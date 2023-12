Pronostic Lens Reims : Victoire de Reims mais Elye Wahi buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Lens Reims, comptant pour la 16e journée de Ligue 1, ce samedi

Lens, 7e du championnat, affronte Reims, huitième pour un duel qui s’annonce serré. Quelques jours à peine après la fin de leur aventure en Ligue des Champions, les Lensois parviendront-ils à se remettre dans le bain de la Ligue 1 ?

Les meilleurs paris pour Lens - Reims

Victoire de Reims à 4,30 sur PMU Sport, soit 23% de chances que le club champenois l'emporte.

Au moins une des deux équipes ne marque pas à 1,85 sur PMU Sport, soit 54% de chances que ce scénario se réalise.

Elye Wahi buteur à 2,35 sur PMU Sport, soit 42% de chances que l'attaquant lensois marque.

Les cotes sont fournies par PMU Sport au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

La claque reçue par Arsenal à l'Emirates Stadium (6-0) avait mis fin aux ambitions du RC Lens dans cette Ligue des Champions, malgré un très bon départ dans ce groupe B avec un match nul face à Séville suivi d’une victoire face aux Gunners. Mais la saison européenne de Lens ne s’arrête pas là, puisqu’ils seront reversés en Ligue Europa.

En championnat, la série de trois victoires des hommes de Franck Haise s’est interrompue avec le match nul 0-0 face à Montpellier, et tout reste à faire pour décrocher une qualification européenne pour la saison prochaine.

Pour les joueurs de Reims, malgré un bon début de saison, la période est délicate, entre les volontés exprimées de départ de leur entraîneur Will Still et les résultats en dents de scie. Reims a perdu 3 de ses 4 derniers matchs face à Nice, Rennes et le PSG, et la sérénité du début de saison semble s’être envolée.

Une victoire face à Lens leur permettrait en tout cas de se projeter vers le haut du classement, puisqu’ils sont à seulement deux points de Brest, cinquième de Ligue 1.

Les compos probables pour Lens Reims

La composition probable de Lens en 3-4-3 :

Samba - Gradit, Danso, Khusanov - Aguilar, Mendy, El-Aynaoui, Frankowski - Thomasson, Wahi (ou Saïd), Fulgini.

Sotoca et Medina sont suspendus alors que Cabot et Farinez sont en reprise. Machado et Sishuba sont blessés.

La composition probable de Reims en 3-5-2 :

Diouf - Agbadou, Okumu, ABdelhamid - Busi, Teuma, Matusiwa, Richardson, De Smet - Ito, Daramy.

Atangana, I. Diakité, Wilson-Esbrand et Munetsi sont blessés.

Les chiffres à retenir

Reims a perdu 3 de ses 4 derniers matchs en Ligue 1.

en Ligue 1. Lens n'a perdu qu'une seule rencontre à domicile cette saison, toutes compétitions confondues.

toutes compétitions confondues. Reims a réussi à trouver le chemin des filets lors de tous ses matchs de championnat sans exception.

Pari 1. Victoire de Reims à 4,30 sur PMU Sport

Le Stade de Reims ne part pas favori dans cette rencontre, mais face à des Lensois qui doivent enchaîner les matchs de Ligue 1 et de Ligue des Champions depuis le début de la saison, les hommes de Will Still pourraient bien tirer leur épingle du jeu.

Pari 2. Au moins une des deux équipes ne marque pas à 1,85 sur PMU Sport

Avec respectivement 19 et 21 buts inscrits depuis le début de la saison, Lens et Reims ne figurent pas parmi les meilleures attaques de Ligue 1. Voir l’une des deux équipes rester impuissante face à la défense adverse semble possible, tant ce match est important pour les deux formations. Malheur au vaincu dans ce duel, car il verra les places européennes s’envoler.

Pari 3. Elye Wahi buteur à 2,35 sur PMU Sport

Suspendu face à l’OL alors qu’il venait d’inscrire son deuxième but de la saison en Ligue 1 face à Clermont Foot, le jeune attaquant français a montré de belles choses depuis son transfert de Montpellier, avec notamment des buts inscrits face aux géants européens que sont Arsenal et Eindhoven. Il doit toutefois confirmer en championnat et ce match face à Reims semble être une bonne occasion de confirmer les espoirs placés en lui.

