Pronostic Lille Nice - Ligue 1 17/01/2025 : Match nul et les 2 équipes marquent

Lille vs Nice

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Lille Nice, pour la 18e journée de Ligue 1, ce vendredi à 21h05.

Pronostic Lille Nice : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Lille Nice

Match nul ⭐ cote de 3,65 sur Unibet, correspondant à une probabilité de 27 % que le match se termine sur une égalité.

que le match se termine sur une égalité. Plus de 2,5 buts dans le match ⭐ cote de 1,89 sur Unibet, indiquant une probabilité de 57 % qu'au moins trois buts soient inscrits.

qu'au moins trois buts soient inscrits. Les deux équipes marquent ⭐ cote de 1,89 sur Unibet, représentant une probabilité de 53 % que les deux clubs trouvent le chemin des filets.

Ce match promet d’être très serré, et un nouveau match nul 2-2 pourrait bien se profiler.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Lille et Nice s’affrontent dans une bataille cruciale pour les places européennes au Stade Pierre-Mauroy, avec seulement un point d’écart entre ces deux équipes respectivement quatrième et cinquième. Les deux clubs arrivent dans cette rencontre en grande forme : Nice reste sur une série de quatre matchs sans défaite, tandis que Lille prolonge sa remarquable série à dix-neuf matchs sans défaite toutes compétitions confondues.

La saison de Lille a été marquée par une régularité impressionnante et une grande solidité défensive, bien que transformer des matchs nuls en victoires reste un défi. Les hommes de Bruno Génésio ont partagé les points dans huit matchs cette saison - un record en Ligue 1 - dont six de leurs huit dernières rencontres en championnat. Leur forme à domicile est solide, avec seulement une défaite en huit matchs. Cependant, le récent 0-0 contre Auxerre a mis en lumière leurs difficultés occasionnelles à trouver le chemin des filets, malgré une supériorité numérique et un penalty manqué par Jonathan David.

Nice, de son côté, a dépassé les attentes sous la direction de Franck Haise cette saison, se classant actuellement quatrième. Leur récente victoire 4-2 contre Reims a démontré leur puissance offensive, bien que leurs performances à l’extérieur soient moins convaincantes avec trois victoires, trois nuls, et trois défaites. L’équilibre entre stabilité défensive et flair offensif a été la clé de leur succès, avec Evann Guessand et Gaëtan Laborde formant un duo offensif redoutable en l’absence de Terem Moffi, blessé.

Les effectifs probables pour Lille Nice

La composition probable de Lille en 4-2-3-1 :

Gardien : Chevalier

Défenseurs : Ismaily, Diakité, Alexsandro, Mandi

Milieux : André, Gomes

Offensifs : Haraldsson, Bouaddi, Cabella

Attaquant : David

La composition probable de Nice en 4-2-3-1 :

Gardien : Bulka

Défenseurs : Bard, Dante, Ndayishimiye, Clauss

Milieux : Boudaoui, Ndombele

Offensifs : Diop, Bouanani, Guessand

Attaquant : Laborde

Les meilleurs paris pour LOSC Nice

Pronostic Lille vs Nice 1 : Match nul @ 3,65 sur Unibet

Le premier de nos pronostics Lille vs Nice mise sur un match nul, qui offre une excellente valeur pour cette rencontre. L’historique des confrontations directes plaide en faveur de ce résultat : ces deux équipes ont partagé les points lors de leurs trois dernières rencontres, toutes terminées sur le score de 2-2, y compris le match aller de novembre. De plus, onze des vingt dernières confrontations entre ces équipes se sont soldées par une égalité, établissant un schéma clair dans ce duel.

La récente forme de Lille confirme également la probabilité d’un nouveau nul, ayant partagé les points lors de leurs trois derniers matchs de championnat et de six de leurs huit dernières rencontres. Leur capacité à éviter les défaites, combinée à leurs difficultés à s’imposer, fait d’eux des candidats idéaux pour un nouveau match nul, comme en témoignent leurs huit matchs nuls cette saison, un record en Ligue 1.

L’approche tactique des deux entraîneurs, Bruno Génésio et Franck Haise, axée sur la possession et l’organisation défensive, suggère un affrontement serré. Aucune des deux équipes ne voudra risquer ses séries d’invincibilité, particulièrement avec la remarquable série de dix-neuf matchs sans défaite de Lille.

Pronostic Lille vs Nice 2 : Plus de 2,5 buts dans le match @ 1,89 sur Unibet

Le pari sur plus de 2,5 buts semble prometteur, au vu de l’historique récent entre ces deux équipes. Leurs deux dernières confrontations en 2024 se sont toutes terminées sur un score de 2-2, montrant leur capacité à produire des rencontres riches en buts lorsqu’ils s’affrontent.

Cette tendance offensive est également soutenue par leurs statistiques respectives à domicile et à l’extérieur cette saison. Les matchs de Lille à domicile ont vu plus de 2,5 buts dans quatre des huit rencontres, tandis que les matchs de Nice à l’extérieur ont atteint ce seuil dans cinq des neuf déplacements. La récente victoire 4-2 de Nice contre Reims illustre leur forme offensive actuelle et laisse penser qu’ils ne viendront pas uniquement pour défendre.

Le retour en forme des joueurs offensifs clés des deux équipes, combiné à leurs approches tactiques récentes favorisant un football progressif, pourrait nous offrir un nouveau match ouvert. Aucun joueur n’a marqué plus de buts en Ligue 1 que Jonathan David de Lille cette saison (11 buts). Du côté de Nice, Evann Guessand, avec ses huit buts en 17 apparitions, est en pleine confiance.

Pronostic Lille vs Nice 3 : Les deux équipes marquent @ 1,89 sur Unibet

Le dernier de nos pronostics Lille vs Nice parie sur les deux équipes qui marquent.

Le bilan à domicile de Lille montre que les deux équipes ont marqué dans six des huit rencontres, tandis que les matchs à l’extérieur de Nice ont vu les deux équipes trouver le chemin des filets dans six des neuf déplacements. Cette régularité offensive des deux côtés rend ce pari particulièrement attrayant.

La qualité des attaquants présents, notamment Jonathan David pour Lille et Evann Guessand pour Nice, laisse penser que les deux équipes disposent du talent nécessaire pour prolonger ces tendances. Malgré un penalty manqué récemment, David a été impressionnant cette saison, et Guessand, fort de son récent but dans la victoire de Nice, semble en confiance devant le but.

L’historique entre ces deux équipes renforce également ce pronostic, les deux équipes ayant marqué dans cinq des six dernières confrontations. Ce schéma, combiné à leurs bilans offensifs cette saison, suggère que les deux équipes trouveront encore une fois le chemin des filets.

