Pronostic Lille Brest - Ligue 1 06/12/2024 : Le LOSC gagne avec Jonathan David qui marque !

Lille vs Brest

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Lille Brest, comptant pour la 14e journée de Ligue 1, ce vendredi à 19h.

Pronostic Lille Brest : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Lille Brest

Victoire de Lille ⭐ avec une cote de @1,63 sur Unibet, correspondant à une probabilité de 60 % que le LOSC l'emporte.

que le LOSC l'emporte. Plus de 2,5 buts au total ⭐ avec une cote de @1,80 sur Unibet, indiquant une probabilité de 51,3 % que le match compte au moins 3 buts.

que le match compte au moins 3 buts. Jonathan David buteur ⭐ avec une cote de @1,91 sur Unibet, représentant une probabilité de 46,5 % que l'avant-centre canadien marque.

Lille devrait battre Brest 3-1 vendredi soir.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le match de Ligue 1 entre Lille et Brest se déroule au Stade Pierre-Mauroy vendredi soir.

Invaincus depuis neuf matchs de championnat, les Lillois ne sont qu’à trois points de la deuxième place. Bien qu’ils soient difficiles à battre, leur match nul contre Montpellier la semaine dernière a été perçu comme une occasion manquée. Favoris contre Brest, Bruno Génésio espère que son équipe retrouvera le chemin de la victoire.

Malgré une crise de blessures significative, Lille a su maintenir son invincibilité. Angel Gomes fait partie des absents notables, l’équipe étant mise à rude épreuve par ses engagements en Ligue des Champions.

De son côté, Brest, également engagé en Ligue des Champions, peine à gérer le calendrier chargé après une campagne remarquable en 2023-2024. Avant une victoire contre Strasbourg, en difficulté, le week-end dernier, Brest avait enchaîné trois défaites consécutives en Ligue 1.

Jonas Martin, Soumaila Coulibaly et Pierre Lees-Melou figurent parmi les absents pour ce match. Brest a perdu cinq de ses six déplacements en championnat cette saison, encaissant 15 buts au total.

Les effectifs probables pour Lille Brest

La composition probable de Lille :

Chevalier ; Meunier, Diakité, Ribeiro, Gudmundsson ; André, Bouaddi ; Fernandez-Pardo, Cabella, Mukau ; David.

La composition probable de Brest :

Bizot ; Lala, Chardonnet, Cardinal, Haïdara ; Camara, Fernandes ; Baldé, Faivre, Lage ; Ajorque.

Les meilleurs paris à prendre pour Lille Brest

Pronostic Lille vs Brest 1 : Victoire de Lille @1,63 sur Unibet

Le PSG est la seule équipe à avoir gagné au Stade Pierre-Mauroy cette saison. Lille a battu le Real Madrid et fait match nul avec la Juventus à domicile en Ligue des Champions.

Rennes, Toulouse et Angers se sont inclinés à l’extérieur contre Lille. Les hôtes ont également fait match nul contre Lyon et offert un spectaculaire 3-3 contre Strasbourg en début de saison.

Brest, de son côté, n’a pris des points à l’extérieur qu’une seule fois cette saison, grâce à une victoire contre Reims. Ils ont concédé trois buts lors de quatre de leurs cinq derniers matchs à l’extérieur en Ligue 1.

Pronostic Lille vs Brest 2 : Plus de 2,5 buts au total @1,80 sur Unibet

La prédiction de plus de 2,5 buts au total s’est réalisée dans huit des 13 matchs de Ligue 1 de Brest. Ce scénario s’est également produit lors de trois des quatre derniers matchs de Lille, toutes compétitions confondues.

Les huit derniers déplacements de Brest en Ligue 1 et en Ligue des Champions ont vu au moins trois buts marqués. Ils ont concédé trois buts à cinq reprises cette saison en déplacement.

Compte tenu des tendances des deux équipes, miser sur un total supérieur à 2,5 buts est un pari solide pour ce Lille vs Brest.

Pronostic Lille vs Brest 3 : Jonathan David buteur @1,91 sur Unibet

Jonathan David, auteur de sept buts lors de ses huit dernières apparitions, a retrouvé la forme qui a fait de lui l’un des attaquants les plus convoités d’Europe.

Bien que six de ses buts cette saison aient été inscrits sur penalty, il s’est montré plus menaçant dans le jeu au cours des deux derniers mois. Il a tenté plusieurs tirs dans cinq de ses sept derniers matchs.

Pour conclure nos pronostics Lille vs Brest, il semble judicieux de miser sur un but de David à tout moment, compte tenu de la faiblesse défensive de Brest. Ses chiffres en xG (buts attendus) hors penalty ont nettement progressé au cours des six dernières semaines.

