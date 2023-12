Pronostic Lille (LOSC) PSG : Match nul et le PSG marque en premier

Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Lille PSG lors de la 16e journée de Ligue 1, ce dimanche

Match au sommet entre Lille, quatrième du classement, et le Paris-SG, leader avec 4 points d’avance sur Nice et 9 sur le LOSC.

Les meilleurs paris pour Lille - PSG

Match nul à 3,90 sur PMU Sport, soit 25% de chances que les deux équipes partagent les points.

Le PSG marque le premier but à 1,46 sur PMU Sport, soit 68% de chances que les Parisiens ouvrent le score.

Exactement deux buts en première mi-temps à 3,80 sur PMU Sport, soit 26% de chances que l'on voit plusieurs buts en première période.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Les Parisiens viennent de vivre des émotions fortes face à Dortmund, passant tout proche d’une élimination retentissante en Ligue des Champions pour finalement se qualifier de justesse avec 8 points. Si le PSG avait été éliminé dès les phases de poule, nul doute que Luis Enrique aurait eu du souci à se faire concernant son avenir en tant qu’entraîneur du club de la capitale.

Heureusement pour lui, le match nul 1-1 décroché grâce à l'égalisation de son jeune prodige Warren Zaïre-Emery permet aux Parisiens de poursuivre leur aventure en Ligue des Champions en ayant remporté seulement deux matchs sur six.

En Ligue Europa Conférence, le LOSC a également assuré l’essentiel en gagnant face à Klaskvik (3-0), et il se qualifie directement pour les huitièmes de finale. Pour affronter le LOSC et espérer creuser l’écart en tête du championnat, Luis Enrique devrait aligner son redoutable trio d’attaquants Asensio, Mbappé, Dembélé.

Côté lillois, le jeune attaquant David devrait faire son retour suite à son absence ce jeudi pour essayer de faire trembler les filets de Donnarumma.

Les compos probables pour Lille PSG

La composition probable de Lille en 4-2-3-1 :

Chevalier - Tiago Santos, Yoro, Ribeiro, Ismaïly - Bentaleb, André - Zhgrova, Angel Gomes, Cabella (ou Yazici) - David.

Djalo est blessé alors que Cabaleiro et David restent encore incertains.

La composition probable du PSG en 4-3-3 :

Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Skriniar, L. Hernandez - Ugarte, Vitinha, Zaïre-Emery (ou Soler) - Dembélé, Ramos (ou Asensio), Mbappé.

Navas, Rico, Mendes et Kimpembe sont blessés.

Historique des confrontations

Sur les 10 dernières oppositions, les Parisiens mènent par 7 victoires contre seulement 2 pour le club nordiste et un match nul. Paris reste même sur 4 victoires consécutives contre les Dogues.

Pari 1. Match nul à 3,90 sur PMU Sport

Si les Parisiens restent sur huit victoires consécutives en championnat, cette rencontre face à Lille a tout du match piège.

Les Lillois doivent absolument prendre au moins un point pour ne pas se laisser distancer dans la lutte pour le podium, et le PSG pourrait bien être fatigué psychologiquement après avoir frôlé l’élimination en Ligue des Champions face à Dortmund.

Pari 2. Le PSG marque le premier but à 1,46 sur PMU Sport

Le Paris-Saint-Germain a l'habitude de bien commencer ses matchs en championnat, et c’est d’ailleurs ce qui leur a manqué depuis le début de la saison en Ligue des Champions, puisque les hommes de Luis Enrique se sont encore retrouvés menés face à Dortmund cette semaine. On peut donc s’attendre à un début de match étouffant de la part du trio d’attaquants parisiens et de son jeune milieu de terrain Warren Zaïre-Emery qui semble déjà en grande forme malgré sa blessure récente.

Pari 3. Exactement deux buts en première mi-temps à 3,80 sur PMU Sport

Le PSG a l’habitude de marquer en première mi-temps, c’est vrai, mais le LOSC devrait vite réagir, car en cas de défaite, Nice et Monaco pourraient s’échapper au classement.

Lille a concédé trois matchs nuls sur les cinq dernières rencontres et les hommes de Paulo Fonseca ne savent que trop bien qu’ils ne doivent surtout pas laisser les Parisiens dérouler leur jeu lors de cette affiche, sous peine de voir le score gonfler rapidement.

