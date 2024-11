Pronostic Lille Juventus Turin - Ligue des Champions 05/11/2024 : Match nul avec Jonathan David buteur

Lille vs Juventus FC

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Lille Juventus, comptant pour la 4e journée de Ligue des Champions, ce mardi à 21h.

Pronostic Lille Juventus : paris, contexte et compositions

Le meilleurs paris pour Lille Juventus

Match nul ⭐ avec une cote de @3,25 sur Unibet, représentant une probabilité de 31 % que les deux équipes se partagent les points.

Jonathan David buteur ⭐ avec une cote de @3,05 sur Unibet, indiquant une probabilité de 33 % que l'attaquant canadien inscrive un but.

Les deux équipes marquent ⭐ avec une cote de @1,75 sur Unibet, représentant une probabilité de 57 % que les deux clubs trouvent le chemin des filets.

Lille et la Juventus sont attendus pour faire match nul sur un score de 1-1.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Lille reçoit la Juventus lors de la quatrième journée de la Ligue des champions, les deux équipes abordant cette rencontre en grande forme.

Le club français est invaincu depuis huit matchs toutes compétitions confondues, et a réussi à battre l'Atlético Madrid 3-1 en Espagne lors de la troisième journée. Avant cela, ils avaient battu le Real Madrid 1-0 à domicile grâce à un penalty de Jonathan David.

Ainsi, Lille arrive à cette confrontation avec six points sur neuf possibles, et ses supporters sont confiants dans leur capacité à battre n'importe quelle équipe actuellement.

La Juventus est à égalité de points, ayant assuré des victoires contre le PSV et Leipzig. Malgré une défaite de dernière minute contre une équipe impressionnante de Stuttgart réduite à dix, ils restent invaincus depuis trois matchs en Serie A.

Nos pronostics pour Lille vs Juventus montrent que ce sera un match intrigant au Stade Pierre-Mauroy, avec les deux équipes en pleine confiance. Cependant, un joueur de la Juventus en difficulté et critiqué récemment est Douglas Luiz.

Les effectifs probables pour Lille Juventus

La composition probable de Lille :

Chevalier ; Alexsandro, Mandi, Touré, Gudmundsson, Mukau, André, Meunier, Cabella, Bayo, Pardo.

La composition probable de la Juventus :

Di Gregorio ; Cabal, Danilo, Gatti, Cambiaso, Thuram, Locatelli, Conceicao, McKennie, Weah, Vlahovic.

Les meilleurs paris pour LOSC Juve

Lille vs Juventus Pari 1 : Match nul @3,25 sur Unibet

Nous commençons notre pronostic pour Lille vs Juventus avec un match nul. En effet, Lille arrive à cette rencontre invaincu depuis huit matchs, avec cinq victoires et trois nuls. La Juventus est dans une situation similaire, restant invaincue lors de ses trois derniers matchs de Serie A, dont deux nuls contre l'Inter et Parme.

Le seul match à domicile de Lille s'est soldé par une victoire contre le Real Madrid grâce à un penalty, tandis que le dernier match de la Juventus était proche d'un nul avant un but tardif de Stuttgart.

Des marges très serrées ont caractérisé les matchs de Ligue des champions pour les deux équipes, et leurs récentes séries sans défaite rendent difficile le choix d'un vainqueur clair entre elles.

Il s'agit de la première confrontation entre ces deux équipes, mais leur solidité défensive suggère qu'un nul offre une valeur certaine pour deux formations souvent difficiles à percer.

Lille vs Juventus Pari 2 : Jonathan David buteur @3,05 sur Unibet

S'il y a un joueur qui est constamment sur le tableau de score, c'est l'attaquant de Lille, Jonathan David. Le Canadien arrive à cette rencontre après avoir inscrit cinq buts lors de ses cinq derniers matchs, dont un doublé contre l'Atlético Madrid en Espagne.

À 24 ans, il totalise 10 buts en 10 matchs pour son club et son pays, et il a aussi marqué sur penalty lors de la victoire de Lille contre le Real Madrid lors de la deuxième journée.

Meurtrier dans la surface et tireur de penalty attitré de Lille, l'attaquant est difficile à ignorer compte tenu de sa forme actuelle.

Lille vs Juventus Pari 3 : Les deux équipes marquent @1,75 sur Unibet

La Juventus a déjà accumulé six nuls cette saison toutes compétitions confondues et n’a perdu que deux fois. Si nous pensons que David peut marquer, la Juventus devra également marquer si elle veut obtenir un point précieux en France.

Néanmoins, il y a de l’optimisme quant à leur capacité à marquer un but contre Lille. En effet, ils ont inscrit neuf buts lors de leurs cinq derniers matchs, dont quatre contre les champions de Serie A, l'Inter, à San Siro.

Lille n’a gardé sa cage inviolée qu’une seule fois lors de ses cinq derniers matchs à domicile, donc leur défense n’est pas totalement imperméable. Nous prédisons un score final de 1-1 pour le match, ce qui signifie que les deux équipes peuvent trouver le chemin des filets.

