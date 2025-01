Pronostic Juventus Milan AC Serie A 03/01/2024 : Les Turinois ne perdent pas le match !

Juventus FC vs Milan AC

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Juventus Milan AC, en demi-finale de la Supercoupe d'Italie, ce vendredi à 20h.

Pronostic Juventus AC Milan : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Juventus AC Milan

Les deux équipes marquent ⭐ cote à 1,81 sur Unibet, correspondant à une probabilité de 55 % que les deux clubs trouvent le chemin des filets.

que les deux clubs trouvent le chemin des filets. Moins de 2,5 buts dans le match ⭐ cote à 1,76 sur Unibet, indiquant une probabilité de 57 % d’un match avec peu de buts.

d’un match avec peu de buts. Juventus ou Nul et Moins de 3,5 buts dans le match ⭐ cote à 1,77 sur Unibet, représentant une probabilité de 56 % que les Bianconeri ne perdent pas et qu’il y ait moins de quatre buts inscrits.

Nous prévoyons un match nul 1-1 entre la Juventus et l’AC Milan.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Les deux équipes se sont déplacées à Riyad dans l’espoir de poser les bases pour le reste de la saison.

Le duel ne se jouera pas uniquement sur le terrain, mais aussi sur les bancs de touche. Thiago Motta et le nouvel entraîneur Sérgio Conceição ajoutent une intrigue supplémentaire à une rivalité déjà historique.

Malgré son invincibilité en Serie A, la Juventus a enregistré 11 matchs nuls sur 18 rencontres, ce qui illustre son incapacité à conserver ses avantages. Leur récent match nul 2-2 contre la Fiorentina en est un parfait exemple.

De son côté, le match nul 1-1 contre la Roma dimanche dernier a laissé les Rossoneri à huit points de la quatrième place, marquant la fin du mandat de Paulo Fonseca.

Son compatriote Conceição entre en scène avec un palmarès gagnant et une grande connaissance du football italien.

Les effectifs probables pour Juventus AC Milan

La composition probable de la Juventus :

Gardien : Di Gregorio

Défenseurs : Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso

Milieux : Locatelli, Thuram

Milieux offensifs : Yildiz, Koopmeiners, Conceição

Attaquant : Vlahovic

La composition probable de l’AC Milan :

Gardien : Maignan

Défenseurs : Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez

Milieux : Fofana, Reijnders

Milieux offensifs : Leão, Pulisic, Chukwueze

Attaquant : Morata

Les meilleurs paris à prendre pour Juventus Milan AC

Pronostic Juventus vs AC Milan 1 : Les deux équipes marquent @ 1,81 sur Unibet

La saison des Bianconeri est marquée par un mélange de résilience et de vulnérabilité, leurs problèmes défensifs étant une source de préoccupation majeure.

La Juventus a concédé des buts après avoir mené au score lors de plusieurs matchs récents. Depuis la mi-octobre, lorsque le défenseur central Bremer a subi une blessure mettant fin à sa saison, l’équipe a encaissé six remontées en Serie A.

Dusan Vlahovic, leur attaquant vedette, reste essentiel aux performances de l’équipe. Cependant, malgré ses efforts, le Serbe a du mal à marquer régulièrement, et la dépendance de la Juventus à ses buts n’a jamais été aussi évidente.

Le retour imminent d’Arkadiusz Milik offre un espoir pour renforcer leur attaque, ce qui est crucial pour nos pronostics sur Juventus vs AC Milan.

Pronostic Juventus vs AC Milan 2 : Moins de 2,5 buts dans le match @ 1,76 sur Unibet

Les problèmes actuels de Milan sont évidents dans leurs performances irrégulières en championnat, les laissant à la huitième place du classement, bien qu’ayant un match en retard.

Les faiblesses défensives de Milan ont été exposées sous Fonseca, l’équipe ayant concédé 27 buts en 24 matchs toutes compétitions confondues – bien loin des attentes pour une équipe ambitieuse.

La tâche principale de Conceição est d’instaurer solidité et résilience dans une équipe accablée par les blessures. Des joueurs clés tels que Christian Pulisic, Rafael Leão, et Ruben Loftus-Cheek ont été mis sur la touche, et leur disponibilité pourrait être cruciale pour cette demi-finale.

Les compétences tactiques de Conceição seront mises à l’épreuve alors qu’il cherche à raviver l’étincelle de Milan.

Pronostic Juventus vs AC Milan 3 : Juventus ou Nul et Moins de 3,5 buts dans le match @ 1,77 sur Unibet

Conceição arrive avec une réputation de bâtir des équipes disciplinées, défensivement solides et capables de contre-attaques rapides – un contraste avec l’approche de Motta, axée sur la possession et le pressing haut.

Ce qui sera le plus intéressant, c’est la manière dont Conceição adaptera son approche tactique, notamment avec la similarité de formation avec son prédécesseur, particulièrement dans l’utilisation d’un système en 4-2-3-1.

Cette continuité offre à Milan une certaine stabilité dans le changement, mais présente également le défi d’établir une organisation défensive. Sous Conceição, Porto a gardé sa cage inviolée dans 50 % de ses matchs de championnat entre 2017 et 2024, avec une moyenne de seulement 0,7 but encaissé par match durant cette période.

En novembre, ces deux équipes ont disputé l’un des matchs les moins intéressants de la saison actuelle, se soldant par un match nul 0-0, avec seulement trois tirs cadrés et un xG cumulé (buts attendus) de 1,12.

Ainsi, nos pronostics pour Juventus vs AC Milan indiquent qu’un pari sur un match à faible score pourrait être judicieux.

