Pronostic Juventus Turin Empoli 27/01/2024 : La Juve gagne et plus de 3,5 buts dans le match

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Juventus Turin Empoli, comptant pour la 22e journée de Serie A, ce samedi à 18h

Les meilleur paris pour Juve - Empoli

Juventus et plus de 3,5 buts à 2,89 sur Betsson, soit 34% de chances que la Juve l'emporte dans un match très prolifique en buts.

que la Juve l'emporte dans un match très prolifique en buts. Vlahovic buteur à 1,97 sur Betsson, soit 50% de chances que l'attaquant serbe marque.

que l'attaquant serbe marque. Plus de 1,5 buts en 1ere mi-temps à 2,40 sur Betsson, soit 41% de chances qu'il y ait plusieurs buts en première période.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Inscrivez-vous sur Betsson pour parier sur les meilleures cotes avec le code promo VERIF*** :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

La Juventus, leader, reçoit Empoli, dix-neuvième de Serie A pour le compte de la 22eme journée. Nos experts football voient une victoire de la Juve (1,28) face à une équipe de la zone rouge.

La Juventus a retrouvé son statut de leader de Serie A, et les grandes manières. Victorieuse sur ses sept derniers matchs, la Vieille Dame a cumulé un score de 10-0 sur ses trois derniers matchs (Lecce 3-0, Sassuolo 3-0, Frosinone 4-0), et a marqué un total de dix-huit buts sur cinq matchs en 2024. Dix-neuvième, Empoli n’a pas gagné depuis le 12 novembre (1-0 à Naples) et a concédé un score de 1-8 cumulé sur ses trois derniers matchs.

Federico Chiesa restera à l'écart pour cette rencontre. La Juve fera sans son numéro 7, et sans doute sans Adrien Rabiot aussi. Tiago Djalo, qui a repris l'entraînement partiel récemment, mais reste incertain. Allegri pourra compter sur ses hommes forts Timothy Weah et Filip Kostic, pour amener le danger sur les ailes. Cambiaso a formé un bon duo avec Kostic durant la blessure de Weah également, la Juve ayant tourné à une moyenne de 2,5 buts par match.

Les compos probables pour Juventus Empoli

La composition probable de la Juve en 3-5-2 :

Szczesny - Gatti, Bremer, Danilo - Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic - Vlahovic, Yildiz.

La composition probable d'Empoli en 3-5-2 :

Caprile - Luperto, Walukiewicz, Ismajli - Gyasi, Marin, Grassi, Zurkowski, Bereszynski - Cambiaghi, Cerri.

Quelques chiffres à retenir

La Juve est invaincue depuis 18 matchs toutes compétitions confondues, dont 7 victoires consécutives. A l'inverse, Empoli n'a remporté qu'un match sur ses 9 dernières rencontres. La Vieille Dame a gagné le match aller nettement (2-0).

Pari 1. Juventus et plus de 3,5 buts à 2,89 avec Betsson

Il suffit de jeter un coup d'œil aux derniers matchs des deux équipes pour prévoir un festival samedi à 18 heures au Juventus Stadium. Avec ses victoires 3-0, 3-0, 4-0 et 6-1 en 2024, la Juve réalise un mois de janvier canon et n'épargne aucun adversaire, au moindre signe de faiblesse. La Vieille Dame attaque et marque jusqu'à tard dans le match, et Empoli présente des faiblesses idéales pour la Juve. Battu 3-0, 3-0 ce mois-ci, Empoli devrait concéder une défaite lourde contre la Juve.

Pari 2. Vlahovic buteur à 1,97 avec Betsson

Dusan Vlahovic est en feu. Avec son compatriote Filip Kostic sur le front de l’attaque, le Serbe réalise une superbe troisième saison avec la Vieille Dame. Vlahovic a marqué cinq buts sur ses trois derniers matchs de Serie A, donc un double contre Sassuolo et contre Lecce. Face à un relégable qui concède beaucoup de buts dernièrement, on le voit passer une belle soirée avec un double minimum.

Pari 3. Plus de 1,5 buts en 1ere mi-temps à 2,40 avec Betsson

Si on s’attend à un festival de la Juve contre Empoli, on voit également un show en première période. La Vieille Dame va attaquer pied au plancher et a déjà marqué deux buts contre Frosinone en première période en Coupe (Milik) et deux contre la Salernitana en coupe aussi (Miretti, Cambiaso). Les hommes d’Allegri devraient donc se montrer et faire mal dès la première moitié du match.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre guide complet !