Pronostic Lens PSG - Ligue 1 18/01/2025 : Les Parisiens l'emportent avec Dembélé qui marque !

Lens vs Paris Saint-Germain

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Lens PSG, pour la 18e journée de Ligue 1, ce samedi à 17h.

Pronostic Lens PSG : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Lens PSG

Victoire du PSG ⭐ cote de 1,75 sur Unibet, correspondant à une probabilité de 57 % pour une victoire du club parisien.

pour une victoire du club parisien. Ousmane Dembélé buteur ⭐ cote de 2,50 sur Unibet, indiquant une probabilité de 40 % pour que l’ailier français trouve le chemin des filets.

pour que l’ailier français trouve le chemin des filets. Les deux équipes ne marquent pas ⭐ cote de 2,23 sur Unibet, représentant une probabilité de 45 % qu’au moins une des deux équipes garde sa cage inviolée.

Le PSG a les qualités nécessaires pour battre Lens sur un score de 2-0.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Lens et PSG s’affrontent au Stade Bollaert-Delelis ce samedi, avec 16 points d’écart entre les deux équipes au classement.

Will Still, arrivé à Lens cet été, avait pour objectif de ramener le club en Ligue des champions. Bien que le jeune entraîneur anglais ait réalisé un travail correct, Lens occupe actuellement la 7e place après 17 matchs, le même classement que la saison dernière. Lens a récemment renversé la situation pour s’imposer face au Havre en championnat. André Ayew a ouvert le score pour les Havrais, mais Goduine Koyalipou a égalisé avant que Deiver Machado ne marque le but de la victoire à la 77e minute. C’était leur première victoire en Ligue 1 de l’année 2025.

De son côté, Luis Enrique est sous pression pour remporter le titre chaque saison en tant qu’entraîneur du PSG. Les Parisiens ont remporté le championnat avec une certaine aisance la saison dernière, terminant avec huit points d’avance sur leur dauphin. Cette saison, ils possèdent déjà une avance de sept points à mi-parcours.

Cependant, le PSG a rencontré des difficultés en Ligue des champions et se trouve au bord de l’élimination dès la phase de groupes. Avec un match crucial contre Manchester City à venir en milieu de semaine, Luis Enrique pourrait choisir de faire tourner certains cadres pour ce match contre Lens.

Les effectifs probables pour Lens PSG

La composition probable de Lens en 4-3-3 :

Gardien : Koffi

Défenseurs : Frankowski, Danso, Medina, Machado

Milieux : Thomasson, Diouf, Fulgini

Attaquants : Sotoca, Zaroury, Koyalipou

La composition probable de PSG en 4-3-3 :

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Hakimi, Pacho, Beraldo, Mendes

Milieux : Lee, Ruiz, Matulu

Attaquants : Dembélé, Doué, Ramos

Les meilleurs paris à prendre pour Lens PSG

Pronostic Lens vs PSG 1 : Victoire du PSG @ 1,75 sur Unibet

Même si Luis Enrique décide de faire tourner son effectif, le PSG devrait avoir suffisamment d’armes pour s’imposer face à Lens, ce qui explique pourquoi nous misons sur une victoire parisienne pour le premier de nos pronostics Lens vs PSG.

Les Parisiens disposent d’une grande profondeur de banc, avec une pléthore d’attaquants capables de former des combinaisons dangereuses dans le dernier tiers. Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué, Gonçalo Ramos et Marco Asensio constituent des options redoutables en attaque. Le PSG reste invaincu en Ligue 1 cette saison, avec 13 victoires et 4 nuls.

À l’inverse, Lens a perdu ses quatre dernières rencontres de championnat contre le PSG, encaissant neuf buts et n’en marquant que deux. Lors de leur confrontation en Coupe de France le mois dernier, Lens a forcé une séance de tirs au but, mais avec seulement 33 % de possession et peu d’occasions franches créées.

Pronostic Lens vs PSG 2 : Ousmane Dembélé buteur @ 2,50 sur Unibet

Ousmane Dembélé est l’homme en forme du PSG. Luis Enrique voudra probablement qu’il conserve cette dynamique avant le choc contre Manchester City, ce qui devrait garantir sa place dans le 11 de départ.

L’ailier français a inscrit six buts lors de ses cinq derniers matchs pour le PSG. Il s’est montré particulièrement redoutable en repiquant depuis le flanc droit, rendant la tâche difficile aux latéraux adverses. Bien que la saison de Dembélé ait été marquée par quelques tensions avec son entraîneur, ils semblent désormais être sur la même longueur d’onde à l’aube de cette nouvelle année.

Avec une moyenne de 0,49 but non-penalty par 90 minutes au cours des 12 derniers mois, Dembélé se classe dans le top 1 % des milieux offensifs et ailiers en Europe.

Pronostic Lens vs PSG 3 : Les deux équipes ne marquent pas @ 2,23 sur Unibet

Le dernier de nos pronostics Lens vs PSG est qu’au moins une des deux équipes gardera sa cage inviolée.

Les matchs de Lens sont les moins prolifiques de Ligue 1 cette saison, avec une moyenne de 2,18 buts par match, bien en dessous de la moyenne globale de 2,96. Lens est resté muet lors de sa dernière défaite 1-0 contre Toulouse, ce qui souligne leur manque de puissance offensive. Cela pourrait être un réel handicap face aux champions en titre.

Le PSG, quant à lui, a gardé sa cage inviolée lors de deux de ses quatre derniers déplacements en championnat. Ils ont également empêché Lens de marquer lors de leurs deux dernières confrontations au Stade Bollaert-Delelis en championnat.

Avec une confortable avance en Ligue 1 et un œil sur la Ligue des champions, les Parisiens pourraient opter pour une approche prudente. De plus, les matchs de Lens, souvent tactiques et fermés, renforcent la probabilité d’un score faible.

