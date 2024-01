Pronostic Lecce Juventus Turin 21/01/2024 : La Juve gagne 1-0 et Vlahovic buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Lecce Juventus Turin, comptant pour la 21e journée de Serie A, ce dimanche

Nos propositions de cotes pour la rencontre Lecce - Juventus de Turin :

Dusan Vlahovic buteur. Cote à 2,45 sur Betsson

Plus de 2,5 buts. Cote à 2,23 sur Betsson

La Juve gagne 1-0. Cote à 4,75 sur Betsson

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Nos experts en paris sportifs en ligne vous proposent les meilleures pronostics pour Lecce - Juve en comparant les cotes des bookmakers et en vous donnant des conseils pour parier sur le match prévu dimanche 21 janvier à 20 h 45.

Sur une belle série de 4 victoires en Serie A, les hommes de Massimiliano Allegri se déplacent à Lecce en espérant continuer sur leur lancée, car en tête du championnat, l’Inter Milan garde le rythme et conserve pour l’instant deux points d’avance sur la Vieille Dame. Le dernier match de la Juve face à Sassuolo a été bien négocié, grâce à une entame de rêve : deux buts de Vlahovic à la 15e et à la 37e minute, pour une victoire finale 3-0, Federico Chiesa ajoutant un but en toute fin de match.

Du côté de Lecce, la dynamique n’est pas la même, puisque les joueurs de Roberto D'Aversa restent sur 4 matchs sans victoire avant de recevoir la Juventus de Turin. Ils ne comptent aujourd'hui que 4 points d’avance sur le premier relégable, avec seulement 4 victoires en 20 journées de championnat, mais sont pour l’instant mieux classés qu’en fin de saison dernière, puisqu’ils avaient terminé à la 16e place, assurant le maintien à quelques journées de la fin.

Dusan Vlahovic buteur. Cote à 2,45 sur Betsson

Le jeune et robuste attaquant serbe est en forme. Il vient encore d’ouvrir le score d’une superbe frappe face à Sassuolo et compte 9 buts en seulement 13 titularisations en Serie A, soit un de moins que dans toute la saison dernière. À seulement 23 ans, il commence à s’imposer parmi les attaquants européens à suivre dans cette deuxième partie de saison.

Plus de 2,5 buts. Cote à 2,23 sur Betsson

La Juventus ne fait pas partie des meilleures attaques de Serie A, puisqu’elle a pour le moment inscrit 17 buts de moins que l’ogre milanais, mais elle reste sur 4 matchs avec au moins 2 buts marqués toutes compétitions confondues. En confiance et face à une équipe qui a déjà encaissé 26 buts depuis le début de la saison de Serie A, elle pourrait faire parler la foudre. Sachant que Lecce marque un but par match en moyenne, on pourrait bien assister à un festival de buts entre ces deux équipes.

La Juve gagne 1-0. Cote à 4,75 sur Betsson

Ce score exact nous semble intéressant pour ce match. Lors du match aller, la Juve s’est imposée 1-0 face à Lecce, et ce fut aussi le cas face à la Roma, Naples, la Fiorentina, etc. Les Turinois sont très solides en défense et les voir s’imposer sur ce score ne serait vraiment pas surprenant.

