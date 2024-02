Pronostic Lens Monaco 25/02/2024 : Match nul et Wissam Ben Yedder buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Lens Monaco, comptant pour la 23e journée de Ligue 1, ce dimanche à 13h.

Lens - Monaco : paris, contexte, compos

Lens, qui vient tout juste de se faire sortir en Ligue Europa, va devoir relever la tête face à une équipe en méforme : Monaco. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronos pour Lens - Monaco, avec une rencontre qui devrait être très serrée.

Les meilleurs pronos pour Lens - Monaco

Match nul ⭐ à 3,45 sur Betsson soit 29% de chances que cela se produise

que cela se produise Match nul ou Monaco et les deux équipes marquent ⭐ à 2,30 sur Betsson soit 44% de chances que cela se produise

que cela se produise Ben Yedder buteur ⭐ à 2,57 sur Betsson soit 39% de chances que cela se produise

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

En grande forme en championnat, Lens a été, en revanche, éliminé de la Ligue Europa jeudi. Après avoir fait 0-0 au stade Bollaert au match aller, les Lensois avaient parfaitement commencé leur rencontre, en dominant 0-2 Fribourg à la mi-temps. Mais les joueurs de Franck Haise n’ont pas pu contrer la remontée des Allemands, qui ont finalement lâché les Lensois pendant les prolongations (3-2, ap). Un coup dur pour les Lensois, qui restaient sur quatre matches sans défaite en championnat (succès contre Toulouse 0-2, Nantes 0-1, Strasbourg 3-1 et match nul à Reims). Avec la 8e attaque de Ligue 1 et la 5e défense, les pensionnaires de Bollaert sont 6e, à deux petits points de leur futur adversaire, Monaco, et à trois points de la 3e place, occupée par Nice. Ne manque plus qu’un serial buteur à Lens, qui peine à remplacer Openda. Wahi, son remplaçant désigné, n’en est qu’à trois buts en championnat, alors que le meilleur buteur des Lensois est Wesley Saïd, avec seulement cinq petites réalisations. Les joueurs d’Haise pourront compter sur leur stade, pour espérer s’imposer. En 10 journées à domicile, les Sang et Or ont gratté 20 points, soit deux points par journée.

Du côté de Monaco, les temps sont plus durs. Les Monégasques n’ont gagné qu’à une reprise lors des cinq dernières journées de championnat. À Nice, il y a deux semaines (2-3). Les joueurs de Adi Hütter ont également été éliminés lors de la séance de penalty, face à Rouen en 8e de finale de Coupe de France (1-1, 6-5 tab). Une mauvaise passe, qui fait fortement descendre les joueurs de la Principauté au classement, puisque ces derniers ont été dépassés par les Lillois au classement. Mais les coéquipiers de Ben Yedder peuvent compter sur leur attaque, qui a déjà inscrit 41 buts en championnat, soit 1,9 but par match. C’est la 2e attaque de Ligue 1, derrière le PSG. En ce qui concerne la défense, c’est plus compliqué pour les Monégasques, qui n’ont que la 12e défense de Ligue 1, avec une moyenne 1,5 but concédé par journée.

Les compos probables pour Lens Monaco

Lens : Samba - Gradit, Danso, Medina - Aguilar, Abdul Samed, Mendy, Frankowski - Sotoca, Saïd, Da Costa.

Monaco : Köhn - Singo, Maripan, Salisu - Jakobs, Fofana, Zakaria, Ouattara - Minamino, Ben Yedder, Golovin.

Pari 1 : Match nul à 3,45 sur Betsson

Quelques jours après sa terrible élimination contre Fribourg en Ligue Europa, les Lensois voudront se refaire une santé dans leur temple. Face à une équipe de Monaco, très à l’aise à l’extérieur (2e meilleur total en Ligue 1 avec 19 points), et qui veut se relancer, on pourrait assister à un match plus que serré pour cette rencontre entre deux cadors du championnat.

Pari 2 : Match nul ou Monaco et les deux équipes marquent à 2,30 sur Betsson

Pour ce duel entre Monaco, 2e attaque et 12e défense du championnat, et Lens, 5e défense et 8e attaque, les deux formations pourraient trouver le chemin des filets au bout des 90 minutes. Il faut remonter jusqu’au 15 décembre pour voir un match de Monaco où les deux formations n'avaient pas marqué (défaite 0-1 Lyon).

Pari 3 : Ben Yedder buteur à 2,57 sur Betsson

À 33 ans, Wissam Ben Yedder est toujours aussi décisif. Avec 11 buts en 20 rencontres, l’attaquant français est le leader attaquant des Monégasques cette saison. Face à Lens, l’ancien Toulousain aura l’occasion de trouver le chemin des filets, aussi bien dans le jeu que sur penalty. Pour rappel, Monaco est l’équipe qui a obtenu le plus de penalties en championnat, avec 6. Et son tireur désigné est… Ben Yedder.

