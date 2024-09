Pronostic Lens Lyon - Ligue 1 15/09/2024 : Les 2 équipes marquent et Sotoca buteur

Lens vs Lyon

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Lens Lyon, comptant pour la 4e journée de Ligue 1, ce dimanche à 20h45.

Pronostic Lens Lyon : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Lens Lyon : probabilités et cotes

Plus de 2,5 buts au total ⭐ avec une cote de @1.70 sur Vbet, équivalant à une probabilité de 58,8 % que le match compte au moins 3 buts ou plus.

que le match compte au moins 3 buts ou plus. Florian Sotoca buteur ⭐ avec une cote de 2.70 sur Vbet, soit une probabilité de 37 % que l'attaquant lensois marque.

que l'attaquant lensois marque. Les deux équipes marquent durant le match ⭐avec une cote de 1.65 sur Vbet, correspondant à une probabilité de 60,6 % que les deux clubs trouvent le chemin des filets.

Nous pronostiquons un match nul 2-2 entre Lens et Lyon ce week-end.

Les cotes sont fournies par Vbet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Vbet en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo VBETGOAL :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le Stade Bollaert-Delelis de Lens accueillera le match Lens vs Lyon en Ligue 1 dimanche soir. Ce sera la quatrième journée du championnat, avec les deux équipes cherchant à trouver leur rythme après la trêve internationale.

Lens pour confirmer

L'équipe du Nord a commencé sa saison avec des victoires contre Angers et Brest, suivies d'un match nul face à Monaco. Après avoir terminé à huit points des places de Ligue des champions la saison dernière, Lens cherchera à bien démarrer et à se battre pour une place dans le top 4. Lens avait le cinquième meilleur bilan à domicile en Ligue 1 la saison dernière. Seules quatre équipes avaient une meilleure différence de buts attendus à domicile.

Le RC Lens, malgré sa montée en puissance ces dernières saisons, a opté pour un mercato estival relativement calme. Le club artésien a privilégié des recrutements ciblés en misant sur des joueurs prometteurs comme Martin Satriano, Zazoury, Hamzat et Chaves, pour des sommes contenues. Les arrivées libres d'Alpha Diallo, Petric et Malang Sarr sont également venues renforcer l'effectif lensois. Le prêt de Nzola a complété un recrutement intelligent, permettant au club de renforcer son secteur offensif sans prendre de risques financiers importants.

Côté départs, Lens s'est séparé de plusieurs joueurs dont les performances n'étaient pas à la hauteur des attentes, tels que Wahi, Abdul Samed, Haidara, Sishuba, Spierings, Guilavogui et Buksa.

Lyon pour démarrer enfin ?

Seules six équipes ont perdu plus de matchs à l’extérieur que Lyon en 2023-24. Trois de ces équipes ont été reléguées. Cette saison a mal commencé pour Lyon, avec deux défaites sans marquer lors de leurs deux premiers matchs sous la direction de Pierre Sage. Cependant, une victoire 4-3 animée contre Strasbourg juste avant la trêve internationale a été un coup de pouce nécessaire pour Lyon. Ils espèrent que leur mercato actif d’été les aidera à enchaîner de bons résultats en septembre et en octobre.

En effet, l'Olympique Lyonnais, quant à lui, a réalisé un mercato estival très actif. Le club rhodanien a multiplié les arrivées de joueurs expérimentés et prometteurs, à l'image de Jordan Veretout, Omari, Wilfried Zaha, Tessmann, Remy Descamps, Georges Mikautadze, Caleta-Car, Nuamah, Abner, Niakhate, Mangala, Mama Baldé et Benrahama. Ces recrutements démontrent une volonté claire de renforcer toutes les lignes de l'équipe et de retrouver les sommets du football français.

En parallèle, l'OL s'est séparé de plusieurs joueurs, dont certains étaient considérés comme des éléments importants de l'effectif, à l'image d'Adryelson, Amin Sarr, Mamadou Sarr, Johann Lepenant et Jake O'Brien.

En résumé, le mercato du RC Lens a été marqué par une stratégie de recrutement ciblée et économique, visant à renforcer l'effectif sans prendre de risques financiers importants. L'Olympique Lyonnais, quant à lui, a réalisé un mercato ambitieux et agité, avec de nombreuses arrivées de joueurs de qualité. Ces deux clubs ont des objectifs différents pour la saison à venir : Lens cherchera à confirmer sa progression, tandis que Lyon ambitionne de retrouver les premières places du championnat.

Les effectifs probables pour Lens Lyon

La composition probable de Lens :

Samba ; Gradit, Khusanov, Medina ; Aguilar, Thomasson, Zaroury, Diouf, Chavez ; Sotoca, Saïd.

La composition probable de Lyon :

Perri ; Mata, Caleta-Car, Niakhate ; Maitland-Niles, Caqueret, Matic, Tolisso, Vinicius ; Lacazette, Orban.

Les meilleurs paris à prendre pour Lens Lyon

Lens vs Lyon Pari 1 : Plus de 2,5 buts au total @1.70 sur Vbet

Plus de 2,5 buts au total a été validé lors des trois dernières rencontres entre ces deux équipes. Le dernier match de Lyon a vu un total de sept buts.

Les visiteurs figurent parmi les pires équipes du championnat en termes de buts attendus concédés. Bien que Lens ait tendance à participer à des matchs à faible score, la capacité de Lyon à s'engager dans des matchs ouverts rend ce pari intéressant.

Parmi les équipes qui ont évité la relégation, seul Nantes a concédé plus de buts attendus que Lyon la saison dernière. Même à 1.70, nous sommes très confiants dans ce pari.

⭐ Gagnez 170€ en pariant que 3 buts au moins soient marqué dans le match avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Lens vs Lyon Pari 2 : Florian Sotoca buteur @2.70 sur Vbet

Florian Sotoca n’a peut-être pas encore marqué cette saison, mais il tente en moyenne plus de quatre tirs par match et a marqué lors de la dernière rencontre entre ces deux équipes. Bradley Barcola est le seul joueur avec plus de buts attendus hors penalty en 2024-25.

Sotoca a de loin les buts attendus les plus élevés parmi les joueurs qui n'ont pas encore marqué en Ligue 1. Il est donc probable qu’il ouvre bientôt son compteur, et il devrait avoir plusieurs occasions contre la défense perméable de Lyon.

Avec 28 buts marqués au cours des quatre dernières saisons, Sotoca a déjà montré qu’il savait faire trembler les filets, même s’il a été maladroit jusqu'à présent.

⭐ Gagnez 270€ en pariant sur Florian Sotoca buteur avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Lens vs Lyon Pari 3 : Les deux équipes marquent dans le match @1.65 sur Vbet

Les deux équipes ont marqué dans 68 % des matchs de Lyon en Ligue 1 en 2022-23. Cela s’est également produit dans plus de la moitié des matchs de Lyon la saison dernière et lors de six des huit dernières confrontations entre ces deux équipes.

Ne vous laissez pas décourager par le fait que les deux équipes n’ont marqué que dans deux des six premiers matchs combinés de cette saison. Oui, Lens est solide défensivement, mais Lyon a tendance à livrer pour les parieurs dans ce marché.

Le prix est un peu plus bas que ce que l’on pourrait attendre, compte tenu des résultats des deux équipes cette saison, donc il pourrait être intéressant de combiner ce pari avec un autre. Par exemple, BTTS et plus de 2,5 buts à 1.83.

⭐ Gagnez 165€ en pariant que les deux équipes marquent avec le bonus de bienvenue de 100€ !

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !