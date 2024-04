Pronostic Juventus vs Milan - Serie A - 27/04/2024 : Milan ne perd pas et moins de 2,5 buts dans le match

Notre expert en pronostics foot présente ses trois meilleurs paris et pronostics pour Juventus vs Milan en Serie A ce samedi.

Pronostic Juventus - Milan : paris, contexte et compos

L'Inter a beau avoir décroché le titre, les pronostics Juventus vs Milan de ce samedi après-midi ne manquent pas d'intérêt. Les deux géants de la Serie A se battent toujours pour la deuxième et la troisième place. Les dernières cotes Juventus vs Milan donnent la Vieille Dame favorite, mais quels sont nos meilleurs conseils pour ceux qui souhaitent parier sur la Serie A ce week-end ?

Les meilleurs paris pour Juventus Milan

Milan gagne ou fait match nul ⭐ avec une cote de 1.83 sur Betsson, soit 54.6% de chances que l'équipe ne perde pas ce match.

que l'équipe ne perde pas ce match. Moins de 2,5 buts au total ⭐ avec une cote de 1,78 sur Betsson, soit 56,2% de chances

Rafael Leao marque le premier but ⭐ pour une cote de 8.50 sur Betsson, soit 11.8% de chances.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Les faibles espoirs de prolongation de la course au titre se sont envolés le week-end dernier avec la victoire de l'Inter dans le derby. Milan et la Juventus devront se battre pour la deuxième place lors des dernières semaines de la saison 2023-24.

Avec cinq points d'avance sur la Juventus, Milan a profité de la nette baisse de forme de la Juve. La Vieille Dame n'a remporté que trois de ses 14 derniers matches, toutes compétitions confondues, et devra désormais se méfier de Bologne, qui n'est qu'à deux points.

Le Milan AC n'est pas non plus en grande forme. Il n'a pas gagné depuis quatre matches, toutes compétitions confondues, et a notamment été éliminé de l'Europa League par la Roma. Il n'y a pas grand-chose à jouer pour le reste de la saison, si ce n'est essayer de tenir tête à la Juventus pour la deuxième place.

Milan s'est imposé à l'extérieur face à la Juventus la saison dernière. La Juve n'a pas battu Milan à Turin depuis 2019.

Les compositions probables de la Juventus et de Milan

XI probable de la Juventus :

Szczesny ; Gatti, Bremer, Danilo ; Weah, Alcaraz, Locatelli, Rabiot, Cambiaso ; Chiesa, Vlahovic.

XI probable de Milan :

Maignan ; Florenzi, Gabbia, Simic, Kjaer ; Reijnders, Adli ; Musah, Loftus-Cheek, Pulisic, Leao.

Pronostic 1 : Milan gagne ou fait match nul @ 1,83 avec Betsson

Milan a d'excellents antécédents à Turin, évitant la défaite lors de ses quatre derniers déplacements à l'Allianz Stadium. La Juventus n'a pas gagné quatre de ses sept derniers matches à domicile.

Outre la différence de buts supérieure attendue de la Juventus, il n'est pas très logique que la Juventus soit si largement favorite ici. La probabilité implicite de 54,6 % de Milan d'éviter la défaite semble bien trop faible, étant donné qu'il n'a perdu qu'un seul de ses neuf derniers matches à l'extérieur en Serie A.

La situation dans laquelle se trouvent les deux équipes à ce stade de la saison incitera certains parieurs à se méfier lorsqu'il s'agira de faire des pronostics footballistiques. Milan a réalisé de grandes performances à l'extérieur tout au long de la saison, cependant, et la Juventus n'a pas montré suffisamment de choses au cours des deux derniers mois pour que nous ayons confiance en elle.

Pronostic 2 : Moins de 2,5 buts au total @ 1,78 avec Betsson

Le prix est peut-être un peu bas, mais si vous voulez parier sur Juventus vs Milan, vous ne pouvez pas faire mieux que moins de 2,5 buts au total. Les cinq dernières rencontres de championnat se sont déroulées sous ce total, ce qui en fait l'un de nos pronostics favoris pour la Serie A ce week-end.

Le score a été inférieur dans 58% des matches de Serie A disputés par la Juventus cette saison. Cinq des sept derniers matches de la Juve se sont soldés par un total de deux buts ou moins.

Les matches de Milan ont généralement été plus riches en buts, mais l'approche ultra-organisée et souvent prudente de la Juventus a tendance à conduire à des matches plus difficiles contre les meilleures équipes. Même si le titre n'est plus à portée de main, Max Allegri n'a pas l'intention de baisser les bras.

Pronostic 3 : Rafael Leao pour marquer le premier but @ 8,50 avec Betsson

Si le match s'annonce pauvre en buts, il peut être intéressant de choisir le marché du premier buteur plutôt que celui du buteur à tout moment. Il y a une chance qu'un but dans les deux sens décide de ce match, donc la cote de 8,50 de Leao pour ouvrir le score est beaucoup plus attrayante que ses 3,30 pour trouver le chemin des filets à n'importe quel moment.

Bien que l'attaquant portugais connaisse une année un peu moins faste du point de vue des buts, il a tout de même marqué sept fois en Serie A. Il a également marqué lors de trois de ses quatre dernières apparitions en championnat et a tiré plusieurs fois lors de six sorties consécutives en championnat.

Stefano Pioli pourrait choisir d'aligner à nouveau Leao, qui a joué à neuf contre l'Inter. Nous pensons qu'il est très intéressant de miser sur un joueur aussi talentueux pour ouvrir le score face à une Juventus en mauvaise posture.