 1. Lille gagne 3-0 à 8,00 avec Betsson

On va repartir sur les bases du match aller. Lille est plus en forme en Coupe d’Europe qu’ailleurs, en témoigne sa phase de groupe et son match aller. Avec des victoires contre Ljubljana (2-0, 2-0), Bratislava (2-1), Klaksvik (3-0) et Sturm Graz (3-0), Lille encaisse peu de buts dans la victoire, et on les voit infliger de nouveau leur score favori en Europe.

Pari 2. Jonathan David double buteur à 5,20 avec Betsson

Comme on reprend les mêmes bases, on voit Jonathan David se mettre de nouveau en évidence, avec un double comme à l'aller. Le troisième buteur de la Ligue 1 2022-2023 et l’actuel deuxième meilleur buteur du championnat de France court voudra profiter de la forme de son équipe pour améliorer ses stats sur la scène continentale et ce huitième retour est l'occasion idéale.

Pari 3. Lille mène après 10 minutes à 4,60 avec Betsson

Ne soyons jamais trop optimistes avec les clubs français en Coupe d’Europe, même quand ils ont gagné confortablement à l'aller, mais on voit les choses bien se dérouler d'entrée pour le LOSC jeudi. A domicile, les Dogues voudront se mettre en jambes et on les voit ouvrir le score très tôt.

